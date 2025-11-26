„De ce scriu ăştia pe pereţi?” – incursiune în lumea clandestină a graffiti-ului, la TVR Cultural

Istoria efervescentă a ultimilor 30 de ani de graffiti și street art din România este adusă pe ecran în filmul documentar „De ce scriu ăştia pe pereţi?”, difuzat în premieră la TVR Cultural, vineri, 28 noiembrie, de la ora 22.00.

Pornit din inițiativa a doi street-artiști români – Robert Obert și John Dot S – filmul „De ce scriu ăştia pe pereţi?” este scris și regizat de Alin Boeru.

În dorința de a înțelege dedesubturile fenomenului graffiti și street art din România și de a evita o abordare convențională, limitată la universul uneori închis al acestei culturi urbane, documentarul urmărește incursiunea unui outsider în lumea celor care lucrează cu spray-uri și trăiesc pentru adrenalină.

Un corporatist ajunge să se descopere pe sine, iar documentarul se transformă într-o poveste intimă de maturizare a unui bărbat de 35 de ani, absorbit de universul nou pe care îl explorează.

Filmul surprinde toate dimensiunile și particularitățile comunității – de la intervențiile pe metrouri, tramvaie și trenuri, până la acțiunile clandestine din spațiul public sau din zonele abandonate.

„De ce scriu ăştia pe pereţi?” – vineri, 28 noiembrie, de la ora 22.00, în premieră la TVR Cultural.