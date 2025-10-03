Majoritatea tinerilor și-ar continua cariera în afara țării

TVRINFO

Un sondaj recent realizat de Cook Communications și analizat de economedia.ro arată că tot mai mulți tineri din România iau în calcul plecarea peste graniță pentru a-și construi o carieră și o viață mai bună. Emigrarea continuă să fie percepută ca o opțiune viabilă, în special din dorința de a obține venituri mai mari și stabilitate economică.

Una dintre cele mai presante probleme identificate în sondaj este legată de locuințe. Prețurile ridicate ale imobilelor, corelate cu veniturile relativ scăzute, fac ca visul de a deveni proprietar să pară tot mai greu de realizat. În acest context, mulți dintre tinerii chestionați consideră că statul ar trebui să intervină cu politici clare de sprijin, care să faciliteze accesul la locuințe accesibile.

Chiar dacă se confruntă cu inflație și costuri tot mai mari, tinerii români continuă să privească cu optimism spre viitor. Cu toate acestea, încrederea în propriile șanse de a-și atinge obiectivele financiare a scăzut față de anul trecut, semn că incertitudinile economice și sociale își lasă amprenta asupra percepției lor. Pe lângă provocările economice, contextul geopolitic contribuie și el la nivelul de anxietate al tinerei generații. O parte dintre respondenți s-au declarat îngrijorați de o posibilă reintroducere a serviciului militar obligatoriu, o perspectivă care îi face să caute mai multă stabilitate în afara țării.

Studiul mai arată că cei mai mulți tineri nu dispun de rezerve financiare suficiente. Economiile lor abia acoperă o lună de cheltuieli, iar interesul pentru investiții este redus. În schimb, o parte dintre respondenți sunt mai atrași de jocurile de noroc decât de produsele financiare tradiționale.

În ceea ce privește educația financiară, majoritatea tinerilor se bazează pe surse informale: internetul, familia sau rețelele sociale. Școala, spun ei, joacă un rol minor în dobândirea cunoștințelor financiare, iar acest vid este umplut adesea de influenceri care devin repere importante pentru deciziile economice ale noii generații.

Sondajul „Young Money Matters” a fost realizat online în perioada 9–15 mai 2025, pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de tineri români cu vârste între 18 și 35 de ani. Aproximativ o treime dintre respondenți fac parte din generația millennials (30–35 de ani), iar restul – din Generația Z. Repartiția de gen a fost echilibrată, iar participanții provin atât din mediul urban, cât și rural, din toate regiunile țării.

