Corp, Creație și Transcendență. Artistul și Dumnezeu

Emisiunea „Convorbiri spirituale” propune la TVR Cultural, în această ediție specială de Paște, un dialog despre sens, creație și legătura profundă dintre artist și Dumnezeu – o întâlnire între cultură și experiența spirituală, într-un spațiu care păstrează memoria credinței vii.

Invitata lui Rafael Udriște este Gina Șerbănescu, iar tema ediției explorează relația dintre corp, actul creației și deschiderea către transcendență – într-o reflecție despre artist ca purtător al unei lucrări care depășește materia.

Dialogul pornește de la parcursul intelectual și spiritual al invitatei, formată în filosofie și cunoscută publicului ca critic de artă și cronicar cultural. În ultimii ani, preocupările sale s-au orientat către spiritualitatea răsăriteană și către gândirea unuia dintre cei mai originali mistici români ai secolului XX, Ghelasie de la Frăsinei. Această întâlnire dintre cultură și trăire spirituală devine, în cadrul emisiunii, punctul de plecare pentru o discuție despre sensul profund al creației.

Dialogul este construit într-un spațiu cu o puternică încărcătură simbolică – Galeria de Artă Veche Românească din cadrul Muzeului Național de Artă al României, unde icoanele, obiectele liturgice și lumina care cade pe aurul picturii compun o atmosferă ce vorbește despre legătura indestructibilă dintre credință și cultură.

Rafael Udriște și invitata sa conturează, astfel, o reflecție despre artist ca ființă aflată între două lumi – cea vizibilă și cea nevăzută. În această perspectivă, actul artistic nu mai este doar expresie, ci devine formă de căutare, de asumare și, în cele din urmă, de apropiere de Dumnezeu.

Fără a închide un subiect atât de vast, emisiunea deschide întrebări esențiale: poate exista creație autentică în absența dimensiunii spirituale? Ce rol are corpul în experiența artistică și cum se transformă el în spațiu de manifestare a sensului? Și, mai ales, în ce măsură artistul devine martor al unei realități care îl depășește?

Înregistrată într-un loc în care tradiția și credința se întâlnesc, emisiunea „Convorbiri spirituale”, realizată de Rafael Udriște, propune, și de această dată, un dialog necesar despre sensurile profunde ale existenței.

