"România în bucate": Rețete delicioase din Orheiul Vechi | VIDEO

publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025

Trăind în Trebujeni, Orheiul Vechi, înseamnă a fi parte dintr-un loc unde natura, tradiția și ospitalitatea se împletesc armonios, oferind un gust autentic fiecărui colț. Urmărim o ediție "România în bucate", vineri, 24 octombrie, de la ora 17:30, la TVR 2 și TVR+.

 

Renumele de oameni gospodari al locuitorilor nu este unul nefondat, pensiunile din zonă fiind mereu pline, atrăgând turiști dornici să descopere frumusețile țării.
Trebujeni, localitate încărcată de istorie și tradiție, are un farmec aparte. În ciuda gândurilor trecătoare din tinerețe, de a părăsi satul, atașamentul față de aceste locuri este profund, depășind orice ofertă materială.
Sentimentul de apartenență și prețuirea valorilor locale sunt esențiale, mai ales într-o perioadă în care viața a devenit mai accesibilă și conectată cu orașul.
Pentru preparatele culinare tradiționale, sunt necesare ingrediente simple, dar esențiale.

Pentru rețeta de borș scăzut folosim: legume proaspete, carne, condimente, sare, piper și foi de dafin. Un strop de grăsime, adăugat chiar și la carnea de porc, completează gustul autentic al bucatelor locale.
Desertul delicios este astăzi cornulețe cu vișine.

Sezon Nou

TVR Moldova
Gătim românește

Gazdă, bucătar Ludmila Gusin

Prezintă Betty Turculeț

Producător: Luminita Popa

"România în bucate", vineri, 24 octombrie, de la ora 17:30, la TVR 2 și TVR+
