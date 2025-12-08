loader
Foto

Galerie foto

Cristinel Anton, în fața celei mai mari provocări la „Câștigă România!”: ediția a 10-a îl poate transforma în marele câștigător al sezonului

publicat: Luni, 08 Decembrie 2025

PROMO  TVR1 

Luni, 8 decembrie, ora 21:00, TVR 1 difuzează o ediție așteptată cu mult interes: după trei ani fără finaliști, Cristinel Anton poate obține Marele Premiu de 50.000 de lei la „Câștigă România”.

 

Concurentul Cristinel Anton intră astăzi, luni, 8 decembrie, ora 21:00, în cea de-a 10-a ediție „Câștigă România!” – un moment pe care toți pasionații concursului de cultură generală îl așteaptă cu nerăbdare. După o pauză de peste trei ani în care niciun concurent nu a ajuns atât de departe, Cristinel poate câștiga astăzi Marele Premiu de 50.000 de lei.

După nouă ediții în care a acumulat 17.500 de lei, concurentul revine în fața lui Virgil Ianțu cu același calm și aceeași eleganță care l-au caracterizat în fiecare etapă a competiției. La 61 de ani, colonel în rezervă, cu o carieră impresionantă în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, Cristinel Anton este exemplul perfect al omului dedicat, discret, corect și echilibrat – un concurent pe care telespectatorii l-au îndrăgit instinctiv.

Cariera sa este una de film. După absolvirea Academiei Tehnice Militare, în 1988, la specializarea Ingineri Artilerie și Rachete, a fost repartizat la o bază de reparații tehnică antiaeriană din Băicoi, unde a lucrat opt ani. Desființarea unității l-a adus, în 1996, la Inspectoratul Județean de Protecție Civilă Suceava pe funcția de Ofițer Genist.

„Am participat la sute de misiuni de asanare a teritoriilor din Suceava și Botoșani, de muniția rămasă neexplodată din timpul celor două Războaie Mondiale – mii de bucăți de grenade, cartușe, proiectile, bombe de aruncător și bombe de aviație. Glumeam cu colegii mei: pentru noi nu s-a terminat războiul nici acum”, povestește Cristinel Anton.

Activitatea sa a inclus și misiuni dificile de distrugere a aglomerărilor de gheață de pe râurile județului, în timpul iernii.

„În 2004, Inspectoratul Județean de Protecție Civilă s-a unit cu Grupul de Pompieri Bucovina, formând actualul Inspectorat pentru Situații de Urgență al Județului Suceava, unde am continuat activitatea – inclusiv cea de pirotehnist – până în 2016, când m-am pensionat cu gradul de Colonel”, a mai spus concurentul.

În plan personal, Cristinel Anton își dezvăluie și pasiunile culturale:

– Cartea preferată din literatura universală: „Drumul spre înalta societate” de John Braine

– Cartea preferată din literatura română: „Moromeții” de Marin Preda

– Muzică preferată: Metallica – „Nothing Else Matters”; trupa Phoenix din muzica românească.

(w882)

Povestea numelui său este una plină de umor:

„Când mama era însărcinată cu mine, au fost la filmul Contele de Monte Cristo și s-au gândit să mă numească Monte Cristo. La Fălticeni, unde m-am născut eu, câți Monte Cristo sunt? I-a luminat cineva și au decis să-mi spună Cristinel, pentru că eram mic. Dar am crescut… și tot Cristinel am rămas.”

În această seară, telespectatorii vor putea afla dacă parcursul impresionant al lui Cristinel Anton se încheie cu titlul de mare campion și cu Marele Premiu de 50.000 de lei. „Câștigă România!” – luni, 8 decembrie, ora 21:00, la TVR 1.

Despre „Câștigă România!”

„Câştigă România!” este singurul quiz-show de cultură generală cu tematică românească din piaţa media din România, format 100% românesc. Emisiunea prezentată de Virgil Ianţu şi difuzată la TVR 1 a avut premiera în aprilie 2017, la TVR 2. De-a lungul celor 14 sezoane, s-au realizat peste 40 de castinguri, au fost difuzate peste 700 de ediţii şi au fost folosite aproximativ 36.000 de întrebări.

„Câştigă România!” nu e doar una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite emisiuni din România, ci a fost remarcată şi la nivel internaţional. În 2017, producţia TVR a fost selecţionată la Eurovision Creative Forum, organizat de EBU (European Broadcasting Union). Iar în 2024, programul a fost achiziționat și adaptat pentru teritoriul spaniol, fiind difuzat la Television de Galicia din Spania, sub denumirea „Gana a Tua Aldea!” (în traducere: „Cucereşte-ţi oraşul!”) şi unde se difuzează deja cel de-al doilea sezon.

În fiecare ediţie, în platoul emisiunii se află trei concurenţi. Calculatorul alege de pe harta României un judeţ de graniţă ca punct de plecare, iar misiunea celor aflaţi în concurs este să ajungă într-un alt judeţ, tot de graniţă. Pentru a merge mai departe, participanţii trebuie să răspundă corect la întrebări de cultură generală ce au legătură cu judeţele „prin care trec“. Concurentul care reuşeşte să câştige zece ediţii consecutive, maximum de ediţii la care poate participa prin regulament, intră şi în posesia marelui premiu „Câştigă România!“.

