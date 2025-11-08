"Ora Regelui", la TVR

Despre credință, tradiție și cinstirea memoriei înaintașilor, dar și despre omagiul adus contemporanilor care scriu filele de istorie ale zilelor noastre. Urmărim o ediție "Ora Regelui" la TVR 1 – sâmbătă, 8 noiembrie 2025, ora 13:00; TVR Internațional – sâmbătă, 8 noiembrie 2025, ora 15:10; TVR Moldova – joi, 13 noiembrie 2025, ora 16:00.

Ora Regelui O cronică a trecutului și a destinului unei națiuni, o călătorie spre zilele noastre, în care istoria se dovedește vie, surprinzător de actuală.

După aproape un secol şi jumătate de aşteptare, un vechi vis al înaintaşilor noştri s-a împlinit: românii au o catedrală naţională. Gândul ridicării ei a apărut imediat după Războiul de Independenţă şi a fost susţinut nu numai de Regele Carol I, ci și de oameni de cultură ai vremii, scriitori și jurnaliști. Nenumăratele dificultăți ale țării au amânat construirea monumentalei catedrale, apoi criza economică din anii 30, începutul celui de-Al Doilea Război Mondial şi, în final, preluarea conducerii de către regimul comunist.

Reluarea dorinței de a se zidi Catedrala Mântuirii Neamului s-a lansat în 1995, dar au urmat încă alți ani până la sfințirea crucii pe locul amplasamentului, punerea pietrei de temelie, apoi truda la înălțarea lăcașului. În anul 2018, la Centenarul Marii Uniri, s-au sfințit altarul şi iconostasul Catedralei, iar anul acesta, în care Biserica Ortodoxă Română aniversează un secol de la ridicarea la rangul de Patriarhie și 140 de ani de la acordarea autocefaliei de către Patriarhia Ecumenică, s-a sfințit întreaga Catedrală Națională.

Darul poporului român dreptcredincios, izvorât din credința în Dumnezeu și cinstirea eroilor români, Catedrala Mântuirii Neamului i-a adunat pe creştinii din toate colţurile României. Mulţi dintre ei în port popular, s-au pornit la drum de cu seară, purtându-și rugăciunile, mai întîi, la bisericile din jurul Bucureștiului.

Pelerinajul care va rămâne în memoria neamului este dovada că miracolele se săvârşesc lângă noi. Precum la 1 Decembrie 1918, când românii din întrega ţară s-au pornit spre Alba Iulia, acum, în mare zi de praznic împărătesc, catedrala neamului i-a adus în capitală. Sus, pe Dealul Arsenalului, pe 26 octombrie 2025, s-a scris o filă de istorie.

În al doilea an de la inaugurarea ”Drumului rezistenței”, și mai mulți participanți s-au aflat la Răchițele. Traseul dedicat eroilor care s-au sacrificat pentru libertate, după cel de-Al Doilea Război Mondial, în deceniile de cruntă represiune, a fost plin de oameni cărora li s-a alăturat și anul acesta Principesa Sofia.

Câțiva oameni devotați și urmași ai partizanilor din Munții Apuseni aduc contemporanilor această parte de istorie tragică, paradoxal, cvasinecunoscută, trezind constiința românilor că fac parte dintr-o națiune care a știut să-și platească datoria de onoare.

Suveranii României Mari au fost sărbătoriți de societatea românească, la împlinirea a 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand Întregitorul și a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria.

Majestatea Sa Custodele Coroanei a adus un omagiu strămoșilor săi în ziua de 29 octombrie, ziua de naștere a Reginei Maria, chiar în căminul lor de o viață, Castelul Pelișor. Alături de Principele Radu, Principesa Elena și Principesa Sofia, Majestatea Sa a invitat reprezentanți ai statului român și personalități ale societății civile, pentru a celebra neprețuita moștenire istorică și legământul suveranilor care și-au legat numele de unitatea, identitatea și statornicia României moderne.

După ceremonie, Familia Regală, demnitarii statului și reprezentanții instituțiilor credinței s-au rugat și au păstrat un moment de reculegere, în Camera de Aur a Castelului Pelișor, în care odihnește Inima Reginei Maria.

În Holul de Onoare de la Castelul Peleș, Majestatea Sa Custodele Coroanei a conferit distincții regale unor personalități și instituții din România și din Republica Moldova.

A fost distins cu Ordinul Coroana României în grad de Ofiţer, Dinu Zamfirescu, cercetător al arhivelor comunismului, fondator al Institutului pentru Memoria Exilului Românesc și membru în Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Comunismului. Decorația Regală ”Nihil Sine Deo” a fost conferită regizorului Silviu Purcărete și actorului Horaţiu Mălăele, cunoscut publicului și ca regizor, caricaturist și scriitor.

Ambasadorului României în Italia (2016-2022) și mai apoi în Regatul Spaniei (2022-2024), în prezent reprezentând România pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran Militar de Malta, George Gabriel Bologan, dar și ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, Majestatea Sa Margareta le-a conferit Ordinul Coroana României în grad de Cavaler.

Conform tradiției pe care au creat-o, cu prilejul învestiturilor regale, Custodele Coroanei și Principele Radu au acordat Bursele ce poartă numele Regilor țării, unor studenți de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară și de la Academia de Studii Economice din București, precum și de la Universitatea Tehnică și de la Universitatea de Stat din Moldova.

Palatul Kursaal din San Marino a fost gazda unuia dintre cele mai atractive evenimente, din afara graniţelor României, închinat Reginei Maria. Organizat de Asociaţia Culturală ”Dacia Senza Frontiere” momentul omagial a reunit o conferință academică, o expoziție foto-documentară, o lansare de volum și un concert liric. Personalitate de excepţie a istoriei noastre, fermecătoare şi distinsă, Regina Maria a pledat întotdeauna, cu multă diplomaţie, dar și cu fermitate, pentru cauza României, pe toate meridianele lumii. În evenimentul realizat sub patronajul Ambasadei României în Italia, Malta și San Marino, publicul a putut admira frânturi din fascinanta poveste de viaţă a Reginei tuturor românilor, adunate cu multă migală în expoziţia organizată cu sprijinul Muzeului Bran, dar și lucrări de artă ale românilor din Basarabia, care au ţinut să aducă un omagiu suveranei României reîntregite.

Deși scrisul de mână pare aproape pierdut în zilele noastre, sunt oameni care, respectând tradiția, încă mai cred în plăcerea artei caligrafice. La o istorică manufactură de stilouri, înființată în 1838, a fost concepută seria limitată la 700 de exemplare a stiloului “Majestatea Sa Margareta a României”. O parte din vânzările acestuia va fi donată Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș, pentru a contribui la proiectele de restaurare a patrimoniului construit. Compania care este furnizor regal din 2011, a realizat în anul 2019 stiloul ce poartă numele Regelui Mihai I al României.

Cu o continuitate de 16 ani, Concertul Regal Caritabil de la Ateneu a devenit o tradiţie a toamnei culturale bucureştene. Organizat de Fundaţia Regală Margareta a României, în data de 25 octombrie, cu ocazia zilei de naştere a Regelui Mihai I, evenimentul este dedicat strângerii de fonduri pentru artiştii înscrişi în programul Tinere Talente.

În această zi, sub eleganta cupolă a Ateneului Român sunt celebrate valorile autentice și de pe marile scene ale lumii sosesc foşti bursieri ai Programului Tinere Talente, dar şi nume sonore ale artei lirice internaţionale, spre încântarea publicului.

