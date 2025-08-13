Anxietatea de competiție în lumea sportului de performanță

Presiunea face parte din activitatea sportivă. Emoțiile cresc înainte de fiecare competiție, ritmul cardiac se accelerează, iar gândurile devin uneori confuze sau copleșitoare. Pentru unii sportivi, această stare este motivantă. Pentru alții, însă, anxietatea poate deveni un obstacol serios în calea performanței.

În acest sens, una dintre cele mai importante contribuții din psihologia sportivă o reprezintă SCAT – Sport Competition Anxiety Test, un instrument creat de psihologul american Rainer Martens. Lansat în anii ’70, SCAT a fost unul dintre primele instrumente psihometrice valide și fiabile pentru măsurarea anxietății competitive – adică a reacțiilor emoționale și fiziologice care apar înainte și în timpul competiției.

În teorie, puțină tensiune poate mobiliza resursele interioare ale sportivului. Însă atunci când nivelul anxietății crește peste o anumită limită, corpul și mintea nu mai cooperează. Mușchii se încordează inutil, respirația devine haotică, concentrarea se fracturează, iar încrederea în sine scade. În asemenea momente, nu lipsa pregătirii tehnice sau fizice duce la eșec, ci gestiunea deficitară a presiunii psihologice.

SCAT a fost creat tocmai pentru a oferi o metodă standardizată de a evalua nivelul de anxietate al unui sportiv înainte de competiție. Testul constă într-un chestionar simplu, care analizează tiparele de reacție emoțională și fiziologică în context competitiv – cum ar fi neliniștea, tensiunea musculară sau teama de eșec.

Răspunsurile oferite sunt analizate statistic, iar rezultatul final indică dacă sportivul are un nivel scăzut, mediu sau ridicat de anxietate competițională. Această informație este esențială pentru antrenori, psihologi sportivi și sportivi deopotrivă, pentru că deschide calea către intervenții personalizate, adaptate nevoilor reale ale individului.

Deși a fost creat în urmă cu mai bine de patru decenii, testul SCAT rămâne și astăzi un reper în cercetare și practică. Este utilizat în cadrul programelor de dezvoltare psihologică a sportivilor, în studiile de specialitate și în construirea unor strategii personalizate de coping.

SCAT identifică nu doar nivelul de anxietate, ci permite și monitorizarea progresului sportivului în timp. De exemplu, după aplicarea unor tehnici precum respirația controlată, antrenamentul mental sau vizualizarea, rezultatele SCAT pot indica dacă nivelul anxietății s-a redus și dacă sportivul răspunde pozitiv la intervenție.

În sportul contemporan, unde diferențele de valoare tehnică și fizică sunt tot mai mici, factorul mental este adesea decisiv. A înțelege cum reacționează un sportiv sub presiune și a-i oferi sprijinul necesar nu mai este un „lux psihologic”, ci o parte esențială a pregătirii moderne.

Într-o lume în care succesul înseamnă mai mult decât forță și tehnică, abilitatea de a rămâne calm și centrat sub presiune devine o adevărată superputere. Contribuția lui Rainer Martens, prin SCAT, a deschis drumul unei abordări științifice și umane asupra emoțiilor în sport. În loc să minimalizeze anxietatea, acest instrument o evaluează obiectiv, oferind sportivilor și antrenorilor date concrete pe care își pot construi strategii eficiente.

