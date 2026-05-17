România revine în Top 3 Eurovision, într-o ediție aniversară a concursului

România s-a clasat pe locul trei în elita Eurovision după 16 ani, prin Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me”. Bulgaria a câștigat trofeul competiției difuzate în direct de Televiziunea Română.

După o seară magică și plină de suspans la Wiener Stadthalle, Bulgaria a câștigat cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest. Piesa „Bangaranga” a fost una dintre surprizele ediției 2026 și a cucerit publicul de la Viena, marcând prima victorie a Bulgariei în cadrul marelui concurs muzical european.

România a obținut locul 3 la Eurovision 2026, cu 296 de puncte (232 de puncte din partea publicului și 64 de puncte din partea juriului). Alexandra Căpitănescu și trupa sa au avut o prestație electrizantă în finala Eurovision, unde show-ul de lasere și energia artistei au ridicat publicul în picioare.

România a obținut astfel un rezultat remarcabil la Eurovision 2026, fiind pentru a treia oară când artiștii români urcă pe această poziție a podiumului. Prima clasare în Top 3 a venit în 2005, când Luminița Anghel și trupa Sistem au reprezentat România cu piesa „Let Me Try”. Același rezultat a fost obținut și în 2010 de Paula Seling și Ovi, cu piesa „Playing with Fire”.

Seara a fost una memorabilă pentru muzica românească pe scena Eurovision 2026. Cu o interpretare intensă și un concept scenic modern, reprezentanta României a cucerit atât publicul european, cât și juriile internaționale, într-un show transmis în direct de la Wiener Stadthalle de Televiziunea Română.

Alexandra Căpitănescu a oferit un moment spectaculos pe ritmurile piesei „Choke Me”. Cu o interpretare vocală impecabilă, o prezență scenică puternică și un concept vizual memorabil, artista a reușit să ridice sala în picioare și să aducă show-ul României printre cele mai apreciate în finală. Piesa „Choke Me” a adus atât aplauze puternice în arenă, cât și reacții entuziaste în mediul online, iar momentul artistic al Alexandrei Căpitănescu a fost apreciat pentru autenticitate, emoție și forța interpretării.

Participarea României la ediția din acest an a fost organizată de Televiziunea Română, în parteneriat cu Universal Music România.

Ediția din 2026 a concursului Eurovision a fost găzduită de Austria și prezentată de Victoria Swarovski și Michael Ostrowski, într-un show spectaculos dedicat aniversării a 70 de ani de la lansarea competiției.

„Viena – Povestea de după Eurovision 2026”

Duminică, 17 mai, de la ora 16:00, TVR 1 va difuza în direct ediția specială „Viena – Povestea de după Eurovision 2026”, moderată de Liana Stanciu, dedicată întoarcerii delegației României.

Emisiunea îi va avea ca invitați pe membrii delegației României, pe Crina Mardare și pe Zoli Toth, care a obținut locul 3 pentru România la Eurovision 2005, alături de Luminița Anghel.

DESPRE ALEXANDRA CĂPITĂNESCU

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, care a reprezentat România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

DESPRE EUROVISION

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Televiziunea Română mulțumește Asociației Industriei Muzicale din România (AIMR) pentru sprijinul acordat participării României la Eurovision Song Contest 2026, BCR, Venetic şi Cube Roastery.