Ultima variantă a reformei administrației, în ședința de marți a coaliţiei de guvernare

Liderii coaliției de guvernare se reunesc în această după-amiază pentru a stabili ultimele detalii privind pachetul de reforme care vizează reducerea cheltuielilor în administrația publică.

Discuțiile se vor concentra pe două direcții principale: restructurarea aparatului administrativ local și central și măsuri pentru relansarea economică.

Tema centrală a întâlnirii de astăzi o constituie modul în care vor fi aplicate reducerile în primării și consiliile județene. Social-democrații, care s-au consultat intern ieri, vin la masa negocierilor cu un mandat clar. Vicepremierul Sorin Grindeanu urmează să propună premierului o formulă diferențiată de restructurare, adaptată specificului fiecărei primării.

Astfel, administrațiile locale mici ar putea reduce cheltuielile cu aproximativ 10%, fără a fi obligate să renunțe la personal, având în vedere numărul deja redus de angajați. În schimb, primăriile mari ar putea aplica tăieri de până la 30% din posturi, dintre care maximum 20% ar fi ocupate în prezent. În ansamblu, media la nivel național ar putea conduce la o reducere de 10% a personalului, adică aproximativ 12.500 de posturi, cifră care corespunde obiectivului anunțat anterior de premier.

Totodată, social-democrații susțin necesitatea unui efort similar și în administrația centrală. Aici, propunerea este de a reduce cheltuielile cu cel puțin 10%, fără a presupune neapărat concedieri, ci prin ajustări mai largi care pot include tăieri din alte categorii de cheltuieli operaționale.

Dacă liderii coaliției ajung la un acord, aceste măsuri vor fi incluse în așa-numitul pachet 3 de reforme, alături de alte inițiative vizate de premier. Printre acestea se numără interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat – o practică aplicată în cazul a aproximativ 10.000 de angajați – precum și limitarea pensionărilor anticipate, nu doar pentru categoriile speciale, ci pentru toți cetățenii. Premierul a reiterat că vârsta standard de pensionare, 65 de ani, nu va fi modificată, dar a semnalat preocuparea față de numărul tot mai mare de persoane cu vârste între 55 și 65 de ani care ies din activitate înainte de termen.

Pe lângă reformele administrative, PSD dorește ca pachetul 3 să includă și măsuri concrete pentru relansarea economică. Social-democrații vor veni astăzi la Palatul Victoria cu propriile propuneri legislative care, spun ei, ar putea stimula economia în perioada următoare.

Discuțiile de azi sunt esențiale pentru clarificarea direcției guvernamentale în privința reducerii cheltuielilor bugetare și pentru stabilirea unui echilibru între austeritate și dezvoltare.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.