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Tánczos Barna deschide noul sezon „Simplu și rural”, cu teme fierbinți pentru agricultura românească

publicat: Joi, 25 Iunie 2026

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Noul sezon al emisiunii debutează la TVR 2 cu o ediție specială dedicată marilor provocări din agricultură. Invitatul Anei Maria Andrei este vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, care vorbește despre criza din sectorul laptelui, problema ursului brun, irigații, plățile APIA și creșterea accelerată a prețurilor la îngrășăminte, într-un dialog despre soluțiile necesare fermierilor români.

 

Vara a început, dar fermierii nu au concedii, aşa că echipă emisiunii „Simplu şi rural”, de la TVR 2, dă startul unui nou sezon. Ba mai mult, sâmbătă, 27 iunie, de la ora 7.30, cei interesaţi de agricultură şi cei care se confruntă cu provocări în acest domeniu pot urmări o ediție-eveniment a programului prezentat de Ana Maria Andrei.

Invitatul primei ediţii a sezonului este vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna. La masa discuţiilor vor fi puse unele dintre cele mai importante teme ale momentului: problema ursului brun – care a fost de curând ridicată de viceprim-ministrul Tánczos Barna, în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH), desfășurate la Luxemburg –, criza din sectorul laptelui, irigațiile, plățile APIA, dezvoltarea rurală și multe alte subiecte esențiale pentru agricultura românească.

(w500) Simplu si

„La Bruxelles, au fost mai multe teme legate de comerţ, de piaţa laptelui – eu am ridicat şi problema cărnii de porc. Suntem o piaţă de descărcare a tensiunii, practic: toată tensiunea de supraproducţie, de exemplu, în Europa, pe lapte, se descarcă înspre est. Toată lumea împinge cantităţile înspre est – Austria spre Ungaria, Ungaria spre România, România nu mai are unde să împingă – către Bulgaria, spre exemplu. Şi Bulgaria începe să împingă supraproducţia spre România şi, în aceste condiţii, noi trebuie să ne descurcăm şi să găsim soluţii pentru fermieri”, afirmă Tánczos Barna la „Simplu şi rural”.

Şi tot în prima ediţie, moderatoarea atinge, alături de invitatul său, şi spinoasa problemă a scumpirii îngrăşămintelor chimice, care a scos fermierii în stradă. „Pe partea de îngrăşăminte, sper să avem fonduri europene puse la dispoziţie din fondul de rezervă al Comisiei şi să putem veni în sprijinul fermierilor, pentru a acoperi această creştere uriaşă de preţ – chiar şi 70% în anumite situaţii. Şi la acest capitol, suntem campioni în Europa, aici a crescut cel mai repede şi cel mai mult preţul la îngrăşăminte chimice – deci, acolo trebuie să venim neapărat în sprijinul fermierilor. Să vedem care este suma fixă, suma pe care o putem primi de la Comisie şi cum putem eventual completa cu fonduri naţionale”, este răspunsul ministrului interimar al Agriculturii.

Aşadar, o primă ediţie a noului sezon „Simplu şi rural” ce merită urmărită, sâmbătă dimineaţă, de la 7.30, la TVR 2.

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„Simplu şi rural” este un program TV de tip magazin, ce pune sub lupă toate ramurile agriculturii, viața în mediul rural, oprortunitățile de care pot beneficia agricultorii și nu numai, soluții la problemele existente din mediul rural. De la provocările cu care se confruntă fermierii la performanţele administraţiilor rurale, de la bucătăria de la ţară la practicarea medicinei la sat, de la piața utilajelor agricole la oamenii din mediul rural şi poveştile lor – toate se regăsesc în seria „Simplu şi rural” de la TVR 2.

 

Producători: Ana Maria Andrei, Gabriela Voinea

Tag-uri: agricultură, Ana Maria Andrei, criza laptelui, fermieri, Gabriela Voinea, îngrăşăminte, sezon nou, simplu si rural, Tánczos Barna, TVR 2, ursul brun

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