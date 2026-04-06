Gigi Căciuleanu la Muzeul MINA – Spectacolul ONIRIUS se vede la TVR Cultural

publicat: Vineri, 03 Aprilie 2026

Telespectatorii TVR Cultural văd sâmbătă un spectacol imersiv de dans, lumină și proiecții, o parabolă despre despărţiri, căutări, regăsiri. Şi tot atunci, Bogdana Pascal ne propune un interviu cu vizionarul Gigi Căciuleanu, cel care semnează scenariul, regia şi coregrafia evenimentului. Pe 4 aprilie, de la ora 17.00.

 

Intrăm într-o lume în care realitatea se destramă, iar visul capătă formă. ONIRIUS este o experiență imersivă unică, în care dansul, arta digitală și proiecțiile monumentale se împletesc într-o parabolă despre căutare, regăsire și redescoperire de sine.

(w882) Gigi Caciu

Conceput de coregraful vizionar Gigi Căciuleanu, spectacolul ONIRIUS, pe care telespectatorii TVR Cultural îl pot urmări în premieră sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 17.00 (şi în reluare, duminică, 5 aprilie, ora 23.00) urmărește drumul a două jumătăți aruncate în lume după o despărțire primordială — un moment care declanșează aventura inițiatică a reîntâlnirii. În această călătorie, protagoniștii înfruntă obstacole, elemente, fantasme și un enigmatic Joker omniprezent, „NEUNUL”, care provoacă, testează și schimbă destine.

(w882) Onirius, c

Pe măsură ce corpurile dansatorilor se contopesc cu scenografia digitală, cel care priveşte devine martorul unei coregrafii în care gestul uman întâlnește fluiditatea luminii. Fiecare mișcare se proiectează într-un univers care pulsează, respiră și se transformă odată cu povestea.

(w882) Onirius, c

(w882) Onirius, c

Când cei doi se regăsesc, se naște planeta ONIRIUS — un spațiu-sferă, o lume-refugiu, o îmbrățișare vizuală în care dansul devine limbaj universal. Iar cei prezenţi nu doar privesc, ci visează.

(w882) Onirius, c

La TVR Cultural, spectacolul ONIRIUS este precedat de interviul realizat de Bogdana Pascal cu coregraful Gigi Căciuleanu.

(w882) Bogdana Pa

„La un moment dat m-a întrebat cineva care este diferența dintre performanța din sport, tot superbă mişcare este, și în patinaj, și în sărituri și în gimnastică (și cea din dans, n.red). Și m-am gândit... și nu găseam. În disperare de cauză am găsit: misterul. Cum o Irinel Liciu, care dansa Lacul lebedelor ca nimeni alta, avea acel mister care poate nu era tehnic, nici nu-mi dau seama și nici nu-mi pasă. O Maya Plisețkaia, nu-mi pasă că la un moment dat cobora din poante, o balerină clasică la Balșoi pe scena cea mai academică din care se poate imagina, ei bine, își permitea în plină variație să coboare de pe poante și să facă o traversare a scenei în vârtej... ce-i asta dacă nu e vis? O Miriam Răducanu, în momentul când ridică brațul, o mână se ridică spre arcada ochiului și îți dă niște senzații pe care poate o săritură în salt mortal nu ți le-ar da. Ei bine, asta ar fi legătura cu visul, iar aici, acest spațiu, îmi permite o supradimensionare a cailor verzi pe pereți cu caii noștri verzi ai fiecăruia”, mărturiseşte Gigi Căciuleanu în interviul acordat Bogdanei Pascal, producător TVR Cultural.

(w882) Onirius, c

ONIRIUS este un show care ne poartă dincolo de scenă: o împletire de drumuri, emoții și imaginație. O invitație la a ne lăsa absorbiţi într-o experiență multisenzorială, în care arta se mișcă în fața noastră — și în noi.

Distribuție și echipă creativă:
Gigi Căciuleanu – idee, scenariu, regie, coregrafie
Paul Ilea – muzică
Lelia Marcu-Vladu – asistență regie și coregrafie
Lari Giorgescu – Neunul
Ana Iacob – Anima
Bogdan Iacob – Animus
Les Ateliers Nomad – video, post-procesare, scenografie imersivă

producător: Bogdana Pascal

