Constantin Dinulescu, la 93 de ani de luciditate și memorie vie, invitat la „Rețeaua de idoli”

PROMO TVR2

Irina Păcurariu aduce în prim-plan povestea unui destin remarcabil al teatrului și filmului românesc, luni, 6 aprilie, de la ora 20:05, la TVR 2.

Actor cu o carieră de peste șase decenii, martor al unei epoci în care teatrul și televiziunea abia prindeau contur în România – Constantin Dinulescu este invitatul ediției din 6 aprilie în emisiunea „Rețeaua de idoli”, realizată și prezentată de Irina Păcurariu. De la ora 20:05, la TVR 2, telespectatorii sunt invitați să descopere un parcurs profesional impresionant, dar și o luciditate rară, care traversează aproape un secol de viață.

Un destin construit într-o Românie fără televiziune

„Anul merită luat în calcul pentru că ne trimite într-o epocă pe care e greu să o vizualizăm astăzi. Când a terminat el facultatea, la fel ca și atunci când a decis să încerce admiterea la ea, nu doar că nu exista sală de spectacole în orașul lui de naștere. Nu exista nici măcar televiziune în România”, spune realizatoarea Irina Păcurariu despre invitatul său.

„Deci nici montări sau actori care să aducă arta lor în orașele unde nu exista teatru. Cu toate astea, el a încercat o viață și o profesie pentru care nu-l pregătise mai nimic. Și din care a făcut o carieră de peste jumătate de secol, sute de roluri pe scenă sau în cinema. Ca un patriarh adevărat, Bobsy Dinulescu, cum s-a obișnuit să fie numit, n-a obosit să observe și să judece, cu acuratețea unui discurs care nu-i trădează aniversările. Maratonul lui personal se apropie de un secol”, adaugă Irina Păcurariu în prezentarea sa.

Actor de teatru și film, Constantin Dinulescu (n. 19 martie 1933, Alexandria) a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, în 1955, la clasa profesorului Alexandru Finți. A evoluat pe scenele din Iași și București și a construit o carieră solidă, cu sute de roluri în teatru și film.

Crescut într-o familie de profesori, a fost înconjurat încă din copilărie de cultură și pasiune pentru artă. Deși a avut o copilărie obișnuită, alături de surorile sale, universul cărților și primele întâlniri cu teatrul – inclusiv prin jocurile organizate în familie – i-au conturat drumul artistic.

De-a lungul carierei, Constantin Dinulescu a fost distins cu numeroase premii și onoruri: Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a (1967), Premiul Consiliului de Artă și Cultură pentru rolul Iacoppo în „Săptămâna patimilor” (1971), Premiul UCIN pentru rolul principal masculin din filmul „A unsprezecea poruncă” (1991), precum și titlul de Cetățean de Onoare al orașului Alexandria. În anul 2004, președintele Ion Iliescu i-a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, iar în 2019 a primit Premiul Gopo pentru întreaga activitate.

Un portret viu al unei generații care a construit teatrul românesc modern, Constantin Dinulescu rămâne, la 93 de ani, o voce lucidă și un reper de eleganță artistică.