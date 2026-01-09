O călătorie prin tradițiile românești: Festivalul „Ioan Macrea”, prezentat de Iuliana Tudor

Iuliana Tudor este gazda Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”, evenimentul care transformă, an de an, orașul Sibiu în capitala folclorului românesc. În următoarele duminici, telespectatorii sunt invitați să își petreacă serile de duminică urmărind la TVR cele mai frumoase momente ale Festivalului. Prima parte va fi difuzată duminică, 11 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1 şi TVR Internaţional.

Ajuns la cea de-a 27-a ediție, Festivalul de la Sibiu, inițiat în memoria maestrului coregraf Ioan Macrea, propune noi demonstrații de virtuozitate, talent și profesionalism. Maestrul Ioan Macrea a dus faima României în întreaga lume prin cea dintâi formație de dansuri populare din țară – Junii Sibiului. De-a lungul timpului, festivalul s-a impus ca unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării jocului popular românesc.

Forța și virtuozitatea artistică au marcat debutul primei seri, când Junii Sibiului, în calitate de gazde, au deschis festivalul pe ritmuri specifice Mărginimii Sibiului. Tradiția și rafinamentul scenic s-au împletit armonios într-o reconstituire scenică, prezentată în premieră, a obiceiurilor legate de intrarea fetei în horă, așa cum se practicau pe Valea Hârtibaciului. Recitalul Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul–Junii Sibiului” a culminat cu un colaj de mare virtuozitate dedicat dansurilor populare din Moldova, Muntenia și Transilvania. Alături de dansatori și orchestră, au evoluat Alina Bîcă, Robert Târnăveanu, Ana Duminică, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, Paul Ananie, Adrian Neamțu și Mihai Teacă.

Ediția desfășurată în noiembrie 2025 a reunit ansambluri din familia „Junii Sibiului” – „Veteranii Junii Sibiului”, „Cindrelul–Junii Sibiului”, „Ceata Junilor”, Orchestra de Tineret – alături de ansambluri profesioniste din țară: „Banatul” din Timișoara, „Busuiocul” din Bacău, „Mureșul” din Mureș și „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Festivalul propune, și de această dată, o amplă călătorie prin România tradițiilor, prin jiene și învârtite din Mărginimea Sibiului, cântece de pe Obcinile Bucovinei, pași de corăghească, ritmuri din Câmpia Transilvaniei și obiceiuri de la ruga bănățeană.

Cea de-a 27-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea” a fost organizată de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul–Junii” Sibiu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu.

Momente coregrafice și instrumentale, precum și recitaluri susținute de vedete ale folclorului românesc ne așteaptă, așadar, în următoarele săptămâni, la TVR 1. Prima parte a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea” – duminică, 11 ianuarie, la TVR 1 şi TVR Internaţional, de la ora 21.00 şi la TVR MOLDOVA, de la ora 23.00.

foto: Mihai Turc