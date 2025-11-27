loader
Foto

Jandarmeria, expresie vie a legăturii dintre stat și regalitate. Nouă ediţie „Ora Regelui”, la TVR 1

publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025

PROMO  TVR1 

Vorbim despre tradiție și continuitate, la „Ora Regelui”, pe TVR 1. Proiectele comune ale Casei Regale și ale autorităților de stat moldovene, Cupa Regelui și Cupa Reginei la oină, dar şi seara dedicată Republicii Moldova la Palatul Elisabeta sunt câteva dintre subiectele de sâmbătă, 29 noiembrie, ora 13.00.

 

Bogdan Şerban Iancu
În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto ori de turism sau arte marțiale, dar şi documentare istorice sau reportaje din diferite locuri, toate i-au fost dragi. De peste 12 ani este realizator şi prezentator la „Ora Regelui”.
Ora Regelui
O cronică a trecutului și a destinului unei națiuni, o călătorie spre zilele noastre, în care istoria se dovedește vie, surprinzător de actuală.

„Jandarmul român este omul legii și al demnității, cel care apără satul, orașul, granița și legea. În el se sprijină liniștea țării”, rostea Regele Ferdinand după Primul Război Mondial, în care jandarmii au participat prin acțiuni de luptă și apoi au ajutat administrația română în perioada reîntregirii teritoriale. Jandarmeria a contribuit și la salvarea populației în timpul dezastrelor naturale, a păzit transporturi stategice și obiective economice de importanță națională.

(w882) Ora Regelu

Modelul care a inspirat întrega Europă s-a cristalizat în Franța. Generalul Napoleon Bonaparte a înființat, în anul 1791, Jandarmeria Națională, ”Gens d-Armes”, în traducere, „oameni de arme”. În 1814, Regele Victor Emmanuel I al Sardiniei a creat Corpul Carabinierilor Regali, iar 30 de ani mai târziu, Regina Izabel a II-a a Spaniei a semnat decretul prin care ministerul de război a început instruirea organizației Guardia Civil.

La noi, pe data de 3 aprilie 1850, domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a pus pecetea pe documentul de înființare a Corpului de jandarmi.

(w882) Jandarmeri

De 175 de ani, Jandarmeria Română, o instituție militară, servește statul și cetățeanul. Cu o istorie ce vine din perioada modernizării țării, jandarmii desfășoară zilnic misiuni de menținere a ordinii publice, protejează instituții fundamentale și obiective strategice, dar participă și la misiuni internaționale sub egida ONU, OSCE, NATO și UE.

(w882) Ora Regelu

Instituție devotată în slujba familiei regale, oferindu-i sprijin și reflectând valorile și tradițiile acesteia, Jandarmeria este o expresie vie a legăturii dintre stat și regalitate, dar și semnul vizibil că legea înseamnă ordine, ținută și respect. O poveste emoţionantă despre Jandarmeria Română - în noua ediţie „Ora Regelui", la TVR 1, sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 13.00.

(w882) Ora Regelu

Seara dedicată Republicii Moldova, evenimentul de la Palatul Elisabeta din acest an, a avut un caracter special. Basarabenii tocmai au reușit, prin vot, să demonstreze că anii de propagandă rusă care a inventat limba moldovenească și ideea de statalitate doar pentru a-i îndepărta de propriul popor, român, a eșuat. Urmele tensiunii scrutinului se resimțeau încă, deși primirea călduroasă a gazdelor a dat atmosferei un aer familiar.

(w882) Ora Regelu

Români de pe ambele maluri ale Prutului au umplut grădina istoricului Palat Elisabeta: oficiali, reprezentanți din toate domeniile, de toate profesiile, de toate vârstele și din toate confesiunile. Urmărim un reportaj despre acest eveniment la „Ora Regelui", pe TVR 1.

(w882) Principele

Proiectele comune ale Casei Regale și ale autorităților de stat moldovene pentru pașii următori ai Republicii Moldova către calitatea de membru al Uniunii Europene, au reprezentat scopul vizitei Familiei Regale la Chișinău.

