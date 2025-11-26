loader
Povestea unei campioane olimpice şi Dobrogea contrastelor, la „Istorii de bun gust”

publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025

În ziua în care canotajul românesc aniversează 100 de ani, joi, 27 noiembrie, la TVR 2, de la ora 20.05, urmărim povestea unui sportiv olimpic care a ales să emigreze, dar s-a întors acasă. Un episod despre plecări și reveniri, despre gustul identitar al Dobrogei – tărâmul celor 17 minorități – la „Istorii de bun gust”.

 

Istorii de bun gust
O călătorie fascinantă şi de bun gust! O emisiune de antropologie culinară realizată de Camelia Moise, care ne invită să descoperim gustul trecutului, aroma tradiţiilor şi poveştile ascunse în spatele fiecărei reţete. Un „alt fel de gătit” – unde ingredientul principal este istoria.

(w882) Medalia de

Medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 1984, în barca de patru vâsle cu cârmaci, fosta canotoare Ioana Badea, împreună cu soțul ei, Marcel Giucăl – și el sportiv de performanță – au emigrat în Franța, pentru ca după peste 20 de ani să revină acasă. Despre motivele plecării și ale întoarcerii, dar și despre viața sportivilor în comunism, aflăm la „Istorii de bun gust”, unde cei doi rememorează experiențele trăite ca sportivi în perioada comunistă. Supravegherea strictă a Securității și momentele inedite petrecute la Los Angeles au contribuit la o poveste olimpică memorabilă, care rămâne un punct de referință în istoria sportului românesc.

(w882) Ioana Bade

Anul 1984 a fost marcat de tensiunile Războiului Rece. După boicotul american din 1980, Uniunea Sovietică și țările din blocul estic au boicotat Jocurile de la Los Angeles, însă România a ales să participe, afirmându-și independența față de Moscova. Rezultatele au fost remarcabile: 53 de medalii și locul al doilea în clasamentul competiţiei. În același timp, în țară, populația se confrunta cu lipsuri severe după adoptarea unui nou standard alimentar, în contextul efortului regimului Ceaușescu de a achita datoria externă.

(w882) Ioana Bade

Ioana Badea și Marcel Giucăl se întâlnesc cu echipa TVR în Dobrogea, tărâm al contrastelor și al coexistenței celor 17 minorități etnice, unde vorbesc despre rădăcini, identitate și „gustul de acasă” într-o lume marcată de migrație și globalizare.

(w882) Ioana Bade

„Acculturația gastronomică” – amestecul bucătăriilor tradiționale ale celor plecați în lume – ne arată cum diversitatea culinară se întoarce, în final, la dorul pentru gustul originar.

Despre diversitatea Dobrogei ne vobeşte Marian Scarlat, cel care ne oferă şi o mostră gastronomică autentică, cu un borş din 15 tipuri diferite de peşte.

(w882) Marian Sca

Episodul prezintă și fragmente din istoria industriei de metale rare din România comunistă. Țara noastră era una dintre puținele din Europa cu resurse de titan și zirconiu, folosite în tehnologie militară și nucleară. Nivelul rezervelor a fost şi este secret de stat. România era a şasea ţară din lume, după S.U.A, U.R.S.S, China, Japonia şi Franţa, capabilă să producă zirconiu pentru centrale nucleare. Ce-a mai rămas din uzina de metale rare, cea care, în anul 1984, extrăgea titan şi zirconiu din nisipurile venite din Grindu Chituc, vedem la „Istorii de bun gust” – joi, 27 noiembrie, ora 20.05, la TVR 2.

 

credit foto: capturi TVR

