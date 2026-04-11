Corp, Creație și Transcendență. Artistul și Dumnezeu

publicat: Sâmbătă, 11 Aprilie 2026

PROMO  TVRCULTURAL 

Emisiunea „Convorbiri spirituale” propune la TVR Cultural, în această ediție specială de Paște, un dialog despre sens, creație și legătura profundă dintre artist și Dumnezeu – o întâlnire între cultură și experiența spirituală, într-un spațiu care păstrează memoria credinței vii.

 

Invitata lui Rafael Udriște este Gina Șerbănescu, iar tema ediției explorează relația dintre corp, actul creației și deschiderea către transcendență – într-o reflecție despre artist ca purtător al unei lucrări care depășește materia.

Dialogul pornește de la parcursul intelectual și spiritual al invitatei, formată în filosofie și cunoscută publicului ca critic de artă și cronicar cultural. În ultimii ani, preocupările sale s-au orientat către spiritualitatea răsăriteană și către gândirea unuia dintre cei mai originali mistici români ai secolului XX, Ghelasie de la Frăsinei. Această întâlnire dintre cultură și trăire spirituală devine, în cadrul emisiunii, punctul de plecare pentru o discuție despre sensul profund al creației.

Dialogul este construit într-un spațiu cu o puternică încărcătură simbolică – Galeria de Artă Veche Românească din cadrul Muzeului Național de Artă al României, unde icoanele, obiectele liturgice și lumina care cade pe aurul picturii compun o atmosferă ce vorbește despre legătura indestructibilă dintre credință și cultură.

Rafael Udriște și invitata sa conturează, astfel, o reflecție despre artist ca ființă aflată între două lumi – cea vizibilă și cea nevăzută. În această perspectivă, actul artistic nu mai este doar expresie, ci devine formă de căutare, de asumare și, în cele din urmă, de apropiere de Dumnezeu.

Fără a închide un subiect atât de vast, emisiunea deschide întrebări esențiale: poate exista creație autentică în absența dimensiunii spirituale? Ce rol are corpul în experiența artistică și cum se transformă el în spațiu de manifestare a sensului? Și, mai ales, în ce măsură artistul devine martor al unei realități care îl depășește?

Înregistrată într-un loc în care tradiția și credința se întâlnesc, emisiunea „Convorbiri spirituale”, realizată de Rafael Udriște, propune, și de această dată, un dialog necesar despre sensurile profunde ale existenței.

„Convorbiri spirituale”, ediție specială de Paște, duminică, ora 08:30, la TVR Cultural (reluare miercuri, ora 23:30).

 

Un psiholog în temnițele comuniste: Viața și destinul savantului NICOLAE MĂRGINEANU

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un psiholog în temnițele comuniste: Viața și destinul savantului NICOLAE MĂRGINEANU

Emisiunea „Omul și timpul” propune la TVR Cultural, într-o ediție specială de Paști, un dialog profund despre memorie, destin și felul în care ...

Corp, Creație și Transcendență. Artistul și Dumnezeu

  PROMO     TVRCULTURAL 

Corp, Creație și Transcendență. Artistul și Dumnezeu

Emisiunea „Convorbiri spirituale” propune la TVR Cultural, în această ediție specială de Paște, un dialog despre sens, creație și legătura ...

Ultimele povești din universul monahal european, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Ultimele povești din universul monahal european, la TVR INFO

În a doua zi de Paști, luni, 13 aprilie, TVR INFO difuzează ultimele două episoade ale seriei „Mânăstiri din Europa”. O călătorie impresionantă ...

Paștele între tradiție și prezent – Ediție specială cu Cătălin Ştefănescu

  TVRINFO     TVRCULTURAL   TVRINFO 

Paștele între tradiție și prezent – Ediție specială cu Cătălin Ştefănescu

Despre credință și societate, o reflecție asupra modului în care trăim astăzi Sărbătorile Pascale într-o lume marcată de incertitudini, în ...

