„Energie creativă. În stilul tău.” A început a 32-a ediție a competiției de blogging creativ SuperBlog

Comunitatea SuperBlog se întrece iar in articole creative: sub sloganul „Energie creativă. În stilul tău.”, competiția Spring SuperBlog 2026 celebrează autenticitatea și diversitatea vocilor din blogosferă și invită participanții să-și exprime creativ perspectiva pe teme variate, propuse de brandurile partenere. TVR 2 este partener de tradiţie al evenimentului.

Cea de-a 32-a ediție a competiției de blogging SuperBlog atrage la start zeci de bloggeri dornici să-și demonstreze atuurile de comunicatori online în articole originale, bazate pe experiențe personale, documentare și storytelling.

Cum se desfășoară competiția

Spring SuperBlog 2026 se desfășoară în perioada 1 martie – 4 mai 2026, iar înscrierile rămân deschise pe toată durata competiției. Pe parcursul acesteia, concurenții primesc provocări de blogging inspirate de domeniul de activitate al sponsorilor, urmând un brief cu cerințe și direcții creative de abordare. Toate probele sunt opționale, participanții putând alege ce probe doresc să abordeze, în funcție de inspirație și interes. Articolele sunt publicate pe blogurile proprii și sunt evaluate de juriile desemnate de fiecare sponsor (specialiști în marketing / PR și foști concurenți câștigători), iar punctajele obținute contribuie atât la câștigarea premiilor individuale alocate în cadrul probelor, cât și la poziția ocupată în clasamentul final al competiției.

Astfel, competiția recreează într-un cadru creativ dinamica reală a colaborării dintre creatori de conținut și branduri. Bloggerii își antrenează disciplina și creativitatea scriind după briefuri și termene-limită, în timp ce își dezvoltă abilitățile de storytelling, content marketing și optimizare pentru mediul online. La rândul lor, brandurile beneficiază de promovare autentică prin perspective diverse și experiențe personale, descoperind noi voci și potențiali colaboratori în comunitatea creatorilor de conținut.

Competiția este deschisă bloggerilor și creatorilor de conținut care dețin un blog în limba română și doresc să își testeze creativitatea într-un cadru competitiv și colaborativ. Regulamentul competiției, probele de concurs și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial: www.super-blog.eu

O competiție care a devenit comunitate

Lansată în 2008, SuperBlog este cea mai longevivă competiție de blogging din România, iar Televiziunea Română, prin postul TVR 2, îi este partener media încă de la început. Proiectul descoperă și susține creatori de conținut și facilitează colaborarea acestora cu brandurile.

Inițial anuală, iar din 2013 cu două ediții pe an (primăvara și toamna), competiția a construit o comunitate puternică și un spațiu de învățare, concurență fair-play și colaborare. În cei 17 ani și 31 de ediții, SuperBlog a reunit circa 3300 de participanți, peste 42.000 de articole, mai bine de 500 de probe și peste 150 de sponsori, care au oferit mii de premii în bani, produse și servicii.

Dincolo de clasamente și premii, SuperBlog a devenit o comunitate activă, în care bloggerii, sponsorii și partenerii colaborează și interacționează atât online, cât și offline, prin webinarii, campanii de testare de produse, vizite la sediile companiilor și Gala SuperBlog – toate acestea contribuie la consolidarea comunității și la dezvoltarea unor relații profesionale și personale durabile.