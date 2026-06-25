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Despre A.Rest 1989 – Arhiva video a Securității, la „Breaking Fake News”

publicat: Joi, 25 Iunie 2026

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În aceeaşi ediţie aflăm despre oferta de locuințe ilegale în coloniile israeliene, dar şi despre fenomenul olandez Tulipmania. Sâmbătă, 27 iunie, de la ora 17.00, în ultima ediţie a sezonului „Breaking Fake News” la TVR 1.

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.
Breaking Fake News
Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Ce erau, de fapt, ofițerii Securității? Spioni sau torționari? Ofițeri de informații sau poliție politică? Pentru prima dată după 1989, românii pot asculta și vedea înregistrări operative audio-video din timpul interogatoriilor și din celule. Expoziția „A.REST 1989 – Arhivă video a Securității” poate fi vizitată la Muzeul Național de Istorie a României până pe 20 septembrie. Pentru a ne oferi mai multe detalii despre expoziţie, Marian Voicu le-a invitat, în deschiderea ultimei ediţii „Breaking Fake News” a sezonului, pe Oana Demetriade – cercetător CNSAS şi pe Cristina Păiușan – muzeograf MNIR. Încă o Poveste a săptămânii ne e istorisită pe 27 iunie, de la ora 17.00, la TVR 1.

La Revista presei fake, Horia Grușcă atrage atenţia asupra unor fraude internaţionale. Activişti britanici evrei deghizaţi în cumpărători au obţinut dovezi că un târg imobiliar exclusivist organizat la Londra promova la vânzare case din aşezări israeliene ilegale aflate în teritoriile ocupate. Între timp, mai multe videoclipuri care prezintă personaje cu sindromul Down generate cu Inteligenţa Artificială îi îndeamnă pe utilizatori să cumpere produse de la firmele lor.

Despre Simboluri oculte și conspirații la Campionatul Mondial de Fotbal ne vorbeşte Tatiana Țarfulea la Conspirația săptămânii. La Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina au apărut teorii oculte potrivit cărora vasul olimpic amplasat în Piața Sempione din Milano ar fi fost un simbol satanic. În realitate, potrivit producătorului ceremoniei de deschidere, Marco Balich, forma vasului, inspirată de schițele lui Leonardo da Vinci, reprezenta soarele. Balich a produs și ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal de anul acesta, iar teoriile conspirației nu au lipsit. Detalii aflăm sâmbătă, la „Breaking Fake News”.

Iar dacă la fotbal se pricepe toata lumea, ştim cu siguranţă că olandezii sunt cei care pot spune totul despre lalele. În secolul al 17-lea, Olanda a fost țara în care laleaua a devenit mijloc de îmbogățire rapidă. Perioada a fost numită Tulipmania – toată lumea vindea și cumpăra bulbi de lalele. Unii au făcut averi, alții au pierdut tot. A fost una din primele crize speculative din istorie. Despre Laleaua și prima bulă financiară din istorie aflăm mai multe în rubrica Istoria și istoriile sale, cu Gabriela Avram.

Din ultima ediţie a sezonului nu lipsesc nici Spărgătorii de fake news, alias Horia Sârghi și Mihai Geamănu. Românii se cred imuni la manipulare, anunţă Zaiafet și Geminschi, care au aflat că ucrainenii sunt acuzați că vând locuri în metrou contra cost, în Statele Unite, Justin Bieber că ar fi fost traficat de P. Diddy către Obama, că Trump îi acuză pe critici că răspândesc știri false despre negocierile cu Iranul, dar vicepreședintele său Vance le confirmă, precum şi că în Serbia, boxele de la proteste devin „tun sonic” și pretext de război civil. Mai multe aflăm pe 27 iunie, de la ora 17.00, la TVR 1.

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„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare sâmbătă, la ora 17.00, la TVR 1.

Tag-uri: Breaking Fake News, dezinformare, manipulare, Marian Voicu, propaganda, teoria conspiraţiei, TVR 1

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