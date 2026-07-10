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Serialul pentru copii „Cireşarii" umple de aventuri vacanța la TVR 3

publicat: Vineri, 10 Iulie 2026

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Vara aceasta este plină de peripeţii pentru copii şi adolescenţi. Începând cu 13 iulie, de luni până vineri, de la ora 10.00 (şi în reluare, de la 15.00), la TVR 3, îndrăgitul serial „Cireşarii” ne poartă în perioada plină de distracţie şi neprevăzut a copilăriei.

 

Producţie a anului 1972, în regia lui Andrei Blaier, scenariul se bazează pe seria de romane omonime de Constantin Chiriță, primele două volume ale ciclului „Cireşarii” – „Cavalerii florii de cireş” şi „Castelul fetei în alb” – şi are zece episoade. Cărţile se numără printre cel mai bine vândute din perioada comunistă, după „Toate pânzele sus”, a lui Radu Tudoran.

(w500)

Cine nu-şi aduce aminte de adolescenţii de pe Strada Cireşului, Victor, Ionel, Dan, Maria, Ursu, Tic şi Lucia, care au oferit atâtor tineri model de prietenie şi spirit de echipă?! Ei sunt „Cireşarii”, gata să pornească în aventuri pline de miez, prietenie adevărată, un arsenal minimal format dintr-un rucsac, o lanternă, o barcă de cauciuc, prietenie şi încredere – pe toate acestea le veţi (re)descoperi într-o poveste ce a făcut din milioane de copii, cireşari.

(w882) Munti alb

Cu această ocazie, îi revedem şi pe unii dintre cei mai îndrăgiţi actori ai cinematografiei române: Alexandru Boros, Mihai Gingirov, Carmen Gentimir, Radu Florin, Irina Bărbat, Gabriel Kiritescu, Armand Olvedi, Marcel Anghelescu, Cornel Coman, Andrei Codarcea, Dorin Varga, Traian Dănceanu, Matei Gheorghiu, Ion Niciu, Victoria Mierlescu, Ileana Stana Ionescu. Ne dăm, aşadar, din nou întâlnire cu simpaticii copii de pe strada Cireşului la TVR 3, care redifuzează acest serial începând cu 13 iulie, de luni până vineri, de la ora 10.00 (şi în reluare, de la 15.00).

(w882)

Cele zece episoade ale serialului:

Expediţia în pericol;

Prizonieri în Peştera Neagră;

Semnale enigmatice;

Cireşarii în acţiune;

Un meci de box;

Mesajul;

Cetatea vulturilor;

Taina Logofătului Zogreanu;

Labirintul;

Castelul fetei în alb.

 

foto: capturi serial

Tag-uri: aventuri, Ciresarii, Constantin Chiriță, copii, serial, TVR 3, vacanta

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