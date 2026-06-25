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Big Band-ul Radio România și trio-ul Amphitrio - concert de jazz contemporan, în premieră la TVR Cultural

publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026

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Final de spătămână pe ritmuri de jazz, la TVR Cultural. Sâmbătă, 27 iunie, ora 21.30, ne delectăm cu concertul susţinut de Band-ul Radio România (dirijat de Simona Strungaru) alături de un invitat special: trio-ul Amphitrio.

 

Ritmuri şi armonii din lumea întreagă vor ajunge la inimile telespectatorilor! Suntem invitați să urmărim un concert susținut de Big Band-ul Radio România, dirijat de Simona Strungaru, alături de un invitat special: trio-ul Amphitrio, sâmbătă, 27 iunie, începând cu ora 21.30.

(w882) concert Bi

Proiect de jazz contemporan multipremiat, inițiat în 2023, Amphitrio a prezentat peste 100 de concerte în 14 țări. Trio-ul este format din pianistul și compozitorul Andrei Petrache, basistul Mike Alex și percuționistul Philip Goron, toți cu experiență solidă în muzica clasică și alternativă.

(w882) concert Bi

Repertoriul Amphitrio este alcătuit din piese originale compuse de Andrei Petrache, lucrări care îmbină sonorități de jazz nordic contemporan, influențe balcanice-orientale, precum și elemente de heavy rock și muzică electronică. Discografia trio-ului include albumele Points și Seasons (2023), urmate de Timelines (2024). Amphitrio a concertat în festivaluri și turnee în România, Europa și S.U.A., iar activitatea sa a fost recompensată cu Premiul Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România pentru Ansamblu de Jazz (2025), Premiul Radio România Cultural pentru albumul Timelines (2025) și Premiul pentru cea mai bună compoziție, la Festivalul Jazz in the Park (2023).

(w882) concert Bi

Evenimentul muzical pe care îl vom putea urmări la TVR Cultural a făcut parte din proiectul New Voices of the Big Band, ce aduce în prim-plan creația contemporană pentru big band, un format emblematic al jazz-ului internațional, rar întâlnit în peisajul muzical românesc.

(w882) concert Bi

Programul concertului are la bază aranjamente originale semnate de Andrei Petrache, cel care reimaginează muzica Amphitrio într-o formulă instrumentală amplă. Punctul de plecare îl constituie repertoriul albumului Timelines, reinterpretat pentru formula de trio și big band.

(w882) concert Bi

E genul de concert care nu sună la fel de două ori. Și, poate, tocmai asta îl face atât de viu. Vă puteţi convinge chiar sâmbătă seară, urmărind  concertul de la Sala Radio al Big Band-ului Radio România  alături de trio-ul Amphitrio.

(w882) concert Bi

 

foto: capturi înregistrare concert

producător: Nicolae Cozma

director imagine: Gabriel Enulescu;

regie artistică și regie de montaj: Aurel Badea

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