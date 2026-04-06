Cea mai mare „Petrecere... cu cântec!", de Florii, la TVR 1

publicat: Vineri, 03 Aprilie 2026

Iuliana Tudor ne invită să ne bucurăm de sărbătoarea Floriilor alături de nume mari ale folclorului românesc şi de reprezentanţi ai tinerei generații de interpreţi. Ediţia „best of” a emisiunii se vede pe 5 aprilie, de la ora 20.00, la TVR 1.

 

Iuliana Tudor
Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de televiziune care reinterpretează folclorul, promovând varianta proprie în cadrul show-ului „Vedeta populară". A devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune, oferind substanţă termenului de „vedetă".
Petrecere... cu cântec!
Iuliana Tudor ne propune un nou proiect, menit să readucă în prim plan muzica populară românească și personalități artistice extraordinare ale folclorului românesc. Emisiunea se difuzează simultan, în fiecare duminică, de la ora 21:00, şi la TVR Internaţional.

Artişti care au devenit modele pentru multe generații de tineri și care, prin tot ce au făcut de-a lungul carierei lor, lasă o moștenire culturală importantă, sunt protagoniştii emisiunii „Petrecere... cu cântec!”, pe care Iuliana Tudor ne-o propune în seara de Florii, la TVR 1. Pe 5 aprilie, de la ora 20.00, urmărim o ediţie best of a îndrăgitului program, ce ne va aminti momente emoţionante şi pline de bucurie din întâlnirile „cu cântec” ale artiştilor folclorului nostru cu publicul Televiziunii Române.

Ne vor bucura, cu melodiile lor, artişti precum Maria Cârneci, Ion Ghițulescu, Nicolae Furdui Iancu, Sava Negrean Brudașcu, Angela Buciu, Traian Jurchela. Vom aplauda duete inedite, ca cele ale Laurei Lavric cu Irina Loghin, cu Nicolae Furdui Iancu, Constantin Enceanu sau Daniela Condurache, ale Vetei Biriș cu Ina Todoran, cu Maria Chivu sau Cătălina Rotaru şi ale Danielei Condurache cu Grigore Leșe, cu Florica Bradu sau Irina Loghin.

Vom revedea tineri care promit să ducă mai departe bucuria cântecului popular românesc, precum Dorinel Gavriluț Pîrvoni, Alexandra Dan, Ana Anuțoiu, „giraţi” de experienţa Nicoletei Voica. Şi tot în aceeaşi ediţie, Laura Lavric trece cu brio examenul de teatru, într-un moment pe scenă alături de Vasile Muraru și Valentina Fătu, iar Aurelian Temişan şi Luminiţa Anghel apar în ipostaze cu totul neaşteptate... O ediţie ce ne va umple seara de Florii de veselie şi bună dispoziţie, duminică seară, la TVR 1.

„Petrecere... cu cântec!” este un proiect menit să readucă în prim plan muzica populară românească și artiştii extraordinari ai folclorului nostru. Muzica interpretată live, surprizele şi emoţiile autentice ale participanţilor sunt ingrediente ce au asigurat succesul emisiunii de-a lungul mai multor sezoane.

„Emisiunea este gândită sub forma unei petreceri, într-o atmosferă caldă, oferind posibilitatea protagonistului să se simtă în largul său şi să se bucure de sărbătoare”, explica Iuliana Tudor, producător şi moderator al programului. TVR onorează astfel parcursul profesional al personalităţilor muzicii populare și contribuția lor la continuitatea culturii tradiționale din România.

 

