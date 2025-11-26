loader
O actriţă cu mare respect pentru meserie: Ana Bianca Popescu, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

Miercuri, 26 Noiembrie 2025

Este actriţă a Teatrului Mic, dar colaborează cu numeroase alte teatre. A jucat sub bagheta regizorală a unor nume ca Andrei Şerban, Răzvan Mazilu sau Alexandru Dabija. Ioana Pavel a invitat-o pe Ana Bianca Popescu joi, 27 noiembrie, ora 19.00, la Interviuirile TVR CULTURAL.

 

Ioana Pavel
E absolventă a Universității de Muzică, Facultatea de Interpretare Muzicală - secția vioară. Şi are o experiență de peste 20 de ani în presă, dintre care 17 ani în televiziune. Ioana Pavel se numără printre jurnaliştii care realizează „Interviurile TVR CULTURAL”, joia, de la ora 19.00, la TVR CULTURAL.
Interviurile TVR CULTURAL
La „Interviurile TVR CULTURAL”, jurnalistele Ioana Pavel, Ana Maria Onisei, Cristina Lascu sau Camelia Văcaru îi invită pe telespectatori în lumea artelor şi a artiştilor atât români, cât şi străini. Actori, coregrafi, regizori, muzicieni ori scriitori ne împărtăşesc cum au ales drumul pe care merg, cine le-a îndrumat primii paşi, ce înseamnă perseverenţa în cariera lor.

E pe scenă aproape seară de seară. Trece de la un gen la altul cu multă uşurinţă. Musicalul o iubeşte, dar şi ea iubeşte musicalul, acolo unde se poate desfăşura ca un artist complet şi complex. UNITER i-a recunoscut talentul încă de la debut, în 2015.

(w882) Ana Bianca

Invitata Ioanei Pavel e de părere că tocmai despre asta este vorba în performanța unui actor: să poţi face să pară switch-ul atât de simplu, într-o seară să joci tragedie, iar în cea de-a doua să te destinzi cu o comedie...

Este actriţă a Teatrului Mic, dar colaborează cu numeroase alte teatre. A jucat sub bagheta regizorală a unor nume ca Andrei Şerban, Răzvan Mazilu, Cristi Juncu, Vlad Massaci, Alexandru Dabija sau Gelu Colceag.

(w882) Ana Bianca

Actriţa Ana Bianca Popescu pregăteşte un nou spectacol pentru începutul anului 2026. Ne va povesti mai multe despre acest proiect în dialogul cu jurnalista Ioana Pavel, joi, 27 noiembrie, de la ora 19.00, la „Interviuirile TVR CULTURAL”.

„Am fost atrasă de lucrul cu oameni care vor mult și sapă pentru asta și mă ajută să sap și eu foarte mult în adâncul meu sau să caut noi forme de expresie, de existență în scenă. Mă feresc să ajung la o manieră și, de asta, n-aș vrea să mă repet niciodată”, mărturisea actriţa Ana Bianca Popescu într-un interviu publicat de „Zile şi Nopţi”.

(w500) Ana Bianca

Ana Bianca Popescu a absolvit studiile de Arta Actorului la UNATC, licență și master. A participat la numeroase workshop-uri de creație teatrală susținute de regizorii Silviu Purcărete, Andrei Șerban, Yuri Kordonski, Răzvan Mazilu. A primit premiul UNITER pentru debut pentru rolul Fata, din spectacolul „Numele”, regia Vlad Cristache, la Teatrul Foarte Mic. A fost nominalizată pentru Cea mai buna Actriță în rol principal pentru rolurile Maria din „Maria de Buenos Aires”, regia Răzvan Mazilu și Sybille, în „Ex”, regia Theodor Cristian Popescu, la Teatrul Mic 2024. Ana Bianca Popescu a fost nominalizată şi la premiul pentru cea mai buna actriță în rol secundar cu rolul Luka, în spectacolul „Soldatul de ciocolată”, regia Andrei Șerban, la Teatrul Odeon.

foto: Ioana Pavel, TVR

Tag-uri: actorie, actrita, Ana Bianca Popescu, interviu, Interviurile TVR Cultural, Ioana Pavel, Musical, TVR Cultural

