În spatele zâmbetului de un milion de dolari: Cary Grant, într-un documentar portret emoţionant la TVR 1

publicat: Vineri, 20 Martie 2026

TVR1 

Un domn amabil, fermecător pe ecran, un suflet chinuit în secret: în spatele starului de la Hollywood se ascunde o personalitate profundă, dezvăluită printr-o autobiografie nepublicată și filme personale de familie. Urmărim documentarul „Cary Grant, imaginea din oglindă” la TVR 1 luni, 23 martie, ora 22.00.  

 

Actor britanic și una dintre marile stele americane de film ale Hollywood-ului de altădată, Cary Grant a fost cunoscut pentru rolurile sale comice și dramatice; printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără “Bringing Up Baby” (1938), “The Philadelphia Story” (1940), “His Girl Friday” (1940), “Arsenic and Old Lace” (1944), “Notorious” (1946), “An Affair to Remember” (1957), “North by Northwest”(1959) și “Charade” (1963). În 1970, actorului cu origini britanice îi este acordat un Oscar onorific, dăruit de Frank Sinatra. În 1981, primeşte Premiul Kennedy Center, care recunoaște și celebrează persoanele ale căror contribuții artistice unice au modelat lumea în care trăim. În 1999, Institutul American de Film l-a numit pe Cary Grant a doua vedetă masculină a epocii de aur a cinematografiei de la Hollywood (după Humphrey Bogart). Fermecătorul Cary Grant este protagonistul documentarului „Cary Grant, imaginea din oglindă” (CARY GRANT, DE L'AUTRE COTE DU MIROIR, Franţa, 2016), realizat de Mark Kidel şi pe care TVR 1 îl difuzează luni, 23 martie, de la ora 22.00.

Născut Archibald Alexander Leach la Bristol în 1904, Cary Grant s-a trezit practic orfan la vârsta de 11 ani, când tatăl său a internat-o pe mamă într-o instituție psihiatrică fără știrea lui și a plecat să-şi refacă viața în altă parte. Marele actor, viitoarea vedetă a filmului “North by Northwest”, decedat în 1986, a trăit absența mamei sale ca pe un abandon care l-a bântuit cea mai mare parte a vieții sale, de aici şi eșecurile succesive ale relațiilor sale de dragoste. Neaparținând în întregime nici Angliei, ţara lui de origine, nici Americii, care i-a adus succesul, actorul a încercat să-și rezolve problemele de identitate prin ședințe de psihoterapie sub influența LSD. „Toată lumea ar vrea să fie Cary Grant. Și eu vreau să fiu Cary Grant!”, glumea el.

Înregistrate într-o autobiografie nepublicată până la dată realizării documentarului (2016), gândurile și îndoielile acestui simbol al epocii de aur a Hollywood-ului se inserează în filmul lui Mark Kidel și luminează într-un fel viața privată a lui Cary Grant. Acelaşi rol îl au și imaginile filmate chiar de actor: modul său de a încadra scenele de stradă sau chipurile celor dragi dezvăluie privirea poetică pe care a aruncat-o asupra lumii și vieții.

Documentarul „Cary Grant, imaginea din oglindă” (CARY GRANT, DE L'AUTRE COTE DU MIROIR, Franţa, 2016) cuprinde imagini din arhiva personală a actorului, puse la dispoziţie de Barbara Harris, a cincea sa soție, și de Jennifer Grant, fiica sa, precum şi fragmente din marile filme ale bărbatului care a fost actorul preferat al lui Hitchcock și care, pe scenă, era ba un acrobat, ba un erou comic sau tragic dar, mai presus de toate, un bărbat fermecător.

Intercalat cu evocări ale ședințelor sale de terapie, acest portret emoționant parcurge lumile lui Cary Grant, de la copilăria sa rănită, până la ascensiunea sa spre faimă, de la suferința pe care a îmblânzit-o în cele din urmă, ca tată, până la seninătatea sa. Urmărim documentarul „Cary Grant, imaginea din oglindă” luni, 23 martie, ora 22.00, la TVR 1.

foto: Copyright YUZU Productions

Tag-uri: actor fermecator, Cary Grant, documentar, hollywood, imaginea din oglindă”, portret emotionant, preferatul lui Hitchcock, star, TVR 1, „Cary Grant

