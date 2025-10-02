Alertă de securitate maximă pe flancul estic al NATO

TVRINFO

Tensiunile din regiune capătă o nouă dimensiune, după ce Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a lansat un avertisment îngrijorător: forțe speciale rusești și belaruse ar putea organiza acțiuni de sabotaj în România și Polonia, acțiuni care ar urma apoi să fie puse pe seama Ucrainei.

Potrivit analizei ISW, este vorba despre o tactică de război hibrid care are ca scop dezinformarea și destabilizarea. Concret, scenariul descris indică posibile atacuri cu drone asupra infrastructurii critice, urmate de o campanie de propagandă care să transfere vina asupra Kievului.

ISW contrazice direct o declarație recentă a serviciului de informații externe al Rusiei (SVR), care a susținut, fără a prezenta dovezi, că Ucraina ar planifica atacuri împotriva infrastructurii NATO.

În România, obiectivele strategice care ar putea fi vizate includ portul Constanța – esențial pentru exportul cerealelor ucrainene și aprovizionarea logistică a NATO – dar și rețelele feroviare și energetice.

Un astfel de scenariu este susținut și de afirmațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a vorbit despre posibile ținte în „nodurile de transport NATO”. Avertismentul vine pe fondul unor incidente repetate din ultimele luni. România, Polonia și Estonia au raportat în septembrie 2025 mai multe încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești. Recent, un „roi de drone” a ajuns chiar și în spațiul aerian al Germaniei, ceea ce ridică semne serioase de întrebare asupra securității regiunii.

În acest context, NATO și-a intensificat măsurile de apărare, inclusiv prin întărirea prezenței militare pe flancul estic. Un eventual atac de sabotaj comis pe teritoriul unui stat membru ar putea fi interpretat drept un act de agresiune, cu consecințe majore. Pentru moment, rămâne de văzut dacă Rusia este dispusă să riște o escaladare atât de periculoasă în proximitatea granițelor NATO.

