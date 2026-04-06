Două noi episoade „Memorialul durerii” - despre elitele încarcerate la Aiud și Jilava, la TVR Cultural

PROMO TVRCULTURAL

Pe 4 și 11 aprilie, de la ora 18:30, la TVR Cultural, „Memorialul durerii” aduce pe ecrane două episoade în premieră din seria „Uniunea scriitorilor de la Aiud și Jilava”. Noile ediții explorează destine marcante și momente dramatice din istoria recentă a României.

Celebra emisiune realizată de Lucia Hossu Longin ne invită la o nouă incursiune emoționantă în universul rezistenței intelectuale din perioada comunistă.

Primul episod, difuzat sâmbătă, 4 aprilie, este dedicat filosofului „Petre Țuțea, românul”. Istoricul Mihai Floroiu reconstituie destinul acestui mare gânditor pornind de la locul său de baștină, comuna Boteni din județul Argeș, aducând în prim-plan parcursul său intelectual și drama detenției politice.

Pentru Săptămâna Patimilor, episodul din 11 aprilie, intitulat „Reeducarea, sau renegarea trecutului și lepădarea de Dumnezeu”, introduce telespectatorii în atmosfera cutremurătoare a închisorii Aiud, sub conducerea torționarului Crăciun. Teologul Radu Preda, alături de istoricul Dragoș Ursu, dezvăluie metodele dure și mecanismele represive folosite pentru a zdrobi rezistența morală și spirituală a deținuților.

Început în 1991, „Memorialul durerii” a prezentat, de-a lungul numeroaselor ediții realizate, evenimentele petrecute de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial până la începutul anilor ’90. Este un proiect unic în peisajul televiziunii românești, oferind una dintre cele mai complexe și documentate perspective asupra regimului comunist din România.

Astăzi, „Memorialul durerii” rămâne atât un brand emblematic al TVR, cât și un simbol al luptei pentru păstrarea vie a memoriei colective.

Realizator: Lucia Hossu Longin

Producător: Alexandru Munteanu

foto: capturi emisiune TVR