(w500) Maia Sandu

Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au participat, alături de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la ceremonia aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Oaspeții regali au luat parte și la ședința comună a Consiliilor Naționale ale Rectorilor din România și din Republica Moldova.

(w882) Principele

Vizând în principal educația superioară, vizita la Chișinău exprimă susținerea constantă a Familiei Regale pentru valorile Moldovei. În cadrul acesteia, au fost sărbătorite instituții esențiale ale celor două țări, precum și cooporarea dintre ele, în domeniile educațional, economic și militar. Imagini - sâmbătă, la TVR 1, de la ora 13.00.

„Un accent aparte a fost pus și pe misiunea Familiei Regale române de a consolida o societate întemeiată pe demnitate, respect și responsabilitate, în care tinerii să își poată construi viitorul acasă, cu încredere și speranță”, a relatat trimisul special la aceste evenimente, Carina Muller, jurnalist TVR Moldova.

(w882) Cupa Regel

Zilele dedicate competițiilor de oină au transformat Bucureștiul în capitala sportului național, reunind cele mai bune echipe din România și din Republica Moldova. Cupa Unirii este una dintre cele mai importante întreceri care a debutat în anul 2017, la Ialoveni, drept simbol al legăturilor culturale dintre cele două țări.

(w882) Competitie

Federația Română de Oină organizează, în fiecare an, Cupa Regelui și Cupa Reginei, competiții care încurajează sportul tradițional românesc și transmiterea valorilor istorice între generații. Întreaga mișcare sportivă s-a aflat sub Patronajul Regelui Mihai și, în prezent, se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Custodelui Coroanei Române.

(w882) Ora Regelu

Majestatea Sa Margareta și Principele Radu nu lipsesc de la nicio finală. Simbolic, dau lovitura de începere, apoi îi încurajează pe sportivi și le înmânează cupa învingătorilor, urându-le tuturor să se bucure de frumusețea sportului și să fie, poate, mai ambițioși pe viitor. Un reportaj despre competiţa de oină, la „Ora Regelui", sâmbătă, TVR 1.

Ca de obicei, „Ora Regelui” se vede la TVR 1 – sâmbătă, 29 noiembrie 2025, ora 13.00, iar la TVR Internațional – sâmbătă, 29 noiembrie 2025, ora 15.10. Ediţia poate fi urmărită la TVR Moldova, joi, 4 decembrie 2025, ora 16.00.

Redactori: Carina Muller, Adelina Dumitrescu, Nicolaie Cernat

Producător: Lidia Voicu

Realizator: Bogdan Șerban-Iancu

credit foto: romaniaregala.ro

Tag-uri: 175 de ani, Cupa Regelui, Cupa Reginei, Jandarmeria Romana, oina - sport national, Ora Regelui, regi si regine, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu? Analizăm vineri, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu? Analizăm vineri, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre dârele lăsate pe cer de ruși şi noile cărţi de identitate, suspect de mici. Pe 28 noiembrie, de la 18.45, Marian Voicu ...

Jandarmeria, expresie vie a legăturii dintre stat și regalitate. Nouă ediţie „Ora Regelui”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Jandarmeria, expresie vie a legăturii dintre stat și regalitate. Nouă ediţie „Ora Regelui”, la TVR 1

Vorbim despre tradiție și continuitate, la „Ora Regelui”, pe TVR 1. Proiectele comune ale Casei Regale și ale autorităților de stat moldovene, ...

Gală de excepție cu artiști basarabeni la

  PROMO     TVR2 

Gală de excepție cu artiști basarabeni la "Drag de România mea!"

Sâmbătă, ora 20.00 și duminică, ora 15.00 vă invităm să cunoaşteţi patru simboluri ale Republicii Moldova, artiști care au peste 35 de ani de ...

Scriitorul, istoricul literar și criticul literar Mihai Zamfir, în

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Scriitorul, istoricul literar și criticul literar Mihai Zamfir, în "Dialoguri Academice" cu vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru

"Dialogurile Academice", organizate de TVR Cultural şi Academia Română, continuă duminică, 30 noiembrie 2025, ora 13:00, când specialistul în ...

