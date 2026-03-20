loader
Foto

„Energie creativă. În stilul tău.” A început a 32-a ediție a competiției de blogging creativ SuperBlog

publicat: Vineri, 20 Martie 2026

PROMO  TVR2 

Comunitatea SuperBlog se întrece iar in articole creative: sub sloganul „Energie creativă. În stilul tău.”, competiția Spring SuperBlog 2026 celebrează autenticitatea și diversitatea vocilor din blogosferă și invită participanții să-și exprime creativ perspectiva pe teme variate, propuse de brandurile partenere. TVR 2 este partener de tradiţie al evenimentului.

 

Cea de-a 32-a ediție a competiției de blogging SuperBlog atrage la start zeci de bloggeri dornici să-și demonstreze atuurile de comunicatori online în articole originale, bazate pe experiențe personale, documentare și storytelling.

Cum se desfășoară competiția

Spring SuperBlog 2026 se desfășoară în perioada 1 martie – 4 mai 2026, iar înscrierile rămân deschise pe toată durata competiției. Pe parcursul acesteia, concurenții primesc provocări de blogging inspirate de domeniul de activitate al sponsorilor, urmând un brief cu cerințe și direcții creative de abordare. Toate probele sunt opționale, participanții putând alege ce probe doresc să abordeze, în funcție de inspirație și interes. Articolele sunt publicate pe blogurile proprii și sunt evaluate de juriile desemnate de fiecare sponsor (specialiști în marketing / PR și foști concurenți câștigători), iar punctajele obținute contribuie atât la câștigarea premiilor individuale alocate în cadrul probelor, cât și la poziția ocupată în clasamentul final al competiției.

Astfel, competiția recreează într-un cadru creativ dinamica reală a colaborării dintre creatori de conținut și branduri. Bloggerii își antrenează disciplina și creativitatea scriind după briefuri și termene-limită, în timp ce își dezvoltă abilitățile de storytelling, content marketing și optimizare pentru mediul online. La rândul lor, brandurile beneficiază de promovare autentică prin perspective diverse și experiențe personale, descoperind noi voci și potențiali colaboratori în comunitatea creatorilor de conținut.

Competiția este deschisă bloggerilor și creatorilor de conținut care dețin un blog în limba română și doresc să își testeze creativitatea într-un cadru competitiv și colaborativ. Regulamentul competiției, probele de concurs și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial: www.super-blog.eu

O competiție care a devenit comunitate

Lansată în 2008, SuperBlog este cea mai longevivă competiție de blogging din România, iar Televiziunea Română, prin postul TVR 2, îi este partener media încă de la început. Proiectul descoperă și susține creatori de conținut și facilitează colaborarea acestora cu brandurile.

Inițial anuală, iar din 2013 cu două ediții pe an (primăvara și toamna), competiția a construit o comunitate puternică și un spațiu de învățare, concurență fair-play și colaborare. În cei 17 ani și 31 de ediții, SuperBlog a reunit circa 3300 de participanți, peste 42.000 de articole, mai bine de 500 de probe și peste 150 de sponsori, care au oferit mii de premii în bani, produse și servicii.

Dincolo de clasamente și premii, SuperBlog a devenit o comunitate activă, în care bloggerii, sponsorii și partenerii colaborează și interacționează atât online, cât și offline, prin webinarii, campanii de testare de produse, vizite la sediile companiilor și Gala SuperBlog – toate acestea contribuie la consolidarea comunității și la dezvoltarea unor relații profesionale și personale durabile.

Tag-uri: blogging, competiție, partener, SuperBlog, TVR 2

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Iubire interzisă la curtea regală: povestea care a schimbat Danemarca la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Iubire interzisă la curtea regală: povestea care a schimbat Danemarca la TVR Cultural

„O poveste adevărată”, un film premiat și multiplu nominalizat, este difuzat luni, 23 martie, de la ora 22.00, la TVR Cultural. Drama istorică, ...

„Energie creativă. În stilul tău.” A început a 32-a ediție a competiției de blogging creativ SuperBlog

  PROMO     TVR2 

„Energie creativă. În stilul tău.” A început a 32-a ediție a competiției de blogging creativ SuperBlog

Comunitatea SuperBlog se întrece iar in articole creative: sub sloganul „Energie creativă. În stilul tău.”, competiția Spring SuperBlog 2026 ...

