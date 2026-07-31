Un reper al cinematografiei mondiale, la TVR Cultural: „Roma, oraș deschis”

PROMO TVRCULTURAL

Un film esențial despre curaj, solidaritate și demnitate în fața barbariei, filmul emblematic al lui Roberto Rossellini rămâne, la peste opt decenii de la premieră, o experiență cinematografică de referință în patrimoniul cultural universal. Îl urmărim duminică, 2 august, de la ora 21.00, la TVR Cultural.

Realizată la doar câteva luni după eliberarea Romei, în timp ce Al Doilea Război Mondial încă nu se încheiase, capodopera lui Roberto Rossellini „Roma, oraș deschis” (Roma, città aperta, Italia, 1945) surprinde cu o autenticitate tulburătoare drama locuitorilor capitalei italiene aflați sub ocupația nazistă. Turnat în condiții materiale precare, în decoruri reale și cu o estetică apropiată de cea a documentarului, filmul a schimbat radical limbajul cinematografic al epocii și a inaugurat o nouă direcție artistică, bazată pe adevăr, realism și forța emoției. Producţia este difuzată la TVR Cultural duminică, 2 august, de la ora 21.00.

Acțiunea filmului se desfășoară în martie 1944, când Aliații se apropie de Roma, iar membrii Rezistenței italiene încearcă să continue lupta împotriva ocupației germane. Giorgio Manfredi, unul dintre liderii mișcării, se refugiază în locuința tipografului antifascist Francesco, ajutat de Don Pietro, un preot care devine mesager și sprijin de nădejde al partizanilor. Într-o atmosferă dominată de teroare, trădare și sacrificiu, personajele sunt puse în fața unor alegeri extreme, iar curajul lor capătă o dimensiune profund umană.

Filmul impresionează prin interpretările memorabile ale Annei Magnani, în rolul Pinei, și ale lui Aldo Fabrizi, în rolul preotului Don Pietro, două personaje care au rămas definitorii pentru cinematografia italiană. Rolul Pinei i-a adus Annei Magnani recunoaștere internațională, iar secvența morții sale este considerată una dintre cele mai puternice scene din istoria filmului.

Criticul Dana Duma descria filmul în volumul „1001 de filme de văzut într-o viață” drept opera care a inițiat o adevărată revoluție estetică în cinematografie: „Precaritatea resurselor tehnice și financiare a fost un avantaj pentru film, care a fost turnat în stilul unui documentar. Prezentând oameni adevărați în locații reale, filmul a adus un suflu nou în cinematografia occidentală a vremii.”

„Roma, oraș deschis” este primul titlu din trilogia antifascistă a lui Roberto Rossellini, continuată cu „Paisan” (1946) și „Germania, anul zero” (1948). De-a lungul deceniilor, filmul a rămas una dintre cele mai reprezentative creații ale cinematografiei italiene, contribuind decisiv la conturarea memoriei colective despre ocupația germană și Rezistența din Roma.

Recunoașterea internațională nu a întârziat să apară: în 1946, filmul a câștigat Marele Premiu al Juriului la Festivalul de Film de la Cannes, iar un an mai târziu a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original. A fost distins și cu două premii Nastri d'Argento, pentru regie și interpretare feminină, și este inclus pe lista celor 100 de filme italiene care au schimbat memoria colectivă a țării.

Regia: Roberto Rossellini

Distribuția: Marcello Pagliero, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Vito Annichiarico

foto: capturi film