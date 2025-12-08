"Viața Satului": Sericicultura, un domeniu uitat dar cu potențial

Duminică, 14 decembrie, de la ora 11:00, la TVR 1, urmărim la "Viața Satului" un reportaj despre creșterea viermilor de mătase, o tradiție românească seculară cu un potențial economic considerabil, o "mină de aur inepuizabilă".

Viaţa satului Lansată pe 10 martie 1957, „Viața satului” este emisiunea emblematică a Televiziunii Române, care de aproape șapte decenii se află în topul preferințelor telespectatorilor. Cu o istorie de aproape 70 de ani, programul nu este doar cel mai longeviv din România, ci și din Europa – nicio altă televiziune publică nu a reușit să păstreze o emisiune atât de mult timp pe post.

Specialiștii, alături de membri ai Academiei de Științe Agricole și Silvice, subliniază necesitatea revitalizării acestei tradiții, îmbinând metodele consacrate cu perspective sustenabile.

Cercetările actuale se concentrează pe îmbunătățirea calității și productivității prin analiza diverselor soiuri de duzi și experimentarea unor tehnologii de creștere inovatoare, realizate în colaborare cu Stațiunea de Cercetare Pomicolă-Băneasa. Scopul este de a oferi crescătorilor acces la informații și resurse actualizate.

Un aspect crucial este atragerea de noi cultivatori, conștientizarea avantajelor economice ale sericiculturii și facilitarea integrării acestei activități în gospodăriile rurale. Experiența internațională, precum cea din Thailanda, demonstrează viabilitatea creșterii viermilor de mătase la scară familială, asigurând un venit suplimentar.

Depășirea obstacolelor legate de piața de desfacere necesită organizare și cooperare. Se discută înființarea unei asociații puternice și achiziționarea de microfilaturi, posibil prin proiecte finanțate de Ministerul Agriculturii, în special în zonele defavorizate.

Un gram de ouă de viermi de mătase poate genera aproximativ 2 kg de gogoși, deși necesită 35-40 kg de frunze de dud pentru creșterea sa. Stațiunea de Cercetări pentru Sericicultură Băneasa București joacă un rol crucial în conservarea biodiversității sericicole, deținând un fond genetic unic în România. Aici sunt păstrate aproximativ 60 de rase și hibrizi ai speciei Bombix Mori, provenind din România, China și Japonia.

Diversitatea genetică asigură o varietate cromatică a fibrelor de mătase, incluzând nuanțe de alb, galben, galben-auriu și verde-zuliu. Mai mult, stațiunea conservă rase univoltine, bivoltine și polivoltine, oferind flexibilitate în ciclurile de producție.

Creșterea viermilor de mătase, susținută de resurse genetice valoroase, poate reprezenta o activitate profitabilă, indiferent de fluctuațiile pieței. Evenimentele dedicate sericiculturii subliniază importanța combinării tehnicilor tradiționale cu inovațiile, precum crearea de specii de viermi de mătase rezistente și dezvoltarea de tehnologii sustenabile. Refacerea plantațiilor de duzi, esențiale pentru hrana viermilor, reprezintă o prioritate, având în vedere dispariția lor aproape completă după anii '90.