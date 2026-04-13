De la Bratislava la Trenčín: experiențe autentice slovace - „Hai-Hui… cu Marina!”, la TVR 2

publicat: Luni, 13 Aprilie 2026

TVR2 

Săptămâna aceasta, Marina Almășan ne poartă „Hai-Hui…!” prin Slovacia, o destinaţie plină de farmec și povești savuroase.  Vedeta TVR  şi partenerul său de călătorie ne invită să descopim orașe istorice, tradiții autentice și peisaje spectaculoase. Miercuri, 15 aprilie, de la ora 20.05, la TVR 2.

 

După Riviera franceză, avem parte de un nou episod „Hai-Hui… cu Marina!” care ne poartă prin Europa. De această dată, în inima continentului nostru , în Slovacia. Miercuri, 15 aprilie, de la ora 20.05, TVR 2 ne invitată într-o incursiune captivantă prin această țară plină de surprize, unde Marina Almășan și Cătălin Soci au avut parte de o aventură diversă și plină de experiențe autentice. Pentru că, cei doi nu s-au limitat doar la capitala Bratislava, oraș elegant, așezat pe malul Dunării, ci au explorat și alte locuri pline de istorie și farmec, precum Pezinok, Trnava și Trenčín – acesta din urmă fiind desemnat Capitală Europeană a Culturii în 2026.

Astfel, „trimișii speciali” ai TVR au pășit în lumea castelelor medievale și a catedralelor impresionante, au descoperit tradiții locale și chiar au decorat ouă de Paști în stil slovac. Nu au lipsit nici momentele de adrenalină, atunci când au urcat în turnuri de observație pentru a admira peisajele și a scruta malurile Dunării.

Călătoria a fost completată de experiențe gastronomice savuroase. Marina și Cătălin au degustat specialități locale, au ascultat muzică tradițională și au vizitat una dintre cele mai renumite stațiuni balneoclimaterice din Europa. Un moment cu adevărat special a fost întâlnirea cu celebrul vin Včelovina – un produs premiat la nivel mondial, realizat, surprinzător, din miere de albine.

Povești, imagini și întâlniri ce conturează un episod plin de culoare și autenticitate, care ne arată o destinație ce merită descoperită în detaliu - „Hai-Hui… cu Marina!”, miercuri, 15 aprilie, de la ora 20.05, la TVR 2.

Marina Almăşan – producător – şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci – cameraman și regizor – ne propun să călătorim împreună cu ei prin oraşe turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina!”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 11.00).