Personaj de film sau agent al Kremlinului? Povestea lui Pârvulesco la „Garantat 100%”

  FILM     TVR1 

Personaj de film sau agent al Kremlinului? Povestea lui Pârvulesco la „Garantat 100%”

Noul sezon „Garantat 100%” începe cu un dialog fascinant despre o poveste cu toate ingredientele unui film de aventuri, care ne poartă de la un ...

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR 1

  PROMO     TVRCULTURAL   TVR1 

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR 1

„John Wayne, America înainte de orice” este povestea unui bărbat care a urcat scara Hollywood-ului treaptă cu treaptă, până a ajuns în vârf și a ...

În spatele zâmbetului de un milion de dolari: Cary Grant, într-un documentar portret emoţionant la TVR 1

  PROMO     TVR1 

În spatele zâmbetului de un milion de dolari: Cary Grant, într-un documentar portret emoţionant la TVR 1

Un domn amabil, fermecător pe ecran, un suflet chinuit în secret: în spatele starului de la Hollywood se ascunde o personalitate profundă, ...

„De la plus la infinit” – acolo unde ideile se întâlnesc fără ocolișuri

  TVRINFO     TVRINFO 

„De la plus la infinit” – acolo unde ideile se întâlnesc fără ocolișuri

Începând din 20 martie, de la ora 22.00, telespectatorii TVR INFO sunt invitați la o nouă emisiune ce pune în prim-plan dezbateri autentice și ...

Kate Winslet: o carieră construită dincolo de clişeele Hollywoodului

  FILM     TVR1 

Kate Winslet: o carieră construită dincolo de clişeele Hollywoodului

Kate Winslet este acriţa care a refuzat să devină clişeul tinerei romantice pe care Hollywood-ul voia să i-l atribuie. În documentarul „Kate ...

Robert De Niro, Morgan Freeman şi Tommy Lee Jones, implicaţi într-o „schemă de milioane”

  FILM     TVR1 

Robert De Niro, Morgan Freeman şi Tommy Lee Jones, implicaţi într-o „schemă de milioane”

Pe 20 martie, de la ora 20.00, telespectatorii TVR 1 văd o comedie de acţiune, ce reuneşte nu mai puţin de patru actori laureaţi cu Premiul Oscar!

Relațiile româno-ucrainene la 30 de ani de la tratatul de bază – în focus la “Breaking Fake News”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Relațiile româno-ucrainene la 30 de ani de la tratatul de bază – în focus la “Breaking Fake News”, pe TVR 1

Jurnalistul Marian Voicu şi invitatul său, Alexandru Costache, jurnalist al Ştirilor TVR, discută subiectul sâmbătă, 21 martie, ora 17.00, la ...

Gazdele se dezlănţuie pe scena Festivalului de Folclor Maria Tănase – duminică, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Gazdele se dezlănţuie pe scena Festivalului de Folclor Maria Tănase – duminică, la TVR 1

Pe 22 martie, de la ora 20.00, urmărim la TVR 1 cea de-a treia parte a Festivalului Național de Folclor „Maria Tănase”. Amfitrion – Iuliana Tudor.

Perspective științifice actuale privind impactul sedentarismului asupra organismului

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Perspective științifice actuale privind impactul sedentarismului asupra organismului

Foarte mulți români au un stil de viață sedentar sau au o tendinţă puternică spre sedentarism, ceea ce evidențiază încă o dată importanța ...

Taxe mari, investiții puține și un nivel de trai sub presiune

  TVRINFO     TVRINFO 

Taxe mari, investiții puține și un nivel de trai sub presiune

Nivelul de îndatorare al României a atins un prag critic, responsabilitatea financiară a fiecărui cetățean pentru împrumuturile contractate de ...

TVR Folclor, din on air în online

  PROMO     TVRFOLCLOR 

TVR Folclor, din on air în online

Consiliul de Administraţie al SRTv a aprobat transformarea TVR Folclor dintr-un canal de televiziune cu difuzare tradiţională (on air) într-un ...

  PROMO     TVR2 

"Cap Compas": Porțile Siciliei

Echipa emisiunii "Cap Compas" inaugurează o serie specială dedicată definiției monumentale sacre a Europei. Dincolo de granițe, dincolo de ...

Stela Popa: „Am făcut carte românească, aşa cum şi-au dorit ai mei”

  VEDETE     TVR2 

Stela Popa: „Am făcut carte românească, aşa cum şi-au dorit ai mei”

„Anul acesta, «Ora de ştiri» împlineşte fix zece ani de când este difuzată la ora 18.00 zilnic, pe TVR 2, în acelaşi format. Sunt mândră că am ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate