Gigi Căciuleanu la Muzeul MINA – Spectacolul ONIRIUS se vede la TVR Cultural

Telespectatorii TVR Cultural văd sâmbătă un spectacol imersiv de dans, lumină și proiecții, o parabolă despre despărţiri, căutări, regăsiri. Şi tot atunci, Bogdana Pascal ne propune un interviu cu vizionarul Gigi Căciuleanu, cel care semnează scenariul, regia şi coregrafia evenimentului. Pe 4 aprilie, de la ora 17.00.

Intrăm într-o lume în care realitatea se destramă, iar visul capătă formă. ONIRIUS este o experiență imersivă unică, în care dansul, arta digitală și proiecțiile monumentale se împletesc într-o parabolă despre căutare, regăsire și redescoperire de sine.

Conceput de coregraful vizionar Gigi Căciuleanu, spectacolul ONIRIUS, pe care telespectatorii TVR Cultural îl pot urmări în premieră sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 17.00 (şi în reluare, duminică, 5 aprilie, ora 23.00) urmărește drumul a două jumătăți aruncate în lume după o despărțire primordială — un moment care declanșează aventura inițiatică a reîntâlnirii. În această călătorie, protagoniștii înfruntă obstacole, elemente, fantasme și un enigmatic Joker omniprezent, „NEUNUL”, care provoacă, testează și schimbă destine.

Pe măsură ce corpurile dansatorilor se contopesc cu scenografia digitală, cel care priveşte devine martorul unei coregrafii în care gestul uman întâlnește fluiditatea luminii. Fiecare mișcare se proiectează într-un univers care pulsează, respiră și se transformă odată cu povestea.

Când cei doi se regăsesc, se naște planeta ONIRIUS — un spațiu-sferă, o lume-refugiu, o îmbrățișare vizuală în care dansul devine limbaj universal. Iar cei prezenţi nu doar privesc, ci visează.

La TVR Cultural, spectacolul ONIRIUS este precedat de interviul realizat de Bogdana Pascal cu coregraful Gigi Căciuleanu.

„La un moment dat m-a întrebat cineva care este diferența dintre performanța din sport, tot superbă mişcare este, și în patinaj, și în sărituri și în gimnastică (și cea din dans, n.red). Și m-am gândit... și nu găseam. În disperare de cauză am găsit: misterul. Cum o Irinel Liciu, care dansa Lacul lebedelor ca nimeni alta, avea acel mister care poate nu era tehnic, nici nu-mi dau seama și nici nu-mi pasă. O Maya Plisețkaia, nu-mi pasă că la un moment dat cobora din poante, o balerină clasică la Balșoi pe scena cea mai academică din care se poate imagina, ei bine, își permitea în plină variație să coboare de pe poante și să facă o traversare a scenei în vârtej... ce-i asta dacă nu e vis? O Miriam Răducanu, în momentul când ridică brațul, o mână se ridică spre arcada ochiului și îți dă niște senzații pe care poate o săritură în salt mortal nu ți le-ar da. Ei bine, asta ar fi legătura cu visul, iar aici, acest spațiu, îmi permite o supradimensionare a cailor verzi pe pereți cu caii noștri verzi ai fiecăruia”, mărturiseşte Gigi Căciuleanu în interviul acordat Bogdanei Pascal, producător TVR Cultural.

ONIRIUS este un show care ne poartă dincolo de scenă: o împletire de drumuri, emoții și imaginație. O invitație la a ne lăsa absorbiţi într-o experiență multisenzorială, în care arta se mișcă în fața noastră — și în noi.

Distribuție și echipă creativă:

Gigi Căciuleanu – idee, scenariu, regie, coregrafie

Paul Ilea – muzică

Lelia Marcu-Vladu – asistență regie și coregrafie

Lari Giorgescu – Neunul

Ana Iacob – Anima

Bogdan Iacob – Animus

Les Ateliers Nomad – video, post-procesare, scenografie imersivă

producător: Bogdana Pascal