Jandarmeria, expresie vie a legăturii dintre stat și regalitate. Nouă ediţie „Ora Regelui", la TVR 1

Vorbim despre tradiție și continuitate, la „Ora Regelui”, pe TVR 1. Proiectele comune ale Casei Regale și ale autorităților de stat moldovene, Cupa Regelui și Cupa Reginei la oină, dar şi seara dedicată Republicii Moldova la Palatul Elisabeta sunt câteva dintre subiectele de sâmbătă, 29 noiembrie, ora 13.00.

Bogdan Şerban Iancu În trei decenii de carieră a făcut anchete sociale, emisiuni auto ori de turism sau arte marțiale, dar şi documentare istorice sau reportaje din diferite locuri, toate i-au fost dragi. De peste 12 ani este realizator şi prezentator la „Ora Regelui”.

Ora Regelui O cronică a trecutului și a destinului unei națiuni, o călătorie spre zilele noastre, în care istoria se dovedește vie, surprinzător de actuală.

„Jandarmul român este omul legii și al demnității, cel care apără satul, orașul, granița și legea. În el se sprijină liniștea țării”, rostea Regele Ferdinand după Primul Război Mondial, în care jandarmii au participat prin acțiuni de luptă și apoi au ajutat administrația română în perioada reîntregirii teritoriale. Jandarmeria a contribuit și la salvarea populației în timpul dezastrelor naturale, a păzit transporturi stategice și obiective economice de importanță națională.

Modelul care a inspirat întrega Europă s-a cristalizat în Franța. Generalul Napoleon Bonaparte a înființat, în anul 1791, Jandarmeria Națională, ”Gens d-Armes”, în traducere, „oameni de arme”. În 1814, Regele Victor Emmanuel I al Sardiniei a creat Corpul Carabinierilor Regali, iar 30 de ani mai târziu, Regina Izabel a II-a a Spaniei a semnat decretul prin care ministerul de război a început instruirea organizației Guardia Civil.

La noi, pe data de 3 aprilie 1850, domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a pus pecetea pe documentul de înființare a Corpului de jandarmi.

De 175 de ani, Jandarmeria Română, o instituție militară, servește statul și cetățeanul. Cu o istorie ce vine din perioada modernizării țării, jandarmii desfășoară zilnic misiuni de menținere a ordinii publice, protejează instituții fundamentale și obiective strategice, dar participă și la misiuni internaționale sub egida ONU, OSCE, NATO și UE.

Instituție devotată în slujba familiei regale, oferindu-i sprijin și reflectând valorile și tradițiile acesteia, Jandarmeria este o expresie vie a legăturii dintre stat și regalitate, dar și semnul vizibil că legea înseamnă ordine, ținută și respect. O poveste emoţionantă despre Jandarmeria Română - în noua ediţie „Ora Regelui", la TVR 1, sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 13.00.

Seara dedicată Republicii Moldova, evenimentul de la Palatul Elisabeta din acest an, a avut un caracter special. Basarabenii tocmai au reușit, prin vot, să demonstreze că anii de propagandă rusă care a inventat limba moldovenească și ideea de statalitate doar pentru a-i îndepărta de propriul popor, român, a eșuat. Urmele tensiunii scrutinului se resimțeau încă, deși primirea călduroasă a gazdelor a dat atmosferei un aer familiar.

Români de pe ambele maluri ale Prutului au umplut grădina istoricului Palat Elisabeta: oficiali, reprezentanți din toate domeniile, de toate profesiile, de toate vârstele și din toate confesiunile. Urmărim un reportaj despre acest eveniment la „Ora Regelui", pe TVR 1.

Proiectele comune ale Casei Regale și ale autorităților de stat moldovene pentru pașii următori ai Republicii Moldova către calitatea de membru al Uniunii Europene, au reprezentat scopul vizitei Familiei Regale la Chișinău.

Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au participat, alături de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la ceremonia aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Oaspeții regali au luat parte și la ședința comună a Consiliilor Naționale ale Rectorilor din România și din Republica Moldova.

Vizând în principal educația superioară, vizita la Chișinău exprimă susținerea constantă a Familiei Regale pentru valorile Moldovei. În cadrul acesteia, au fost sărbătorite instituții esențiale ale celor două țări, precum și cooporarea dintre ele, în domeniile educațional, economic și militar. Imagini - sâmbătă, la TVR 1, de la ora 13.00.

„Un accent aparte a fost pus și pe misiunea Familiei Regale române de a consolida o societate întemeiată pe demnitate, respect și responsabilitate, în care tinerii să își poată construi viitorul acasă, cu încredere și speranță”, a relatat trimisul special la aceste evenimente, Carina Muller, jurnalist TVR Moldova.

Zilele dedicate competițiilor de oină au transformat Bucureștiul în capitala sportului național, reunind cele mai bune echipe din România și din Republica Moldova. Cupa Unirii este una dintre cele mai importante întreceri care a debutat în anul 2017, la Ialoveni, drept simbol al legăturilor culturale dintre cele două țări.

Federația Română de Oină organizează, în fiecare an, Cupa Regelui și Cupa Reginei, competiții care încurajează sportul tradițional românesc și transmiterea valorilor istorice între generații. Întreaga mișcare sportivă s-a aflat sub Patronajul Regelui Mihai și, în prezent, se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Custodelui Coroanei Române.

Majestatea Sa Margareta și Principele Radu nu lipsesc de la nicio finală. Simbolic, dau lovitura de începere, apoi îi încurajează pe sportivi și le înmânează cupa învingătorilor, urându-le tuturor să se bucure de frumusețea sportului și să fie, poate, mai ambițioși pe viitor. Un reportaj despre competiţa de oină, la „Ora Regelui", sâmbătă, TVR 1.