Tag-uri: Castiga Romania!, TVR 1, Virgil Iantu

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Cristinel Anton, în fața celei mai mari provocări la „Câștigă România!”: ediția a 10-a îl poate transforma în marele câștigător al sezonului

  PROMO     TVR1 

Cristinel Anton, în fața celei mai mari provocări la „Câștigă România!”: ediția a 10-a îl poate transforma în marele câștigător al sezonului

Luni, 8 decembrie, ora 21:00, TVR 1 difuzează o ediție așteptată cu mult interes: după trei ani fără finaliști, Cristinel Anton poate obține ...

Colaborarea în situaţii de competiţie

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Colaborarea în situaţii de competiţie

În lumea sportului, competiția este adesea percepută ca o luptă în care scopul unic este înfrângerea adversarului. Totuși, o filozofie de ...

Ciprian Ciucu va fi noul primar al Capitalei

  TVRINFO     TVRINFO 

Ciprian Ciucu va fi noul primar al Capitalei

„Vreau să fac din București proiectul vieții mele” – a fost prima reacție a candidatului PNL la Primăria Generală, Ciprian Ciucu, după anunțarea ...

Discursurile istorice ale președintelui american Donald Trump, analizate în emisiunea „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Discursurile istorice ale președintelui american Donald Trump, analizate în emisiunea „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

„Cuvintele pot câștiga alegeri. Pot crea lideri. Pot schimba o națiune. Puțini politicieni ai lumii contemporane au folosit discursul ca ...

România – Ucraina, trei dueluri de foc în Cupa Europeană a Națiunilor, în direct la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

România – Ucraina, trei dueluri de foc în Cupa Europeană a Națiunilor, în direct la TVR Sport

TVR Sport aduce în casele telespectatorilor unul dintre cele mai așteptate momente ale finalului de an pentru iubitorii hocheiului: România – ...

„Tu votezi România!”: Programe speciale la Televiziunea Română în ziua alegerilor parțiale

      TVR1   TVRINFO   TVR2 

„Tu votezi România!”: Programe speciale la Televiziunea Română în ziua alegerilor parțiale

Telespectatorii TVR vor afla rezultatul exit poll-ului realizat de CURS-Avangarde, prezentat la ora 21:00, pe TVR 1 și TVR INFO, imediat după ...

De Sfântul Nicolae, „Care pe care” aduce o ediție de poveste, cu premii, magie și surprize la TVR 1

  PROMO     TVR1 

De Sfântul Nicolae, „Care pe care” aduce o ediție de poveste, cu premii, magie și surprize la TVR 1

Sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 16:40, TVR 1 difuzează o ediție specială a concursului „Care pe care”, pregătită chiar în zi de sărbătoare. Așa ...

Exodul tinerilor, violenţa şi singurătatea în secolul comunicării – în dezbatere la „Punctul critic”

  PROMO     TVR1 

Exodul tinerilor, violenţa şi singurătatea în secolul comunicării – în dezbatere la „Punctul critic”

Emisiunea de dezbateri „Punctul critic” propune pentru zilele 9, 10 și 11 decembrie trei ediții dedicate unor teme sociale relevante în pragul ...

„Călăuza”, capodopera lui Andrei Tarkovski, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

„Călăuza”, capodopera lui Andrei Tarkovski, la TVR Cultural

Este considerat unul dintre cei mai influenți cineaști ai întregii istorii a cinematografiei. TVR Cultural difuzează filmul „Călăuza”, în ...

„Tezaur folcloric”, duminică la TVR 1: o ediție dedicată Festivalului Național „Strugurele de Aur”

  RECOMANDARI     TVR1 

„Tezaur folcloric”, duminică la TVR 1: o ediție dedicată Festivalului Național „Strugurele de Aur”

Duminică, 7 decembrie, de la ora 13:00, Gheorghița Nicolae ne invită la o ediție specială „Tezaur folcloric”, închinată unuia dintre cele mai ...

Portret de excelență: Irina Cajal-Marin, între memorie, cultură și responsabilitate publică

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Portret de excelență: Irina Cajal-Marin, între memorie, cultură și responsabilitate publică

Duminică, 7 decembrie, de la ora 15:30, TVR Cultural prezintă un nou episod al seriei „Portret de excelență”, dedicat unei personalități ...

Economistul și statisticianul TUDOREL ANDREI, invitatul vicepreședintelui Academiei Române, MIRCEA DUMITRU la

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Economistul și statisticianul TUDOREL ANDREI, invitatul vicepreședintelui Academiei Române, MIRCEA DUMITRU la "DIALOGURI ACADEMICE"

TVR Cultural şi Academia Română vă invită duminică, 07 decembrie 2025, ora 13:00, la "Dialoguri Academice" cu TUDOREL ANDREI, preşedintele ...

Curajul de a spune poveștile comunităților multietnice. Cu Teodora Drăgoi

  VEDETE     TVRINFO 

Curajul de a spune poveștile comunităților multietnice. Cu Teodora Drăgoi

În copilărie, era timidă și emotivă, iar televiziunea părea o lume imposibilă. Astăzi, Teodora Drăgoi este jurnalist TVR, producător și ...

Sărbătorile de iarnă în Bihor

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Bihor

Todinca Vasile, cercetător științific I la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, doctor în sociologie, aduce în fața dumneavoastră câteva din ...

Stresul și anxietatea în practica sportivă

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Stresul și anxietatea în practica sportivă

În sportul de performanță, stresul și anxietatea nu sunt doar termeni abstracți, ci realități cu care sportivii se confruntă zi de zi.

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate