Virgil Ianţu: „România e ca o bibliotecă vie – trebuie doar să vrei să-i deschizi cărțile”

VEDETE

După 14 sezoane, „Câștigă România!” rămâne una dintre puținele emisiuni TV care nu doar testează inteligența, ci o și cultivă. Virgil Ianţu ne vorbeşte despre culisele emisiunii și de ce nu e niciodată prea târziu să te bucuri ca un copil la o întrebare de geografie.

Cu un format original, întrebări atent documentate și o atmosferă elegantă, show-ul difuzat la TVR 1 a devenit mai mult decât un quiz: e un manifest pentru educație, bun-simț și respect față de țara pe care, poate, n-o cunoaștem cât ar merita.

La cârmă – mereu calm, ironic, atent la detalii – se află Virgil Ianțu, un prezentator care știe să mențină ritmul, să echilibreze tensiunea cu umorul fin și să le ofere concurenților nu doar întrebări, ci și încredere. Cu naturalețea lui bine cunoscută, Virgil dă emisiunii o energie aparte – serioasă, dar relaxată, competitivă, dar prietenoasă. Am stat de vorbă cu el cum a fost revenirea în platou, ce aduce nou acest sezon și de ce România e o țară care merită „câștigată” în fiecare zi.

Ce ne poți spune despre noul sezon „Câștigă România!”? Ne așteaptă surprize sau schimbări față de sezoanele trecute? Ați introdus întrebări sau categorii noi în acest sezon? Ce a stat la baza acestor alegeri?

Virgil Ianțu: E, poate, cel mai spectaculos început de sezon, din cele 15! Nu sunt modificări de format – și asta pentru că lucrurile care funcționează bine nu au nevoie să fie „reparate”. Ce e special, însă, e energia concurenților și modul în care simțim toți, de la echipă până la public, că am revenit după o pauză lungă, dar şi cu o poftă și mai mare. Un fel de „dor de concurs”, dacă vrei...

Cum a evoluat emisiunea de la primul sezon până acum, din perspectiva ta?

V.I.: „Câștigă România!” a crescut frumos. La început era o idee curajoasă – un quiz cu temă exclusiv românească. Sună a manual de istorie, nu? Dar s-a dovedit exact opusul: educație prin divertisment, oameni pasionați, eleganți, o comunitate de telespectatori care simte și apreciază calitatea. Eu am învățat să vorbesc mai puțin și să ascult mai mult. Asta se întâmplă când ești înconjurat de oameni inteligenți.

Există o temă specială sau un „fir roșu” pentru acest sezon?

V.I.: Nu există o temă la „Câștigă România!” și, sincer, exact asta îmi place cel mai mult. Concurenții vin cu propriul bagaj de cunoștințe, fără să știe dacă vor da peste întrebări despre poeți, cetăți sau echipe de fotbal din '86. E o celebrare a culturii generale – și da, și a memoriei bune!

Cum îţi par concurenții din acest sezon? Se remarcă prin ceva diferit față de edițiile anterioare?

V.I.: Au devenit mai curajoși, mai siguri pe ei, mai puțin intimidați de camere. Cred că cele 14 sezoane anterioare i-au convins că nu vin la un „interviu sever”, ci la o emisiune unde sunt respectați pentru ce știu și cine sunt. Se creează o atmosferă faină, relaxată, dar competitivă. Și mă bucur de fiecare dată când văd că pleacă din studio cu zâmbetul pe buze – chiar și când nu câștigă.

Ați primit, ca echipă, numeroase reacții din partea publicului. Te-a impresionat vreun mesaj în mod special?

V.I.: Primim multe mesaje, într-adevăr. Publicul simte și reacționează la un lucru pe care vreau să îl menționez. Am revenit la filmări după un an de pauză. Am intrat în studio și lucrurile au mers perfect, de parcă am fi filmat ieri. În tot acest timp, echipa s-a sudat foarte bine şi funcționează excelent. Asta pentru că am norocul să lucrez cu oameni buni, cu respect pentru muncă, pentru colegii lor și care iubesc sincer formatul. Îmi era dor de ei și pare că și publicului de „Câştigă România!”.

Cum te pregăteşti, ca prezentator, înainte de filmările fiecărui sezon?

V.I.: Cafea bună, voce încălzită și creierul trezit la timp. Glumesc – doar parțial. Pregătirea nu începe în ziua filmării. Eu fac asta de o viață, așa că am un antrenament care vine cu mine. Dar, da, îmi recitesc regulile, îmi reamintesc energia emisiunii, și cel mai important: mă conectez cu echipa. Fără sincronizare între noi, nu iese nimic.

Dacă ai fi concurent la „Câștigă România!”, la ce întrebări ai răspunde primul? Și la ce domeniu ai avea emoții?

V.I.: La fotbal aș ridica mâna înainte să se termine întrebarea! Îl iubesc, îl urmăresc, și da, recunosc – mi-ar plăcea să comentez odată o finală internaţională. Nu știu cât ar dura analiza tactică, dar cu siguranță aș pune suflet. Mă simt bine și la întrebări din muzică, istorie, cultură generală – acolo îmi găsesc terenul de joc. Dar, dacă vin întrebări foarte tehnice, din chimie… s-ar putea să-mi doresc un time-out. Sau un coleg de bancă!

Ai învățat lucruri noi despre România prin intermediul emisiunii? Dacă da, care te-au surprins cel mai mult?

V.I.: Învăț din fiecare zi de filmare câte ceva. Și nu doar despre locuri – ci și despre oameni. Despre cum fiecare colț de țară are o poveste, un erou local, o legendă. România e ca o bibliotecă vie – trebuie doar să vrei să-i deschizi cărțile. Asta le spun și tinerilor: „nu vă grăbiți să plecați înainte să cunoașteți ce aveți aici.”

Dacă ar fi să recomanzi emisiunea unui străin, cum i-ai descrie-o într-o propoziție?

V.I.: „Câștigă România!” e o călătorie prin istorie, geografie și cultură, cu harta în mână și zâmbetul pe față.