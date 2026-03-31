„Viitorul de ieri. Romeo Belea – arhitectul”, în premieră la TVR Cultural

publicat: Marţi, 31 Martie 2026

Documentarul-eveniment realizat de Claudia Nedelcu Duca despre viața și opera uneia dintre marile conștiințe ale arhitecturii românești va fi difuzat vineri, 3 aprilie, de la ora 21:00 și, în reluare, duminică 5 aprilie ora 15:00.

 

TVR Cultural propune telespectatorilor, vineri, 3 aprilie, de la ora 21:00, premiera documentarului „Viitorul de ieri. Romeo Belea – arhitectul”, o producție care aduce în prim-plan destinul și creația uneia dintre cele mai importante personalități ale arhitecturii românești.

La 93 de ani, Romeo Belea devine martorul și povestitorul unei istorii care începe pe colinele de la Tulcea, traversează tumultuoșii ani ’50, perioada comunistă și ajunge până în realitatea prezentului. Filmul conturează un portret complex, în care destinul individual se împletește cu transformările sociale și politice ale României.

Documentarul face parte din miniseria „Viitorul de ieri” și completează trilogia unor repere arhitecturale majore – „Teatrul Național”, „Sala Palatului” și „Bucureștiul” – difuzate de Televiziunea Română în anul 2025.

O producție construită din arhive și memorie

Realizat și produs de Claudia Nedelcu Duca, documentarul reunește imagini valoroase din arhivele TVR, Uniunii Arhitecților, CNSAS, Muzeului Arhitecturii și MApN. Montajul este semnat de Tiberiu Teodorescu, sound design-ul de Răzvan Ionescu, iar imaginea de Marius Nechita.

„Am făcut primele trei părți cu mai multă ușurință pentru că abordam niște clădiri și, deși am ieșit din rețetar cât am putut de mult, ele rămân 3 povești despre fascinantul oraș București, Sala Palatului si incredibila istorie a facerii, desfacerii și refacerii Teatrului Național.”, povestește Claudia Nedelcu Duca.

Producția primelor trei părți din seria documentară a durat un an, iar apoi realizatoarea Claudia Nedelcu Duca s-a îndreptat spre alte proiecte. Gândul său a revenit însă constant la această a patra parte, dedicată portretului arhitectului Romeo Belea.

„Era important să câștig încrederea familiei, să las lucrurile să se așeze și să încep să croiesc, printre orele de interviu, povestea pe care doream să o spun. Mi-am dorit sa speculez aceste nouă decenii de viață și șapte de carieră ca să traversez prin istoria socială și politică a României”, a adăugat realizatoarea.

Lucrul cu arhivele a reprezentat una dintre cele mai intense etape ale realizării documentarului, aducând cu sine emoții puternice și descoperiri valoroase. Cu sprijinul lui Bogdan Vârșan, echipa a reușit să readucă în atenție imagini din arhiva TVR mai puțin valorificate până în prezent. Documente rare, fotografii inedite și schițe de arhivă au fost puse la dispoziție datorită implicării constante a doamnei Ileana Turcanu și a arhivelor Uniunii Arhitecților din România.

Un aport esențial l-au avut și documentele din dosarele CNSAS, valorificate cu ajutorul cercetătorului Andrei Galiță, care au contribuit la conturarea unor momente-cheie ale filmului. O scrisoare descoperită într-unul dintre volumele acestor dosare a stat la baza construirii unui moment important din film, inspirat din filmul News from Home al regizoarei Chantal Akerman.

Întregul proces de realizare a fost unul complex și solicitant, însă, prin colaborarea strânsă cu editorul Tiberiu Teodorescu materialul final a prins formă într-o poveste coerentă și necesară, construită din interviuri și imagini de arhivă care, fiind în mare parte fără sunet, au prins viață cu implicarea profesionistă și inspirată a sound designerul Răzvan Ionescu.

Romeo Belea: „În spatele personajului e tot timpul epoca”

Mai mult decât o biografie, documentarul devine o reflecție asupra relației dintre individ și contextul istoric care îl modelează.

„Filmul exprimă un om într-o epocă! În spatele personajului e tot timpul epoca. Asta mi s-a părut incredibil - atât de concis și atât de convingător! Poți să te distrezi pentru micile bancuri pe care filmul le aduce, dar epoca e mereu prezentă, Apreciez foarte mult că în film apare undeva faptul că lucrările astea (Teatrul Național, Sala Palatului, Hotel Intercontinental n.n.) au venit ele către mine. Nu am alergat niciodată să prind o anumită lucrare. De multe ori m-am gândit cum aș face eu o anumită clădire, dar niciodată nu m-am gândit cum să fac să pun eu mâna pe ea, sigur, nici nu am avut nevoie pentru că tot timpul a apărut ceva care mi se dădea de făcut”, a mărturisit arhitectul Romeo Belea.

 

Tag-uri: arhitectură, București, Romeo Balea, Sala Palatului, Teatrul National, TVR Cultural

