Gală de excepție cu artiști basarabeni la "Drag de România mea!"

Sâmbătă, ora 20.00 și duminică, ora 15.00 vă invităm să cunoaşteţi patru simboluri ale Republicii Moldova, artiști care au peste 35 de ani de activitate.

Emisiunea "Drag de România mea!" unește, de 15 sezoane, cele două maluri ale Prutului aducând, la TVR 2, artă din Basarabia, artiștii minunați de acolo, simboluri de ieri și de azi, varietatea lor și bucuria fără margini.

Este compozitoare, poetă şi interpretă.

A scris pentru Aura, Victoria Lungu, Irina Barbu sau Anastasia Lazariuc şi a compus peste o sută de cântece pentru copii.

Georgeta Voinovan vine să ne încânte cu cele mai noi melodii şi cu glasul său unic.

Renumiţii fraţi Irina şi Anatol Bivol au debutat în anii '90 şi au colaborat de-a lungul timpului cu muzicieni importanţi ai Basarabiei printre care Ion Suruceanu sau Nina Crulicovschi.

Cei doi fraţi ne vor bucura cu şlagărele şi cu buna lor dispoziţie.

A crescut într-o familie de artişti, a studiat muzica încă din copilărie şi a făcut parte din numeroase formaţii.

Ricu Vodă uimeşte prin glas şi prezenţă, fiind unul dintre marii artişti ai Moldovei de peste Prut.

În anul 2008 a reprezentat Republica Moldova la Eurovision.

Poate să cânte cu uşurinţă jazz, folclor, soul sau pop.

Geta Burlacu va face o astfel de demonstraţie unică, ne va cânta şi o melodie în premieră, dar şi în duet cu Fuego.

Gabriel Nebunu are şi el surprize, iar Paul Surugiu-Fuego vă oferă cântece speciale.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI).

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU.