"Punctul pe Azi": Maia Sandu, în Polonia și la Consiliul Europei | VIDEO

TVRMOLDOVA TVRMOLDOVA

Marți, 27 ianuarie, de la ora 19:00, la "Punctul pe Azi" discutăm vizita președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în Polonia și la Consiliul Europei.

Șefa statului va susține un discurs în cadrul ședinței plenare a APCE și va participa la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului alături de Secretarul General al Consiliului Europei și de președinta APCE.



Acestea dar și alte subiecte la zi cu invitații: Valeriu Pașa, președintele comunității Watchdog.md, Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului.



Prin zoom de la București: Radu Carp, politolog

.

Moderator Irina Bejenaru

Producător: Natalia Chicu

.

Transmisiune directă

.