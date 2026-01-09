loader
Foto

Galerie foto

O călătorie prin tradițiile românești: Festivalul „Ioan Macrea”, prezentat de Iuliana Tudor

publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026

PROMO  TVR1   TVRI 

Iuliana Tudor este gazda Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”, evenimentul care transformă, an de an, orașul Sibiu în capitala folclorului românesc. În următoarele duminici, telespectatorii sunt invitați să își petreacă serile de duminică urmărind la TVR cele mai frumoase momente ale Festivalului. Prima parte va fi difuzată duminică, 11 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1 şi TVR Internaţional.

 

(w882) Festivalul

Ajuns la cea de-a 27-a ediție, Festivalul de la Sibiu, inițiat în memoria maestrului coregraf Ioan Macrea, propune noi demonstrații de virtuozitate, talent și profesionalism. Maestrul Ioan Macrea a dus faima României în întreaga lume prin cea dintâi formație de dansuri populare din țară – Junii Sibiului. De-a lungul timpului, festivalul s-a impus ca unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării jocului popular românesc.

Forța și virtuozitatea artistică au marcat debutul primei seri, când Junii Sibiului, în calitate de gazde, au deschis festivalul pe ritmuri specifice Mărginimii Sibiului. Tradiția și rafinamentul scenic s-au împletit armonios într-o reconstituire scenică, prezentată în premieră, a obiceiurilor legate de intrarea fetei în horă, așa cum se practicau pe Valea Hârtibaciului. Recitalul Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul–Junii Sibiului” a culminat cu un colaj de mare virtuozitate dedicat dansurilor populare din Moldova, Muntenia și Transilvania. Alături de dansatori și orchestră, au evoluat Alina Bîcă, Robert Târnăveanu, Ana Duminică, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, Paul Ananie, Adrian Neamțu și Mihai Teacă.

(w882) Festivalul

Ediția desfășurată în noiembrie 2025 a reunit ansambluri din familia „Junii Sibiului” – „Veteranii Junii Sibiului”, „Cindrelul–Junii Sibiului”, „Ceata Junilor”, Orchestra de Tineret – alături de ansambluri profesioniste din țară: „Banatul” din Timișoara, „Busuiocul” din Bacău, „Mureșul” din Mureș și „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Festivalul propune, și de această dată, o amplă călătorie prin România tradițiilor, prin jiene și învârtite din Mărginimea Sibiului, cântece de pe Obcinile Bucovinei, pași de corăghească, ritmuri din Câmpia Transilvaniei și obiceiuri de la ruga bănățeană.

(w882) Festivalul

Cea de-a 27-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea” a fost organizată de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul–Junii” Sibiu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu.

(w882) Festivalul

Momente coregrafice și instrumentale, precum și recitaluri susținute de vedete ale folclorului românesc ne așteaptă, așadar, în următoarele săptămâni, la TVR 1. Prima parte a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea” – duminică, 11 ianuarie, la TVR 1 şi TVR Internaţional, de la ora 21.00 şi la TVR MOLDOVA, de la ora 23.00.

(w882) Festivalul

 

foto: Mihai Turc

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

O călătorie prin tradițiile românești: Festivalul „Ioan Macrea”, prezentat de Iuliana Tudor

  PROMO     TVR1   TVRI 

O călătorie prin tradițiile românești: Festivalul „Ioan Macrea”, prezentat de Iuliana Tudor

Iuliana Tudor este gazda Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”, evenimentul care transformă, an de an, orașul Sibiu în capitala ...

Lumea diplomatică, din culisele relațiilor internaționale

  TVRINFO     TVRINFO 

Lumea diplomatică, din culisele relațiilor internaționale

Emisiunea „Lumea diplomatică”, difuzată de TVR INFO, oferă telespectatorilor o privire rară și valoroasă în lumea complexă a diplomației

Campionatul European de polo pe apă de la Belgrad, în direct la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Campionatul European de polo pe apă de la Belgrad, în direct la TVR Sport

Naționala României, gata de lupta! Tricolorii vizează clasarea între primele 8 echipe ale Europei. Toate meciurile României vor fi transmise în ...

