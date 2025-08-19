Festivalul Intercultural ProEtnica, muzici şi tradiții pentru toți

De la artiști legendari, la trupe care fac publicul să danseze până la ultimul bis, ProEtnica 2025 promite, în cetatea Sighișoarei, o adevărată sărbătoare a multiculturalității. În această toamnă, pe TVR 1, miercuri, de la ora 15.00, nu rataţi o ediție specială „Conviețuiri”, cu imagini din culise, poveștile artiștilor și energia festivalului trăit pe viu.

Bucharest Klezmer Band și Maia Morgenstern vor aduce în festival, inconfundabilul folclor evreiesc, muzica klezmer și nu numai, iar Alexandrina Chelu-Schorr și Florian Chelu, într-un emoționant duet tată-fiică, vor pune în prim-plan vibrația culturii iudaice.

Atmosfera mediteraneană va fi garantată de Ionuț Galani și trupa sa, pregătiți să ridice piața cetății la dans pe ritmuri grecești, în timp ce Romano Kher Band va cuceri publicul cu energia rromani autentică și cu povești spuse prin sunet. Din zona Târnavei Mari, Grupul Târnava Mare din Topa și Mugurașii vor readuce la viață tradițiile locale – de la „Hai la șezătoare” la cântece și jocuri populare. Nu vor lipsi recitalurile pop ale lui Nicu Poștă, alături de Doina Pintea, Cristian Rupa Poștă și Taraful Târnavele, și nici Teatrul Evreiesc de Stat, cu „Di Naye Yiddishe Melodies”, un concert de melodii evreiești contemporane.

Pe lângă aceștia, numeroase ansambluri tradiționale ale celor 20 de minorități naționale vor prezenta dansuri, costume și melodii care spun poveștile comunităților pe care le reprezintă.

„Cu fiecare an, acest festival este tot mai frumos. Mă bucur că și de această dată voi fi acolo, la Sighișoara, pregătită să aduc în atenția telespectatorilor noștri noutățile fiecărei zile, în Jurnalele TVR. ProEtnica este o mândrețe de spectacol. Trebuie să fii măcar o dată în viață la Sighișoara, la ProEtnica”, ne invită să urmărim evenimentul Teodora Drăgoi, jurnalist TVR.

foto: ProEtnica - Festival Intercultural Sighișoara