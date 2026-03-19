Relațiile româno-ucrainene la 30 de ani de la tratatul de bază – în focus la “Breaking Fake News”, pe TVR 1

Jurnalistul Marian Voicu şi invitatul său, Alexandru Costache, jurnalist al Ştirilor TVR, discută subiectul sâmbătă, 21 martie, ora 17.00, la TVR 1, într-o nouă ediţie singurei emisiuni din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă.

“Breaking Fake News”, emisiunea care ne ajută deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate, începe la TVR 1 cu un subiect ce a născut multe opinii contrare: parteneriatul strategic între România și Ucraina.

La aproape 30 de ani de la semnarea tratatului de recunoaștere a frontierei comune, România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic, după 3 ani de negocieri. Dacă pentru unii a fost un moment istoric și începerea unui nou capitol în relațiile bilaterale, pentru alții a fost un act de trădare națională. De ce? Ce susţine fiecare dintre părţi? Cum stau lucrurile, de fapt, aflăm din dialogul lui Marian Voicu, la „Povestea săptămânii”, cu invitatul său, jurnalistul TVR, Alexandru Costache. Urmărim “Breaking Fake News” la TVR 1 sâmbătă, 21 martie, de la ora 17.00.

Decizia lui Donald Trump de a suspenda temporar sancţiunile pentru petrolul rusesc le dă aripi propagandiştilor Kremlinului, care susţin că Rusia ar trebui să devină principalul beneficiar al războiului din Iran. Între timp, administraţia Trump a trecut la ameninţări directe la adresa presei americane, pe care o acuză că prin modul în care reflectă conflictul din Orientul Mijlociu dă dovadă de lipsă de patriotism. Horia Grușcă dezvoltă suviectul „Cum câștigă Rusia de pe urmă războiului din Iran” în rubrica „Revista presei fake”.

La începutul lunii, Ungaria a arestat șapte angajați ai unei bănci ucrainene în timp ce transportau numerar și aur din Austria în Ucraina, sub suspiciunea de spălare de bani. Ucraina acuză Ungaria de banditism, Budapesta acuză Kievul că mafia ucraineană intervine în alegerile din Ungaria. Dezinformările electorale antiucrainene ale lui Viktor Orbán sunt demontate la „Conspirația săptămânii”, cu Tatiana Țarfulea.

Pe 8 decembrie 1941, Statele Unite intrau în război împotriva Germaniei, Italiei și Japoniei, la doar o zi după ce Japonia atacase baza americană din Hawai, Pearl Harbour. Atunci s-a născut una dintre cele mai cunoscute teorii ale conspirației. Ce a fost adevăr și conspirație în Atacul de la Pearl Harbour ne spune Gabriela Avram la „Istoria și istoriile sale”.

Zaiafet și Geminschi ne vorbesc despre rachetele rusești care nu există în Vâlcea, polițiștii care există doar pe Facebook și jandarmi imaginari, care fac acte de caritate în supermarket. La „Spărgătorii de fake news”, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu, totul despre Apocalipsa din Vâlcea (ediția cu like-uri).

foto: capturi emisiie “Breaking Fake News”