O actriţă cu mare respect pentru meserie: Ana Bianca Popescu, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

  PROMO     TVRCULTURAL 

O actriţă cu mare respect pentru meserie: Ana Bianca Popescu, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

Este actriţă a Teatrului Mic, dar colaborează cu numeroase alte teatre. A jucat sub bagheta regizorală a unor nume ca Andrei Şerban, Răzvan ...

„De ce scriu ăştia pe pereţi?” – incursiune în lumea clandestină a graffiti-ului, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

„De ce scriu ăştia pe pereţi?” – incursiune în lumea clandestină a graffiti-ului, la TVR Cultural

Istoria efervescentă a ultimilor 30 de ani de graffiti și street art din România este adusă pe ecran în filmul documentar „De ce scriu ăştia pe ...

Loredana Iordache: „Avem șansa să mergem la muncă într-un loc cu adevărat special și încărcat de istorie”

  VEDETE     TVR1 

Loredana Iordache: „Avem șansa să mergem la muncă într-un loc cu adevărat special și încărcat de istorie”

Loredana Iordache este o fată ambițioasă, tenace, care își trăiește acum visul. Visul de a avea o familie frumoasă și o carieră, spun cei din ...

Povestea unei campioane olimpice şi Dobrogea contrastelor, la „Istorii de bun gust”

  PROMO     TVR2 

Povestea unei campioane olimpice şi Dobrogea contrastelor, la „Istorii de bun gust”

În ziua în care canotajul românesc aniversează 100 de ani, joi, 27 noiembrie, la TVR 2, de la ora 20.05, urmărim povestea unui sportiv olimpic ...

Când aplicațiile de inteligență artificială inventează știri (studiu EBU în 18 țări)

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Când aplicațiile de inteligență artificială inventează știri (studiu EBU în 18 țări)

Când vine vorba despre știri, aplicațiile de inteligență artificială nu reușesc să redea corect informațiile, nu oferă contextul potrivit, nu fac ...

  TVRINFO     TVR2   TVRINFO 

"E Vremea Ta" a intrat în cel de-al 10-lea an de difuzare! | VIDEO

Emisiunea "E Vremea Ta"  a debutat la TVR2 în octombrie 2016, iar în prezent este programul cu cea mai bună audienţă dintre toate ...

Nicuşor Dan, la Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025

  TVRINFO     TVRINFO 

Nicuşor Dan, la Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025

Președintele Nicușor Dan a subliniat, în cadrul Summitului pentru Guvernanță Digitală 2025, că digitalizarea este un instrument strategic vital ...

Aniversarea a 100 de ani de canotaj românesc, într-o gală de excelenţă transmisă în direct la TVR SPORT

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Aniversarea a 100 de ani de canotaj românesc, într-o gală de excelenţă transmisă în direct la TVR SPORT

Un secol muncă, pasiune și rezultate care au dus sportul românesc pe cele mai înalte culmi ale performanței. Cei mai buni canotori din ultimele ...

Călătorie... pe bogăţie! Miercuri seară, ne plimbăm „Hai-Hui... cu Marina”, prin Monaco

  PROMO     TVR2 

Călătorie... pe bogăţie! Miercuri seară, ne plimbăm „Hai-Hui... cu Marina”, prin Monaco

Echipa Marina Almăşan – Cătălin Soci ne invită la plimbare prin lumea prinţilor şi prinţeselor, unul dintre locurile favorite ale bogaţilor ...

Voința de a sări peste „zidul” mental: barierele psihice din calea performanței

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Voința de a sări peste „zidul” mental: barierele psihice din calea performanței

În drumul spre excelența sportivă, fiecare atlet ajunge la un punct în care performanța sa pare să oscileze în jurul unei anumite limite, un fel ...

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte luni

  TVRINFO     TVRINFO 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte luni

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte luni, la ora 14.00, în şedinţă, la Palatul Cotroceni, pe agendă aflându-se Strategia Naţională de ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate