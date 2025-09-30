Bogdan Muzgoci: „Am vrut să fiu jurnalist dinainte să știu exact ce înseamnă meseria asta”

Astăzi, proiectele „Omul anului”, de la TVR 1 și „După știri”, de la TVR INFO sunt borne importante în cariera lui. Întâlnirile cu oamenii simpli care au avut povești extraordinare, dar și marile interviuri care i-au testat limitele reprezintă printre cele mai importante momente ale activităţii lui jurnalistice. Despre jurnalism, principii, valori, dar şi pasiuni în viaţă ne povesteşte jurnalistul TVR Bogdan Muzgoci.

Bogdan Muzgoci s-a alăturat echipei TVR în 2022. La început, a făcut echipă cu Maria Smarandache la matinalul TVR „3 ceasuri bune”, apoi a fost moderator al programului „Punctul critic”, o emisiune zilnică de dezbateri, difuzată de TVR 1. Din 2025, a devenit gazdă a campaniei TVR „Omul anului”, un proiect TV de anvergură care prezintă poveşti impresionante ale unor oameni care au făcut gesturi de generozitate ieşite din comun sau fapte cu impact deosebit în societate, acte de curaj sau care au avut iniţiative în beneficiul semenilor şi al planetei.. Tot din 2025, jurnalistul Bogdan Muzgoci realizează şi prezintă, la TVR INFO, „După ştiri”, un program care analizează știrile zilei într-un mod echilibrat, cu invitați relevanți și un dialog deschis către public.

În era știrilor false și a dezinformării, Bogdan Muzgoci crede că rolul esențial al jurnalistului este acela de a fi „filtru și scut. Jurnalistul e cel care separă faptele de manipulare și ajută publicul să vadă limpede”, mai spune el.

Bogdan şi-a dorit să fie jurnalist dinainte de a şti exact ce înseamnă această meserie. „Îmi doream să spun povești și să caut adevărul. A fost o alegere conștientă, dar și un drum plin de surprize, unde pasiunea s-a confirmat la fiecare pas”, mărturiseşte el. Cum a făcut trecerea de la reporter de eveniment şi social la prezentare de ştiri, emisiuni sau gazdă a unor programe ample, dar şi despre valorile şi pasiunile care îl animă ne spune Bogdan Muzgoci în dialogul de mai jos.

1. Cum te simţi să prezinţi telespectatorilor atâţia oameni speciali care merită titlul de „Omul anului”? Ce are deosebit proiectul de la TVR 1, care, anul acesta, ajunge la ediţia a treia?

E o mare responsabilitate și o mare bucurie pentru mine să fiu parte din acest proiect. „Omul anului” aduce în fața publicului povești de viață autentice, modele care inspiră și dau sens comunității. Pentru mine, e dovada că televiziunea publică are puterea să ofere nu doar informație, ci și repere morale. Proiectul e special pentru că e construit cu grijă, cu respect față de public și față de oamenii pe care îi prezentăm.



2. Cum şi de ce ai făcut trecerea de la reporter eveniment şi social la prezentare de ştiri, emisiuni, gazdă a unui program de dezbatere?

A fost o evoluție firească. Ca reporter, am învățat să ascult și să surprind realitatea la firul ierbii. Ca prezentator și moderator, am oportunitatea să dau context, să aduc vocile relevante la aceeași masă și să pun întrebările care contează.

3. Ţi-ai dorit dintotdeauna să devii jurnalist sau a fost o întâmplare fericită?

Am vrut să fiu jurnalist dinainte să știu exact ce înseamnă meseria asta. Îmi doream să spun povești și să caut adevărul. A fost o alegere conștientă, dar și un drum plin de surprize, unde pasiunea s-a confirmat la fiecare pas.