„Rob Roy

  FILM     TVR1 

„Rob Roy", un film premiat şi aclamat de critici, la TVR 1

Poveste despre onoare, curaj şi supravieţuire, într-o distribuţie de excepţie! O dramă spectaculoasă, filmată pe fundalul sălbatic al Scoției ...

Dr. Ana Giurgiuca, președinta Asociației Române de Psihiatrie: Psihoterapia nu este un moft. Depresia și anxietatea se ameliorează cu ajutorul acestei metode

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Dr. Ana Giurgiuca, președinta Asociației Române de Psihiatrie: Psihoterapia nu este un moft. Depresia și anxietatea se ameliorează cu ajutorul acestei metode

Sănătatea mintală este puternic influențată de condițiile sociale și politice. Când 66 la sută dintre români spun că țara merge într-o direcție ...

Președintele Nicuşor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina

  TVRINFO     TVRINFO 

Președintele Nicuşor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina

Președintele Nicușor Dan a reprezentat Romania la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă”, care s-a desfășurat la palatul ...

Un destin incomod, portretul unui „parazit social” care a sfidat sistemul – „Omul care a vrut să fie liber”, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Un destin incomod, portretul unui „parazit social” care a sfidat sistemul – „Omul care a vrut să fie liber”, la TVR Cultural

Un om fără bunuri, fără serviciu şi fără compromisuri, declarat „parazit social” de regimul comunist, dar urmat cu devoţiune de cei care vedeau ...

Slujba de Bobotează, în transmisiune directă la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Slujba de Bobotează, în transmisiune directă la TVR 1

Începutul de an aduce la TVR 1 ediții speciale și transmisiuni dedicate marilor sărbători creștine, în cadrul emisiunii „Universul credinței”. Pe ...

Beţişoarele invizibile ale neîncrederii - „Marocco”, la TVR 2

  FILM     TVR2 

Beţişoarele invizibile ale neîncrederii - „Marocco”, la TVR 2

Cu un titlu inspirat de un binecunoscut joc de societate, „Marocco" explorează consecințele lipsei de încredere în cei apropiați. Asemenea ...

Din umbră spre legendă: povestea lui Frank Sinatra, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Din umbră spre legendă: povestea lui Frank Sinatra, la TVR 1

Un destin spectaculos, o voce inconfundabilă și o personalitate care a fascinat generații întregi sunt explorate în documentarul „Frank Sinatra – ...

Campionatul Mondial de Hochei U20, în Capitală în perioada 4-10 ianuarie

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Campionatul Mondial de Hochei U20, în Capitală în perioada 4-10 ianuarie

6 echipe, 15 meciuri, Berceni Arena și TVR Sport. După mulți ani de aşteptare, hocheiul internațional s-a întors în Capitală, la Patinoarul ...

„Banii, azi”: Busola financiară într-o economie în continuă schimbare

  TVRINFO     TVRINFO 

„Banii, azi”: Busola financiară într-o economie în continuă schimbare

Emisiunea „Banii, azi” transformă conceptele abstracte ale macroeconomiei în instrumente practice pentru viața de zi cu zi a fiecărui român.

Mesajele liderilor statului pentru anul 2026

  TVRINFO     TVRINFO 

Mesajele liderilor statului pentru anul 2026

La trecerea în noul an, românii au primit din partea celor mai înalți oficiali ai statului mesaje care îmbină realismul  perioadei dificile ...

Pasiunea care s-a transformat în meserie – povestea lui Cosmin Băleanu

  VEDETE     TVRSPORT 

Pasiunea care s-a transformat în meserie – povestea lui Cosmin Băleanu

„Multă lume ar fi surprinsă să afle cât de multe competiţii sunt transmise de TVR SPORT. Se pot construi lucruri deosebite pe o piață în care ...

O sărbătoare muzicală, pe care nu o veți uita niciodată! Documentarul „Louis Armstrong: Good Evening Ev’rybody!”, în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

O sărbătoare muzicală, pe care nu o veți uita niciodată! Documentarul „Louis Armstrong: Good Evening Ev’rybody!”, în premieră la TVR 1

În 1970, la Festivalul de Jazz de la Newport, multe nume uriaşe din jazz l-au sărbătorit pe Louis Armstrong la împlinirea vârstei de 70 de ani. ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate