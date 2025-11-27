loader
Portret de excelență: Doina Ișfănoni – vocea care dăruiește identitate culturii române

publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025

O ediție specială despre noblețea tradiției, copilăria rurală, simboluri, credințe și sufletul românesc • Duminică, 30 noiembrie, ora 15.30, la TVR  Cultural.

 

Tradiția este actul nostru de noblețe – discret, profund, și menit să fie păstrat „în colțul inimii”, așa cum afirmă prof. univ. dr. Doina Ișfănoni, invitata Mihaelei Olaru în ediția de duminică, 30 noiembrie, a emisiunii „Portret de excelență”, difuzată la ora 15.30, la TVR Cultural. Una dintre cele mai respectate personalități ale patrimoniului cultural românesc, istoric și critic de artă, etnolog, cercetător și profesor, Doina Ișfănoni este un reper în studiul civilizației tradiționale românești – de la portul popular și simbolurile sale milenare, la ritualurile care ne definesc identitatea.

Copilăria – izvorul unui destin cultural

Pentru invitata emisiunii, lumea tradițională nu este doar obiect de studiu, ci o parte esențială a propriei biografii.

„În existența fiecărei persoane există segmente care nu mai pleacă niciodată din memorie, încărcate de candoarea copilăriei și de acel destin care te duce spre lucruri la antipodul voinței profesionale pe care ți-ai construit-o.” Vacanțele petrecute în satul Mânjești, din județul Vaslui, au fost începutul unei povești de viață.

„Cutreieram dealurile, livezile, viile fără nicio interdicție. Bunicii aveau un precept educațional diferit de modelul urban: nu începeau niciodată cu nu. Ne spuneau ce putem face și, eventual, de ce să avem grijă.”

În acel univers patriarhal, încă păstrat în ritmurile și arhitectura sfârșitului de secol XIX, Doina Ișfănoni a descoperit firescul comunității și magia lumii tradiționale: casele cu tindă mediană, cuhnia unde bunica pregătea „minunile copilăriei”, via dintre dealuri și „mărul lui Sânpetru”, simbolul verilor fără griji.

Un drum profesional construit din pasiune și memorie

Deși atrasă de artele plastice, Doina Ișfănoni a ales Istoria și Teoria Artei, urmând cursurile Universității din București.

„Tatăl meu și-a pus palmele în cap: ‘Vai de mine, ce mă fac eu cu voi? Unul o să fie zugrav și unul vorbăreț!’ Dar cei cinci ani de universitate au fost o șlefuire profesională. Acolo am înțeles cum se definește identitatea umană și cum arta devine liantul care te salvează în momentele grele.”

Legătura dintre creația artistică și universul rural, dintre artă și artizanat, dintre măiestrie și spiritualitate a devenit axa carierei sale.

Tradiția – limbajul sufletului românesc

Pentru Doina Ișfănoni, tradiția nu este un muzeu rece, ci un organism viu. „Sufletul românesc se citește prin cultura tradițională. Dacă mă îmbrac într-un costum popular, nu mai e nevoie să vorbesc: hainele spun de unde vin și ce poveste port în mine.”

În simbolurile portului – cerc, romb, pătrat, spirală, linia apei – cercetătoarea vede expresia universală a marilor civilizații și a rădăcinilor comune ale umanității.

„Tradiția este manifestarea comunitară a oamenilor care vibrează împreună. De la sărbători la ritualuri de trecere, ea exprimă bucuria împlinirii vârstelor.”

În ciuda presiunii uniformizării globale, Doina Ișfănoni vede o renaștere a interesului pentru identitate în rândul noilor generații.

„Tinerii se întâlnesc, oriunde ar ajunge, cu întrebarea: ‘La tine cum este?’ Și răspund prin port, mâncare, dans, cântec. Mulți revin în sat, recuperează costume, adună cântece de la bătrâni, fac mici muzee locale. Reînviind tradiția, ei își regăsesc sensibilitatea.”

Destinele unei familii și lecțiile unei națiuni

Poveștile despre bunicii ei, despre țesături, despre credință, despre demnitate și drama colectivizării din anii ’60 completează tabloul unei vieți dedicate culturii române. „Am trăit, sintetizat, viața multor oameni. Aceasta este bogăția fabuloasei meserii de etnograf și etnolog.”

Nu ratați duminică, 30 noiembrie, ora 15.30, la TVR Cultural – „Portret de excelență” cu prof. univ. dr. Doina Ișfănoni.

Foto credit: arhiva emisiunii ”Portret de excelență” - Raluca Amzăr

Echipa emisiunii:

Moderator

• Mihaela Olaru

Documentarist

• Giorgiana Şuşurincă - Enache

Jurnalişti

• Laris Anemarie Bobangă

• Roxana Ghiţulescu

Producător

• Raluca Amzăr

 

