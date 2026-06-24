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Prietene în film, prietene în viaţa reală. Drew Barrymore şi Toni Collette, roluri principale în filmul „Mi-e dor de tine”, la TVR 1

publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026

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Relaţia specială dintre două prietene de-o viață este pusă la încercare atunci când una își întemeiază o familie, iar cealaltă se îmbolnăvește. Vedem filmul „Mi-e dor de tine”, în urma căruia actriţele din rolul principal au legat o prietenie de durată, sâmbătă, 27 iunie, de la ora 20.00.

 

Prietene nedespărţite din copilărie, Milly (Toni Collette) şi Jess (Drew Barrymore) s-au maturizat împreună şi au trecut mereu prin bucurii şi necazuri sprijinându-se una pe cealaltă. Acum, însă, viaţa a decis să le trimită încercări care le vor testa forţa morală şi prietenia: în timp ce Jess face un tratament complicat pentru a rămâne însărcinată, Milly află că are un cancer incurabil şi nu ştie cum să-şi anunţe familia... Vedem povestea unei prietenii care contionuă şi dincolo de marele ecran sâmbătă, 28 iunie, de la ora 20.00, la TVR 1, în drama „Mi-e dor de tine” (MISS YOU ALREADY – Regatul Unit, 2015), regia: Catherine Hardwicke, cu Drew Barrymore, Toni Collette, Jacqueline Bisset în rolurile principale.

(w882) Mi_e dor d

Filmul - care are la bază piesa radiofonică ‟Goodbye”, de Morwenna Banks, difuzată pentru prima dată la BBC Radio 4 - a fost bine primit de public şi critica de specialitate.

(w882) film Mi_e

Inițial, în distribuția filmului fusese inclusă actriţa Jennifer Aniston, însă, din cauza amânării proiectului, aceasta a renunțat. În locul ei a fost cooptată Rachel Weisz. Ulterior, și Weisz a renunțat, fiind înlocuită de Drew Barrymore. Puţini ştiu, dar chiar în perioada filmărilor, Drew Barrymore era însărcinată cu cel de-al doilea copil al ei.

(w882) Drew Barry

(w882) Toni Colle

Actriţele Drew Barrymore şi Toni Collette, precum şi copiii lor au legat o prietenie de lungă durată în timpul acestei filmări.

(w882) Drew Barry

(w882) Toni Colle

Două dintre prim-planurile din film au fost filmate cu un iPhone 5. Regizoarea Catherine Hardwicke a considerat că o astfel de filmare permite mai multă intimitate decât atunci când este utilizată o cameră de filmat obișnuită.

(w882) Drew Barry

Toni Collette și Drew Barrymore formează o pereche convingătoare, Barrymore cedându-i, cu generozitate, o mare parte din umorul macabru lui Collette, al cărei personaj râde în fața morții, chiar și atunci când aceasta o urmărește la un centru de îngrijiri paliative. Este un lucru pe care oamenii îl fac sub presiune: fac glume, destind atmosfera, demonstrează puțină rezistență. Esența relației celor două personaje pare autentică și adevărată, în special în momente mai mici, cum ar fi atunci când fac schimb de glume sau vorbesc într-o prescurtare intimă pe care doar ele o înțeleg.

foto: Nick Wall, via Selecţie Film TVR

 

Tag-uri: dramă, Drew Barrymore, film, prietenie, relatie autentica, Toni Collette, TVR 1, „Mi-e dor de tine”

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