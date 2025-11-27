loader
Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu? Analizăm vineri, la „Breaking Fake News”

publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025

În aceeaşi ediţie, despre dârele lăsate pe cer de ruși şi noile cărţi de identitate, suspect de mici. Pe 28 noiembrie, de la 18.45, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1.

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.
Breaking Fake News
Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Conform unui sondaj realizat în vara acestui an de INSCOP la comanda IICCMER, 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun, 55,8% apreciază comunismul ca fiind benefic pentru România, iar 48,4% sunt de părere că „în comunism se trăia mai bine”. Cum arăta, de fapt, România lui Nicolae Ceaușescu? Ne raspunde istoricul Cosmin Popa, istoric, cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, invitatul lui Marian Voicu la dialog, în rubrica Povestea săptămânii. Urmărim o nouă ediţie „Breaking Fake News” vineri, pe 28 noiembrie, de la ora 18.45, la TVR 1.

În aceeaşi ediţie, Tatiana Țarfulea ne lămureşte, la Teoria conspirației, în ceea ce priveşte dârele lăsate pe cer de… ruși. Una din cele mai populare teorii ale conspirației apărute recent afirmă că dârele lungi de condens, lăsate de aeronave, ar fi, de fapt, nori de compuși chimici sau biologici, aruncați asupra populației fără apărare, în cadrul unor programe secrete care urmăresc manipularea vremii sau otrăvirea populației.

Afirmațiile înșelătoare privind defrișările din pădurea amazoniană sunt trecute de Horia Grușcă în Revista presei fake. Activiştii de mediu i-au acuzat pe organizatorii brazilieni ai recent încheiatei Conferinţe mondiale dedicate schimbărilor climatice că au defrişat o sută de mii de arbori din pădurea amazoniană pentru o autostradă destinată participanţilor. Între timp, site-ul oficial al agenţiei sanitare americane a înlocuit o concluzie validată ştiinţific cu o teză antivaccinistă. Şi despre aceasta, vineri, la „Breaking Fake News”.

De la jumătatea secolului trecut și până în deceniul al doilea al acestui secol, Spania a înfruntat furia bascilor. Ce este Mișcarea separatistă bască? Despre ea ne vorbeşte Gabriela Avram la Istoria și istoriile sale.

Iar Cartea de identitate devine suspect de mică, se îngrijorează Spărgătorii de fake news, Horia Sârghi și Mihai Geamănu. Zaiafet și Geminschi au aflat că buletinele se micșorează, iar Tucker Carlson continuă să fie fascinat de dârele din înaltul cerului. Mai multe aflăm tot vineri după-amiază, la TVR 1.

***

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede vineri, la ora 18.45, la TVR 1.

