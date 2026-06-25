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Elita mondială a gimnasticii ritmice se întâlnește la Cluj-Napoca. TVR transmite în direct Cupa Mondială, între 26 și 28 iunie

publicat: Joi, 25 Iunie 2026

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Vicecampioana mondială Amalia Lică și Andreea Verdeș reprezintă România într-un ultim test înaintea Campionatelor Mondiale, iar competiția va fi transmisă în direct la TVR 2 și pe TVR+.

 

Cluj-Napoca devine, în perioada 26–28 iunie, capitala mondială a gimnasticii ritmice, odată cu desfășurarea Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică (Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup). Competiția, găzduită de BTarena, reunește unele dintre cele mai valoroase sportive ale momentului și reprezintă un test esențial înaintea Campionatelor Mondiale.

Telespectatorii vor putea urmări întreaga competiție în direct la TVR 2 și pe TVR+, în perioada 26–28 iunie, prin transmisiuni realizate de producătorul Daniela Enăchescu, cu comentariul Monicăi Bucur.

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Spectacol de clasă mondială pe covorul de la BTarena

Cupa Mondială de la Cluj-Napoca aduce în România 58 de sportive la individual și 17 ansambluri, reprezentând Europa, Asia, Australia, America de Nord, America de Sud și Africa.

Publicul va avea ocazia să urmărească evoluțiile unor nume importante ale gimnasticii ritmice mondiale, între care Darja Varfolomeev, campioana olimpică de la Paris, Taisiia Onofrichiuk din Ucraina și Maria Borisova, medaliată la Campionatele Europene din această primăvară.

România va fi reprezentată de două dintre cele mai valoroase sportive ale sale: Amalia Lică, vicecampioană mondială și una dintre marile speranțe ale gimnasticii românești, pregătită să impresioneze prin exerciții spectaculoase și de mare dificultate și Andreea Verdeș, una dintre cele mai experimentate gimnaste ale lotului național, apreciată pentru eleganța, expresivitatea și maturitatea sa artistică.

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Programul transmisiunilor la TVR 2

Vineri, 26 iunie

10:00 – Calificări cerc și minge – Grupa A (transmisiune directă)

16:10 – Calificări cerc și minge – Grupa D (transmisiune directă)

Sâmbătă, 27 iunie

11:45 – Calificări măciuci și panglică – Grupa A (transmisiune directă)

14:00 – Calificări măciuci și panglică – Grupa D (transmisiune directă)

Duminică, 28 iunie

13:00 – Finale individuale:

cerc (13:00–13:34)

minge (13:38–14:12)

măciuci (14:16–15:00)

15:30 – Finale:

ansambluri (15:30–16:04)

panglică (16:08–16:42)

ansambluri – perechi (16:46–17:30)

Competiția promite trei zile de spectacol la cel mai înalt nivel, în care grația, precizia și performanța se întâlnesc pe covorul de concurs, oferind telespectatorilor șansa de a urmări unele dintre cele mai importante nume ale gimnasticii ritmice mondiale și pe canalele TVR 2 și TVR+ .

Tag-uri: Amalia Lica, Andreea Verdes, gimnastica ritmica, Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup, TVR 2, tvr+

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