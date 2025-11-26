loader
Foto

Galerie foto

Gală de excepție cu artiști basarabeni la "Drag de România mea!"

publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025

PROMO  TVR2 

Sâmbătă, ora 20.00 și duminică, ora 15.00 vă invităm să cunoaşteţi patru simboluri ale Republicii Moldova, artiști care au peste 35 de ani de activitate.

 

Emisiunea "Drag de România mea!" unește, de 15 sezoane, cele două maluri ale Prutului aducând, la TVR 2, artă din Basarabia, artiștii minunați de acolo, simboluri de ieri și de azi, varietatea lor și bucuria fără margini.

Este compozitoare, poetă şi interpretă.

A scris pentru Aura, Victoria Lungu, Irina Barbu sau Anastasia Lazariuc şi a compus peste o sută de cântece pentru copii.

Georgeta Voinovan vine să ne încânte cu cele mai noi melodii şi cu glasul său unic.

(w882)

Renumiţii fraţi Irina şi Anatol Bivol au debutat în anii '90 şi au colaborat de-a lungul timpului cu muzicieni importanţi ai Basarabiei printre care Ion Suruceanu sau Nina Crulicovschi.

Cei doi fraţi ne vor bucura cu şlagărele şi cu buna lor dispoziţie.

A crescut într-o familie de artişti, a studiat muzica încă din copilărie şi a făcut parte din numeroase formaţii.

Ricu Vodă uimeşte prin glas şi prezenţă, fiind unul dintre marii artişti ai Moldovei de peste Prut.

În anul 2008 a reprezentat Republica Moldova la Eurovision.

Poate să cânte cu uşurinţă jazz, folclor, soul sau pop.

(w882)

Geta Burlacu va face o astfel de demonstraţie unică, ne va cânta şi o melodie în premieră, dar şi în duet cu Fuego.

Gabriel Nebunu are şi el surprize, iar Paul Surugiu-Fuego vă oferă cântece speciale.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI).

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU.

Tag-uri: Drag de Romania, Eurovision, Gabriel Nebunu, Paul Surugiu Fuego

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Gală de excepție cu artiști basarabeni la

  PROMO     TVR2 

Gală de excepție cu artiști basarabeni la "Drag de România mea!"

Sâmbătă, ora 20.00 și duminică, ora 15.00 vă invităm să cunoaşteţi patru simboluri ale Republicii Moldova, artiști care au peste 35 de ani de ...

Scriitorul, istoricul literar și criticul literar Mihai Zamfir, în

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Scriitorul, istoricul literar și criticul literar Mihai Zamfir, în "Dialoguri Academice" cu vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru

"Dialogurile Academice", organizate de TVR Cultural şi Academia Română, continuă duminică, 30 noiembrie 2025, ora 13:00, când specialistul în ...

O actriţă cu mare respect pentru meserie: Ana Bianca Popescu, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

  PROMO     TVRCULTURAL 

O actriţă cu mare respect pentru meserie: Ana Bianca Popescu, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

Este actriţă a Teatrului Mic, dar colaborează cu numeroase alte teatre. A jucat sub bagheta regizorală a unor nume ca Andrei Şerban, Răzvan ...

„De ce scriu ăştia pe pereţi?” – incursiune în lumea clandestină a graffiti-ului, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

„De ce scriu ăştia pe pereţi?” – incursiune în lumea clandestină a graffiti-ului, la TVR Cultural

Istoria efervescentă a ultimilor 30 de ani de graffiti și street art din România este adusă pe ecran în filmul documentar „De ce scriu ăştia pe ...

Loredana Iordache: „Avem șansa să mergem la muncă într-un loc cu adevărat special și încărcat de istorie”

  VEDETE     TVR1 

Loredana Iordache: „Avem șansa să mergem la muncă într-un loc cu adevărat special și încărcat de istorie”

Loredana Iordache este o fată ambițioasă, tenace, care își trăiește acum visul. Visul de a avea o familie frumoasă și o carieră, spun cei din ...

Povestea unei campioane olimpice şi Dobrogea contrastelor, la „Istorii de bun gust”

  PROMO     TVR2 

Povestea unei campioane olimpice şi Dobrogea contrastelor, la „Istorii de bun gust”

În ziua în care canotajul românesc aniversează 100 de ani, joi, 27 noiembrie, la TVR 2, de la ora 20.05, urmărim povestea unui sportiv olimpic ...

Când aplicațiile de inteligență artificială inventează știri (studiu EBU în 18 țări)

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Când aplicațiile de inteligență artificială inventează știri (studiu EBU în 18 țări)

Când vine vorba despre știri, aplicațiile de inteligență artificială nu reușesc să redea corect informațiile, nu oferă contextul potrivit, nu fac ...

  TVRINFO     TVR2   TVRINFO 

"E Vremea Ta" a intrat în cel de-al 10-lea an de difuzare! | VIDEO

Emisiunea "E Vremea Ta"  a debutat la TVR2 în octombrie 2016, iar în prezent este programul cu cea mai bună audienţă dintre toate ...

Nicuşor Dan, la Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025

  TVRINFO     TVRINFO 

Nicuşor Dan, la Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025

Președintele Nicușor Dan a subliniat, în cadrul Summitului pentru Guvernanță Digitală 2025, că digitalizarea este un instrument strategic vital ...

Aniversarea a 100 de ani de canotaj românesc, într-o gală de excelenţă transmisă în direct la TVR SPORT

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Aniversarea a 100 de ani de canotaj românesc, într-o gală de excelenţă transmisă în direct la TVR SPORT

Un secol muncă, pasiune și rezultate care au dus sportul românesc pe cele mai înalte culmi ale performanței. Cei mai buni canotori din ultimele ...

Călătorie... pe bogăţie! Miercuri seară, ne plimbăm „Hai-Hui... cu Marina”, prin Monaco

  PROMO     TVR2 

Călătorie... pe bogăţie! Miercuri seară, ne plimbăm „Hai-Hui... cu Marina”, prin Monaco

Echipa Marina Almăşan – Cătălin Soci ne invită la plimbare prin lumea prinţilor şi prinţeselor, unul dintre locurile favorite ale bogaţilor ...

Voința de a sări peste „zidul” mental: barierele psihice din calea performanței

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Voința de a sări peste „zidul” mental: barierele psihice din calea performanței

În drumul spre excelența sportivă, fiecare atlet ajunge la un punct în care performanța sa pare să oscileze în jurul unei anumite limite, un fel ...

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte luni

  TVRINFO     TVRINFO 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte luni

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte luni, la ora 14.00, în şedinţă, la Palatul Cotroceni, pe agendă aflându-se Strategia Naţională de ...

CM de Juniori, în premieră în România – un spectacol al tenisului de masă, în direct la TVR SPORT

  TVRSPORT     TVRSPORT 

CM de Juniori, în premieră în România – un spectacol al tenisului de masă, în direct la TVR SPORT

Pentru prima dată în istorie, România găzduiește Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă, competiție care va putea fi urmărită la TVR ...

„Omul și Timpul” – Rezistența națională anticomunistă din Oltenia

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

„Omul și Timpul” – Rezistența națională anticomunistă din Oltenia

Duminică, 23 noiembrie, ora 17:00, TVR Cultural prezintă o ediție specială a emisiunii „Omul și timpul”, dedicată unuia dintre cele mai dramatice ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate