Duminică de sărbătoare la TVR: Floriile și Paștele catolic, în ediții speciale și transmisiuni în direct

O zi a credinței și tradiției, reflectată în programe speciale, transmisiuni în direct și ediții dedicate pe toate canalele TVR.

Într-o zi cu dublă semnificație spirituală – Floriile pentru credincioșii ortodocși și Paștele pentru credincioșii catolici – Televiziunea Română propune publicului o ofertă editorială diversificată, care îmbină reflecția religioasă, tradiția și divertismentul de calitate. Duminică, 5 aprilie, TVR aduce în prim-plan sensul profund al sărbătorii, prin transmisiuni speciale, ediții tematice și programe dedicate comunităților din România și din lume.

Sărbătoare și spiritualitate, în direct de la Vatican și din țară

Programele religioase ocupă un loc central în grila TVR din acest weekend. Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 22:00, la TVR 2, emisiunea „Credo” transmite în direct de la Vatican Veghea Pascală (Veglia Pasquale), cu participarea preotului Tarciziu Șerban și a jurnalistului Titi Dincă. (Credo Veglia Pasquale se transmite simultan la TVR Moldova și TVR Internațional).

Duminică dimineață, de la ora 8:00, telespectatorii TVR 2 pot urmări „Repere sacre”, transmisiune directă de la Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif” din București, dedicată Învierii Domnului, comentată de părintele Tarciziu Șerban. De la ora 8:30, pe TVR 3, emisiunea „Lumină din lumină” aduce celebrările greco-catolice în direct de la Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj.

Momentul central al zilei vine la ora 12:55, când TVR 2, TVR INFO și TVR Internațional transmit simultan, de la Vatican, tradiționalul mesaj „Urbi et Orbi”, în cadrul unei ediții speciale „Credo”, realizată de Ciprian Dumea și Titi Dincă.

Tradiție românească și premiere de Florii, la TVR 1





Ziua de Florii aduce și un moment special pentru iubitorii folclorului: de la ora 13:00, la TVR 1, începe un nou sezon al emisiunii „Tezaur folcloric”, prezentat de actrița Miruna Ionescu. Ediția de sărbătoare reunește nume importante ale folclorului românesc, precum Grigore Leșe și Mariana Anghel, alături de tinerii artiști Larisa Cârlugea şi Ştefan Negru, într-un demers care continuă tradiția celor 44 de ani ai emisiunii. (Emisiunea se poate urmări și la TVRi de la ora 15:00).

După-amiaza continuă cu filmul românesc „Căsătorie cu repetiție” (ora 16:00), o comedie clasică în regia lui Virgil Calotescu, cu o distribuție de excepție: Catrinel Dumitrescu, Mircea Diaconu și Draga Olteanu-Matei.

De la ora 18:00, Cristi Tabără și Cristina Șoloc, echipa emisiunii „Exclusiv în România”, invită telespectatorii într-o călătorie la Pecica, în județul Arad – o incursiune în istorie, tradiții și gastronomie locală aproape de granița cu Ungaria.

Seara se încheie în ritm de sărbătoare, la „Petrecere cu cântec” (Best of), de la ora 20:00. Iuliana Tudor ne întâmpină cu muzica populară românească și personalități artistice extraordinare ca în fiecare seară de duminică. („Petrecere cu cântec” se poate urmări simultan și la TVRi).





Filme, seriale și povești cu suflet

TVR 2 a pregătit ediții speciale și programe tematice: de la ora 13:45, „România... în bucate” ne invită la o ediție dedicată Paștelui catolic, la „Sarea în bucate” (TVR Timișoara), iar de la ora 19:05, telespectatorii pot urmări un nou episod din serialul „Sfântul Paisie – din Farasa spre cer”, o producție apreciată despre viața unui mare duhovnic al ortodoxiei.

De la ora 20:00, „Duminica filmului românesc” propune comedia „Primăvara bobocilor”, în regia lui Mircea Moldovan, cu actori îndrăgiți precum Horațiu Mălăele, Tamara Buciuceanu, Dem Rădulescu și Tora Vasilescu.

La TVR INFO un interviu-eveniment (ora 10:30) cu Monseniorul Isidor Iacovici, capelan al Papei, realizat de Anca Mihai. Părintele Isidor Iacovici, Vicar episcopal pentru clerul din diaspora şi responsabil cu pastoraţia catolicilor din Italia, este unul dintre capelanii Papei Leon al XIV-le ales la data de 3 octombrie 2025. O nouă ediție „Cap compas - Devotion” este dedicată orașului care îi fascinează pe călătorii de orice religie și unde se pot vizita multe biserici închinate Maicii Domnului. Vă invităm într-o călătorie la Roma, de la ora 13.35.

Pe TVR 3, telespectatorii sunt așteptați, de la ora 13:30, la „Vine Cluju’ pe la noi”, o emisiune interactivă, prezentată de Sergiu-Vitalian Vaida, cu muzică și voie bună în zi de sărbătoare, iar de la ora 19:00, sub genericul TVR Retro, puteți urmări o ediție specială „Piersic Show” de Florii. Florin Piersic vă invită la dialoguri memorabile purtate cu mari actrițe ale scenei și ecranului românesc care poartă nume de flori: Margareta Pogonat, Violeta Andrei și Florina Cercel. De la ora 20:30, urmărim spectacolul preluat de la TVR Timișoara, „Ramona Viţa - 35 de ani de cântec” - ediţie specială.

Program de sărbătoare și la TVR Cultural care difuzează în premieră sâmbătă, 4 aprilie ora 21:00 Festivalul de muzică de la Zagreb: concert Amira Medunjanin (The Sunny Side of Prisavlje, Croaţia, 2020) și duminică, 5 aprilie, ora 13:00, Concert de gală: Zagreb Soloists (Gala concert celebrating the 70th anniversary of the Zagreb Soloists. Interpret vioară: Julian Rachlin, Croaţia, 2024).

Televiziunea Română aduce împreună comunități, tradiții și valori, într-o zi în care credința, cultura și identitatea se întâlnesc în spiritul sărbătorii.