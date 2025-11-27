loader
„Petrecere... cu cântec”: Mariana Anghel, sărbătorită la 45 de ani de carieră

publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025

Iuliana Tudor ne propune o ediție specială, plină de emoție, folclor autentic și surprize, duminică, 30 noiembrie, de la ora 21.00, pe TVR 1.

 

TVR 1 ne invită duminică, 30 noiembrie, de la ora 21:00, la o ediție aniversară a emisiunii „Petrecere... cu cântec”, dedicată Marianei Anghel, artista din Hunedoara care împlinește anul acesta 45 de ani de carieră. Una dintre vocile emblematice ale folclorului din zona Orăștiei și Țara Hațegului, Mariana Anghel și-a început drumul artistic la doar 16 ani, în cadrul uneia dintre primele ediții ale emisiunii „Tezaur Folcloric”, realizată de regretata Marioara Murărescu.

În 1987, câștigă Trofeul „Floarea din Grădină”, competiție organizată de Televiziunea Română, un moment definitoriu pentru ascensiunea sa. De-a lungul carierei, artista a lansat 10 albume și a adunat în repertoriu peste 200 de piese, devenind una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară.

Ediția aniversară va aduce în platou invitați de seamă: Viorica Macovei, Cristian Fodor, Robert Târnăveanu, alături de tinerii Adriana Anghel, Oana Tomoiagă și Bogdan Toma. Alături de fiecare invitat, sărbătorita va susține duete inedite, prezentate în premieră la TV.

Acompaniamentul muzical este asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena”, dirijată de Alexandru Pal. Momentele coregrafice sunt susținute de Ansamblul Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”, sub coordonarea managerului și coregrafului Silvia Macrea.

Ediția păstrează și rubricile deja îndrăgite de public, precum momentul de roast, realizat de această dată de Robert Târnăveanu, dar și intervenția Linei digitale, care va oferi la final o evaluare obiectivă și plină de spirit a invitatei.

„Va fi o seară plină de povești emoționante, muzică autentică, artiști valoroși și multă bucurie”, declară Iuliana Tudor, gazda și realizatoarea emisiunii. „Mariana Anghel este o artistă cu o carieră impresionantă, iar ediția de duminică îi aduce un omagiu pe măsura talentului și sensibilității sale.”

„Petrecere... cu cântec” este cea mai mare petrecere desfășurată într-un studio de televiziune, o producție care readuce în prim-plan folclorul românesc și personalitățile care duc această tradiție mai departe. Sub semnul inovației și al bunei dispoziții, emisiunea este prima producție de divertisment din România care integrează inteligența artificială, oferind un plus de originalitate și dinamism fiecărei ediții.

De la muzică și emoție, la umor și momente coregrafice spectaculoase, TVR 1 promite o ediție aniversară plină de spectacol, duminică, 30 noiembrie, de la ora 21.00.

