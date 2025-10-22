Cristian Petru: „Adrenalina pe care o ai în momentul în care apari la televizor în direct nu se compară cu nimic”

Cristian Petru Cristian Petru prezintă „INFO Plus” şi ediţii speciale la TVR INFO şi TVR 1, dar şi „Telejurnalul” de ora 12.00, la TVR 2.

Presa i-a dat șansa de a juca mai multe roluri. A fost reporter, șef de secție, editor text, producător, editor of the day, iar în prezent e prezentator și moderator de emisiuni la TVR INFO, scrie scenarii pentru filme scurte și pentru emisiuni reality show. Pentru că îl definesc bucuria de a trăi, bucuria a de face lucruri. E născut în Târnăveni, dar Cristian Petru spune că e, „poate, mai mult bucureştean”, dat fiind şirul celor 26 de ani de când trăieşte şi munceşte în Capitală.

Cristian Petru a început să lucreze în presă din 2001. „Este un domeniu care mă fascinează și acum, după 24 de ani, mi se pare că îți oferă șansa ca niciodată să nu te plictisești, să poți să faci și să înveți lucruri noi”, mărturiseşte jurnalistul. Cum a început drumul lui în presă, ce îi place să facă cel mai mult, ce valori, principii de viaţă sunt importante pentru el şi pe care vrea să le transmită şi copiilor lui, dar şi de ce iubeşte ceasurile clasice aflăm din interviul cu Cristian Petru, prezentatorul „INFO Plus” şi al ediţiilor speciale la TVR INFO şi TVR 1, dar şi al „Telejurnalului” de ora 12.00, de la TVR 2.

1. Ai lăsat Târnăveniul pentru Bucureşti? De ce? Ce ţi-a adus venirea în Capitală?

M-am mutat în București în 1999, atunci când am intrat la facultate. Îmi plăcea foarte mult Capitala, iubesc și acum orașul acesta și cred că mi-a adus foarte multe oportunități. Am urmat cursurile Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București, apoi m-am angajat în presă și am rămas aici. În București m-am căsătorit, aici s-au născut cei trei copii ai mei, locuiesc aici de 26 de ani, iar în Târnăveni am locuit 18. Sunt, poate, mai mult bucureștean.

2. Cum te-ai prezenta în două-trei fraze, ce te defineşte?

Mă definește bucuria de a trăi, bucuria a de face lucruri. Îmi place mult de tot ce fac, îmi place să îmi petrec timpul cu familia mea, să gătesc și să râd cu copiii mei, îmi place foarte mult ce fac la TVR și îmi place să învăț în continuare. Sunt student doctorand, predau la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității din București. Îmi place să călătoresc și să mă bucur de tot. Bucuria de a trăi cred că este cel mai important lucru pentru mine.

3. Cum ai ales cariera de jurnalist? Cum ai început?

Cred că mi-am dorit dintotdeauna să fiu jurnalist, dar nu am avut nici măcar curaj să sper că voi ajunge jurnalist și că voi lucra în mari televiziuni din București. Politica este o altă pasiune de-ale mele, așa că am decis să studiez Științe Politice. Am avut șansa, în anul trei de facultate, să fac practică la RFI, la București și atunci mi-am dat seama că acest domeniu mi se potrivește, că asta vreau să fac. Iar din 2001 am început să lucrez în presă. Este un domeniu care mă fascinează și acum după 24 de ani, mi se pare că îți oferă șansa ca niciodată să nu te plictisești, să poți să faci și să înveți lucruri noi.

4. Ai fost reporter în presa scrisă, dar şi editor în televiziune, ai fost şi scenarist la un moment dat... iar acum prezinţi şi moderezi emisiuni de ştiri la TVR INFO. Care dintre roluri ţi se potriveşte cel mai mult? Care îţi aduce cea mai mare satisfacţie, bucurie?

Presa mi-a dat șansa de a juca mai multe roluri. Am fost reporter, șef de secție, editor text, producător, editor of the day, acum sunt prezentator și moderator, am scris scenarii pentru filme scurte și pentru emisiuni reality show. Toate lucrurile au venit și le-am făcut cu extrem de mare plăcere și mă bucur că toate au venit la timpul lor. Și acum îmi e foarte ușor să scriu o știre, să merg să iau un sincron, să fac un stand up. Toate mă bucură. Dar cel mai mult dintre toate lucrurile pe care le-am făcut în această meserie îmi place să moderez și să prezint. Adrenalina pe care o ai în momentul în care apari la televizor în direct nu se compară, din punctul meu de vedere, cu nimic. Îmi aduce o bucurie și o satisfacție extrem de mare și îmi place foarte mult că mulți dintre invitații mei îmi spun, de foarte multe ori, „e o întrebare foarte bună sau că e o întrebare dificilă”. E foarte frumos.

5. Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă un jurnalist de știri în zilele noastre (de exemplu, fake news, viteza informației, presiunile)?

