loader
Foto

Arhiva de Sunet: Jazzul de ieri… azi

publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026

RECOMANDARI  TVRCULTURAL 

Un proiect în serial despre exportul jazzului american particularizat cu arhive TVR de colecție, dar și de un performance semnat Katia Pascariu, regizat de cercetătorii Paul Breazu și Mihai Lukacs.

 

Ediția specială "Remix" din 11 aprilie, de la ora 0:30, la TVR Cultural, pune pe tapet o chestiune sensibilă apărută în anii 50, în plin război rece. Pe de o parte, URSS acuza SUA că, dincolo de excursul său oficial despre democrație și libertate, avea probleme serioase în interior (în contextul unor manifestări rasiale). Așa că americanii au înființat USIA, un departament care a sprijinit diplomația culturală, prin vectori precum posturile de radio Vocea Americii și Europa Liberă, dar și exportul muzicienilor jazz (în primul rând de culoare, dar nu numai).

(w882) 3 Remixuri /În particular, România a beneficiat din plin de concerte de top, începând cu 1965, ale unor Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Thelonious Monk și încă destui alții. Arhiva TVR conține multe dovezi ale concertelor de la București, dar și filmări ale noastre în SUA (la Universitatea din Illinois ori Berklee - Boston). Deschiderea a fost posibilă după ce Moscova a dat undă verde acestei muzici, interzisă până atunci ca fiind importată de la capitaliști.

(w882) 4 Remixuri /În România, după Cornel Chiriac, muzicologul Florian Lungu a fost cel care a popularizat jazzul la maximum – un corespondent local al celebrului Willis Conover (emisiunea „Hazz Hour” – Radio Vocea Americii). În ultimii 25 de ani, inclusiv cu sprijinul emisiunii Remix.

(w882) 5 Remixuri /Câteva secvențe antologice sunt iterate în contextul subiectului ediției.

(w882) 2 Remixuri /Emisiunea este ocazionată de acțiunea în serial a doi pasionați documentariști – Paul Breazu și Mihai Lukacs – care derulează proiectul „Arhiva de Sunet”.

(w882) 7 Remixuri /Un prim desant bucureștean în 17 decembrie 2025 s-a manifestat printr-o expoziție multimedia și un performance deosebit al Katiei Pascariu. „Nu reconstituim o epocă, ci felul în care a funcționat: circulația subterană, improvizația ca negociere, ritmul ascuns al orașului, ascultarea ca practică critică. Arhiva devine scenă, iar memoria sonoră capătă formă vizuală și performativă.”

(w882) 6 Remixuri /Post scriptum cu o tânără realizatoare de documentare, Ioana Grigore. Al doilea ei film îl are în prim-plan pe Leo Feigin. Emigrant sovietic în Marea Britanie, acesta a înființat o casă de discuri care a publicitat muzica din Europa comunistă. Datorită lui, grupul Creativ Duo din Constanța a putut fi cunoscut prin două discuri LP în lumea liberă. „Leo Records: strictly for our friends” a primit Mențiunea Specială a Juriului la Festivalul De Film și Istorii (Râșnov, 2025).

Producător Doru Ionescu

Credite foto: Arhiva de Sunet, Remix, Ioana Grigore
.
Tag-uri: Doru Ionescu, Remix, TVR Cultural

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate