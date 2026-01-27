Florin Piersic, 90 de ani de poveste alături de unul dintre cei mai iubiți actori din istoria teatrului și filmului românesc

Televiziunea Română marchează momentul aniversar printr-o serie de programe speciale. Punctul central al sărbătorii va fi difuzarea, marți, 27 ianuarie, pe TVR 1, de la ora 21:00, a „Galei Aniversare – Florin Piersic 90”, un eveniment emoționant care a avut loc cu o zi înainte la Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București.

La întâlnirea cu publicul, prietenii ;i colegii săi în spectacolul aniversar, care a avut loc într-un spațiu cu profundă încărcătură simbolică pentru istoria teatrului românesc și pentru cariera actorului, care a activat aici timp de peste 30 de ani, Florin Piersic a împărtășit amintiri, povești și reflecții despre viață și carieră, intrând, în stilul său inconfundabil, într-un dialog viu, cald și plin de umor cu prietenii și invitații săi. Gândită ca o sărbătoare a recunoștinței, bunei dispoziții și emoției, gala a purtat semnătura regizorală a lui Bobi Pricop, cu o scenografie realizată de Gabriela Albu. Atmosfera a fost completată de muzica live a Cinematic Gala Orchestra, iar pe ecranul de proiecție au rulat imagini-document, fragmente din spectacole de teatru și filme care au marcat cariera actorului.

Cu o durată de două ore, evenimentul l-a avut ca amfitrion pe actorul Marius Florea Vizante, iar printre invitați s-au numărat nume importante din lumea teatrului și filmului românesc: Rodica Mandache, Olga Delia Mateescu, Medeea Marinescu, George Ivașcu, Maria Strujac, Claudiu Bleonț și Mihai Bendeac. („Gala Aniversară – Florin Piersic 90” se va difuza simultan și pe TVR Internațional și TVR Moldova)

Despre Florin Piersic

Puțini artiști români au reușit să devină sinonimi cu ideea de spectacol așa cum a făcut-o Florin Piersic. Născut la Cluj în 1936, într-o Românie aflată în plină transformare, actorul și-a găsit rapid în teatru refugiul și sensul unei cariere care avea să se întindă pe mai bine de șapte decenii.

Pe scenă și pe ecran, Florin Piersic a rămas fidel unei energii imposibil de imitat: o prezență carismatică, o dicție impecabilă, un umor cald și un talent al povestirii care a devenit marcă personală. Intrarea sa în film a coincis cu perioada de aur a cinematografiei românești, iar rolul Mărgelatu l-a transformat într-un veritabil fenomen cultural. „Trilogia Mărgelatu” l-a fixat definitiv în imaginarul colectiv ca haiducul elegant, șarmant și de neînvins.

Pe scena Teatrului Național a debutat în 1959, iar lista rolurilor sale este impresionantă. Colaborările cu teatrele din București, Iași și Cluj i-au consolidat reputația de actor complet, versatil și profund dedicat meseriei. La 90 de ani, Florin Piersic rămâne o legendă vie, o voce și o prezență care continuă să emoționeze generații întregi de spectatori.