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Gala Premiilor TIFF 2026, la TVR. Cele mai importante distincții ale ediției aniversare TIFF.25 ajung pe micul ecran

publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026

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Evenimentul care a încheiat cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania va fi difuzat de TVR Cultural duminică, 28 iunie, de la ora 21:00. Telespectatorii pot urmări o ediție specială a Galei Premiilor TIFF 2026 și sâmbătă, de la ora 20:00, la TVR Cluj.

 

TVR Cultural invită telespectatorii, duminică, 28 iunie, de la ora 21:00, să urmărească în premieră ceremonia de decernare a distincțiilor celei de-a 25-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania, desfășurată la Teatrul Național din Cluj-Napoca. De asemenea, TVR Cluj va difuza sâmbătă, 27 iunie, de la ora 20:00, o ediție specială dedicată Galei de Decernare a Premiilor TIFF.25, o celebrare a excelenței cinematografice și a unui sfert de secol de istorie a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Evenimentul aduce în prim-plan cele mai importante distincții ale festivalului, de la Trofeul Transilvania și Premiul pentru Cea mai bună regie, până la Premiul Publicului, Premiul de Excelență și Premiul pentru Întreaga Activitate, acordate unor personalități marcante ale cinematografiei internaționale.

Marele premiu al festivalului, Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro, a fost câștigat de filmul „Lionel” (Spania, Franța), regizat de Carlos Saiz. Distincția a fost înmânată de actorul irlandez Aidan Gillen, membru al juriului Competiției Oficiale.

Ediția aniversară TIFF.25 s-a desfășurat în perioada 12–21 iunie reunind sute de invitați din țară și din străinătate și zeci de mii de spectatori.

Un film despre familie, a doua șansă și poveștile care merită să fie auzite

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Vizibil emoționat la primirea premiului, regizorul Carlos Saiz a declarat: „Este un film despre familie și a doua șansă, dar, mai presus de toate, este un film care aduce în prim-plan oameni ale căror povești ajung prea rar pe ecran. Vă mulțumim că ne ajutați să le oferim vizibilitate și că le onorați prin acest premiu.”

Premiul pentru Cea mai bună regie a fost acordat regizoarei Konstantina Kotzamani pentru filmul „Titanic Ocean”, iar Premiul Special al Juriului a revenit producției „Tatăl nostru” („Our Father”), o coproducție semnată de Serbia, Croația, Italia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina.

Premiul pentru Cea mai bună interpretare a fost acordat întregii distribuții a filmului „Gol goluț” („Truly Naked”), pentru performanța colectivă dintr-o producție care explorează vulnerabilitatea și nevoia de reconectare umană.

În competiția Zilele Filmului Românesc, premiul pentru Lungmetraj a fost câștigat de filmul „Y”, regizat de Maria Popistașu și Alex Baciu, în timp ce premiul pentru Debut a revenit lungmetrajului „Dus-întors”, în regia lui Cristian Bota.

Documentarul „Memorie” („Memory”), regizat de Vladlena Sandu, a fost desemnat câștigătorul secțiunii What's Up, Doc?, iar publicul TIFF și-a ales favoriții: „Aici mă simt acasă” („Feels Like Home”), în regia lui Gábor Holtai, a primit Premiul Publicului, în timp ce „Delta sălbatică”, regizat de Dan Dinu, a fost desemnat cel mai popular film românesc al ediției.

Distincții speciale pentru personalități marcante ale cinematografiei

Ediția aniversară TIFF.25 a adus și o serie de premii speciale. Trofeul TIFF.25 i-a fost acordat regizorului Corneliu Porumboiu, Premiul Janovics Jenő a revenit producătorului și distribuitorului polonez Roman Gutek, Premiul de Excelență i-a fost acordat actriței Anda Onesa, iar Premiul pentru Întreaga Activitate a fost primit de celebra actriță italiană Ornella Muti.

Festivalul Internațional de Film Transilvania și-a încheiat ediția aniversară cu cifre impresionante: peste 130.000 de spectatori și participanți au luat parte la cele zece zile de proiecții, concerte, întâlniri și evenimente speciale, iar mai mult de 100 de evenimente au fost sold-out.

„Gala Premiilor TIFF 2026” poate fi urmărită duminică, 28 iunie, de la ora 21:00, la TVR Cultural. TVR Cluj va difuza sâmbătă, 27 iunie, de la ora 20:00, o ediție specială dedicată Galei de Decernare a Premiilor TIFF.25, o celebrare a excelenței cinematografice și a unui sfert de secol de istorie a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Producătorul transmisiunii este Ovidiu Pop.

 

Credit foto: TIFF

Tag-uri: Festivalului Internațional de Film Transilvania, Gala TIFF.25, tvr cluj, TVR Cultural

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