4. Ce te-a motivat să alegi jurnalismul și care au fost cele mai importante momente din cariera ta de până în prezent?

Mereu m-a motivat dorința de a înțelege și explica lumea din jur. Am debutat ca reporter de eveniment și social, apoi am trecut în zona de prezentare și dezbatere. Printre momentele definitorii aș menţiona întâlnirile cu oamenii simpli care au avut povești extraordinare, dar și marile interviuri care mi-au testat limitele profesionale. Astăzi, proiectele „Omul anului” și „După știri” sunt borne importante în cariera mea.





5. Cum te pregăteşti pentru emisiunea campanie „Omul anului”? Dar pentru „După ştiri”?

La „Omul anului”, pregătirea înseamnă documentare detaliată, contact direct cu invitații, dar și atenție la emoția poveștilor. La „După știri”, totul se schimbă: e o emisiune vie, unde trebuie să înțelegi știrile zilei, să le filtrezi prin context și să le explici cu luciditate, dar și cu ironie, atunci când realitatea o cere.



6. Cum ai descrie evoluția presei românești de la începutul carierei tale și până acum?

Presa a trecut prin transformări majore: de la televiziunea clasică la digital, de la monopolul informației la avalanșa de surse. Astăzi, provocarea nu e doar să informezi, ci să filtrezi corect și să aduci publicului adevărul într-un zgomot continuu.

7. Care a fost cel mai provocator interviu sau reportaj pe care l-ai realizat și de ce?

Cele mai provocatoare interviuri au fost cele în care interlocutorii încercau să evite răspunsurile directe. E o provocare să obții informația, să nu lași lucrurile în ceață și, în același timp, să păstrezi respectul dialogului.

8. Care a fost momentul în care ai simțit că munca ta a avut un impact real asupra publicului sau a societăţii?

De fiecare dată când primesc mesaje de la oameni care îmi spun că au înțeles mai bine o situație datorită unei emisiuni sau că au luat o decizie inspirată după ce au urmărit un reportaj. Asta înseamnă impact real: schimbarea în mentalitatea sau acțiunea unui om.

9. În era știrilor false și a dezinformării, care consideri că este rolul esențial al jurnalistului?

Să fie filtru și scut. Să nu alerge după senzațional, ci să caute verificarea, echilibrul și contextul. Jurnalistul e cel care separă faptele de manipulare și ajută publicul să vadă limpede.



10. În ce mod crezi că mass-media poate contribui la educarea publicului și la o dezbatere publică sănătoasă?

Mass-media are datoria să educe prin informare corectă și prin dezbatere echilibrată. Nu putem cere oamenilor să ia decizii bune dacă nu au acces la informații curate.

11. Dacă ai putea schimba un singur lucru la modul în care funcționează presa românească, care ar fi acela?

Aș reduce dependența de senzațional și de grabă. Cred că avem nevoie de mai multă răbdare și profunzime, chiar și într-o lume a vitezei. În același timp, România are nevoie de o televiziune publică solidă, finanțată corect și predictibil, care să poată face față presiunii fake news-ului și manipulărilor din social media. Doar așa putem oferi publicului un reper sigur și echilibrat.

12. Care sunt principalele valori după care te ghidezi în viaţă?

Onestitatea, perseverența și curajul de a spune adevărul, chiar și atunci când nu e comod.



13. Dar pasiunile tale care sunt? Ce te emoţionează?

Îmi place să călătoresc și să descopăr locuri și oameni noi. Am o pasiune pentru mașini și pentru tot ce ține de tehnologie. Mă emoționează oamenii autentici și momentele în care vezi că efortul tău face o diferență.



14. Ce rol are şi cum îţi afectează viaţa tehnologia? Care sunt gadget-urile de care nu te poţi lipsi?

Tehnologia e parte din viața mea profesională și personală. O folosesc zilnic pentru documentare, comunicare și pentru prezența în social media, unde încerc să combat dezinformarea. Telefonul și laptopul sunt instrumentele fără de care nu pot funcționa.

15. Cum îţi petreci timpul liber?

Călătoresc, conduc, citesc, fac sport și sunt activ în social media. Îmi place să am un ritm intens și să folosesc timpul liber pentru experiențe care mă îmbogățesc și ca om, și ca jurnalist.