Față de perioada în care am început să lucrez în presă, 2001 adică, viteza cu care se transmit informațiile a crescut enorm. De asemenea, volumul informațiilor și numărul surselor de informare. Și asta poate face să fim mai mult în priză, să fim mai mult conectați cu sursele noastre care ne oferă informații sau cu sursele din care ne informăm - alte televiziuni, site-uri, agenții. Există mereu pericolul de a pica în capcana fake news-ului. Cred, însă, că, dacă respecți regulile de bază ale jurnalismului și anume, să ai mai multe surse, să nu dai informația până nu ești sigur și să oferi și contextul, poți să nu te temi de fake news. Presiunile sunt mereu. E o presiune să oferi primul informația, să ai știri creative, comparativ cu alții. Și, desigur, presiuni economice. Din păcate, presa nu e în cea mai bună perioadă, multe publicații au probleme financiare. Iar presiunea poate să fie și mai mare din acest motiv.

6. Care a fost cel mai dificil (sau cel mai memorabil) interviu pe care l-ai realizat la TVR INFO și de ce?

Un interviu pregătit, de care știi de mai multă vreme, este mai ușor de realizat. Ai timp să citești, să te documentezi, să îți pregătești întrebări și teme. Cred că cel mai greu este să faci față situațiilor în care sunt știri de ultimă oră, pentru care nu erai deloc pregătit. Eram în direct și moderam emisiunea „Banii, azi”, când a avut loc tentativa de asasinat împotriva premierului slovac Robert Fico. Am stat două ore în regim de breaking news, am avut 19 intervenții telefonice pe acest subiect. A fost complicat. De asemenea, doar în ultimele luni am moderat Ediția Specială dedicată depunerii jurământului și preluării funcției de președinte de către Nicușor Dan, am moderat Ediția Specială în ziua înmormântării lui Ion Iliescu. Sunt situații complexe, dar care fac ca această meserie să fie foarte frumoasă.

7. Am văzut, de asemenea, că eşti speaker la propriul masterclass de comunicare sau la conferinţe medicale. Ce te-a determinat să te implici? Ce îţi doreşti să atingi? (public, rezultate...)

Sunt student doctorand și așa cum am spus, predau la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, iar lucrarea mea de doctorat are ca temă schimbările de practici jurnalistice în perioada pandemiei. Am avut șansa să fiu invitat la mai multe conferințe științifice medicale și încet, încet s-au legat lucrurile în acea zonă, am vorbit pe mai multe teme legate de social media, impactul știrilor și comunicarea medic-pacient-aparținător. Chiar zilele acestea am moderat un eveniment despre bolile rare, am un și masterclass de comunicare medic-pacient-aparținător. Am avut prezentări pentru studenții de la Medicină de la UMFCD București, pentru studenți de la Suceava de la Jurnalism, de la Chișinău. Comunicarea e esențială acum și dacă pot să ajut, dacă o persoană este mai bine după ce m-a ascultat pe mine, asta mă bucură foarte mult.

8. Ce valori/principii de viață sunt importante pentru tine? Pe care ar trebui să le cultivăm copiilor pentru a ajunge oameni împliniţi? Tu ce îi înveţi pe copiii tăi?

Bunătatea și bucuria mi se par două valori esențiale. Și îmi displac minciuna și fățărnicia. Asta încerc să le transmit și copiilor mei. Încercăm să petrecem timp împreună, să râdem și să avem valorile cu care am fost crescut și eu - înțelegere, bunătate. Să nu ne certăm, să ne respectăm și să fim o familie. Mi se pare important să mâncăm împreună, să gătim împreună, să alergăm și să fim uniți. De zilele lor de naștere, în fiecare an, copiii mei mă roagă să le pregătesc eu tortul. Poate e mai simplu să cumpărăm, dar fiecare dintre ei participă la gătitul tortului, diferit de fiecare dată și la fiecare copil. Și asta ne face să ne simțim și legați, și mai împliniți.

9. Care sunt pasiunile tale? Ce eşti dispus să faci pentru ele? Cum îţi petreci timpul liber? (cu familia, copiii etc.)

Mie îmi place tot ceea ce fac - îmi place să stau cu copiii mei, îmi place să îi trezesc dimineața ca să îi duc la școală, îmi place să gătesc pentru ei. Îmi place foarte mult ce fac în Televiziunea Română, îmi place ce fac la Facultate, îmi place să citesc, să studiez și să scriu și să particip la conferințe științifice. Iubesc să merg cu bicicleta și fac asta destul de des. Îmi place să înot și să alerg. Am participat la cross-uri și la triatlon. Cum, de asemenea, îmi place mult să călătoresc, să învăț și să văd lucruri noi.

10. Ce rol are şi cum îţi afectează viaţa tehnologia? Care sunt gadget-urile de care nu te poţi lipsi?

Tehnologia aduce multe lucruri bune, dar poate să aibă și o parte neplăcută-adicția. Depinde de noi cum gestionăm granițele. Mă despart foarte rar de telefon, e poate și legat de meseria care ne face să vrem să fim mereu conectați. În rest, mă uit la televizor, mă uit la știri și uneori la seriale. Și folosesc laptopul atât la TVR, când prezint, cât și acasă, pentru lucrări. Nu am ceas smart, prefer ceasurile clasice.

foto: TVR, Arhiva personala Cristian Petru