Vinerea Patimilor Domnului Iisus Hristos, zi de post negru si rugăciune

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Vinerea Patimilor Domnului Iisus Hristos, zi de post negru si rugăciune

Vinerea Mare ne amintește de Patimile Mântuitorului pentru păcatele omenirii, de răstignirea pe Cruce care nu era practicată de evrei, ci de ...

Arhiva de Sunet: Jazzul de ieri… azi

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Arhiva de Sunet: Jazzul de ieri… azi

Un proiect în serial despre exportul jazzului american particularizat cu arhive TVR de colecție, dar și de un performance semnat Katia Pascariu, ...

Destinații ale credinței: pelerinaje europene, într-un nou episod al seriei „Mânăstiri din Europa

  TVRINFO     TVRINFO 

Destinații ale credinței: pelerinaje europene, într-un nou episod al seriei „Mânăstiri din Europa

Unde se adună pelerinii din întreaga Europă pentru rugăciune aflăm în prima zi de Paști, duminică, 12 aprilie, de la ora 15:00, la TVR INFO. ...

„Îngheţate” în timp sau complet adaptate epocii contemporane – Mânăstirile Europei ni se dezvăluie la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Îngheţate” în timp sau complet adaptate epocii contemporane – Mânăstirile Europei ni se dezvăluie la TVR INFO

Continuăm să descoperim „Mănăstiri din Europa” la postul de ştiri al Televiziunii Române. În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, de la ora 15.00, ...

Sărbătoarea Învierii, la TVR: ediții speciale, transmisiuni în direct, concerte și programe de tradiție pe toate posturile

  TVRINFO     TVRMOLDOVA   TVR1   TVR2   TVR3   TVRI   TVRINFO 

Sărbătoarea Învierii, la TVR: ediții speciale, transmisiuni în direct, concerte și programe de tradiție pe toate posturile

De la reflecție și trăire duhovnicească la folclor, film, documentare și mari concerte - între 9 și 13 aprilie, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, ...

Paștele ca pe Târnave, cu „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Paștele ca pe Târnave, cu „Exclusiv în România”

Duminică, de la 18.00, pe TVR 1, echipa „Exclusiv în România” ne invită să petrecem „Paştele ca pe Târnave”, într-un loc special: la Castelul ...

„«Hristos a Înviat!» este cea mai de folos călăuză a sufletului meu!” Maria Dragomiroiu, de Paşti, la „Brilliant”

  TVRINFO     TVRINFO 

„«Hristos a Înviat!» este cea mai de folos călăuză a sufletului meu!” Maria Dragomiroiu, de Paşti, la „Brilliant”

Despre copilărie şi locurile natale, despre speranţa ce i-o aduce Învierea Domnului în fiecare an şi despre influenţa Mariei Tănase sa asupra ...

Viaţa în mânăstirile ortodoxe şi catolice ale Europei, într-o serie documentară la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Viaţa în mânăstirile ortodoxe şi catolice ale Europei, într-o serie documentară la TVR INFO

O aventură cinematografică ce ne va face să descoperim un trecut uneori uitat şi un prezent neașteptat. Documentarul în 5 episoade „ Mânăstiri ...

Joia Mare, zi a smereniei, iubirii și jertfei lui Hristos

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Joia Mare, zi a smereniei, iubirii și jertfei lui Hristos

Sfânta și Marea Joi este o zi plină de profunzime, în care se împlinesc evenimente fundamentale pentru mântuirea lumii. Aceasta este ziua ...

„Tezaur folcloric” – de Paşti, în Bucovina

  PROMO     TVR1 

„Tezaur folcloric” – de Paşti, în Bucovina

Cântecul, portul, tradiţiile bucovinene şi, mai cu seamă, oameni plini de bucurie şi ospitalitate ne aşteaptă duminică, pe 12 aprilie, de la ora ...

Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision 2026, la „Rețeaua de Idoli”

  PROMO     TVR2 

Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision 2026, la „Rețeaua de Idoli”

Irina Păcurariu aduce în prim-plan parcursul unei artiste care va reprezenta România pe scena celei mai longevive competiţii muzicale anuale de ...

