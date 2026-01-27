"Punctul pe Azi": Maia Sandu, în Polonia și la Consiliul Europei | VIDEO

Marți, 27 ianuarie, de la ora 19:00, la "Punctul pe Azi" discutăm vizita președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în Polonia și la Consiliul Europei.
Șefa statului va susține un discurs în cadrul ședinței plenare a APCE și va participa la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului alături de Secretarul General al Consiliului Europei și de președinta APCE.
Acestea dar și alte subiecte la zi cu invitații: Valeriu Pașa, președintele comunității Watchdog.md, Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului.
Prin zoom de la București: Radu Carp, politolog
Moderator Irina Bejenaru
Producător: Natalia Chicu
Transmisiune directă
