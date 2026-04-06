Bruma... de aprilie – sâmbătă, la „Rock Maniac”

Rockul nu înseamnă doar răzvrătire și nonconformism, ci și memorie, renaștere culturală și continuitate. Despre toate acestea vorbeşte realizatorul Cristi I. Popescu cu membrii trupei Bruma în cea mai proaspătă ediție a emisiunii „Rock Maniac”. Pe 4 aprilie, de la ora 22.20, la TVR 1.

Rock Maniac Știri, albumele momentului, cronica underground, recomandări și, mai ales, interviuri în exclusivitate. O emisiune de actualitate, ce repune muzica bună la... rockul ei. Sâmbăta, de la ora 22.00, la TVR 1.

Cristi I. Popescu, realizatorul „Rock Maniac”, ne aduce vești de departe și dovada că muzica unește suflete. Discută cu emoție și cu încredere în viitor cu membrii trupei Bruma, o gașcă pentru care așteptarea nu a însemnat o îndepărtare de scena underground, ci, dimpotrivă, planuri noi, pentru un viitor care se construiește în forță.

De la Arad, ajunge în emisiune o trupă de copii despre care sigur vom mai auzi, cu toți decibelii posibili.

Jurnaliștii de la Metalfan deschid scena rock pentru hubul artistic din Moldova. Ce au găsit acolo, vedem în rubrica Undergound. Muzica rock sună minunat nu doar pe chitare, ci și la pian. Ne vom convinge cu toţii la finalul emisiunii, când vom vedea o demonstrație de forță și de virtuozitate.

Realizatorul şi producătorul Cristi I. Popescu ne propune, la „Rock Maniac”, o serie de interviuri, cronici, ştiri şi recomadări de evenimente din aria rockului naţional şi internaţional. Pentru că, dincolo de emisiunea clasică de televiziune, „Rock Maniac” este un hub cultural şi educativ, un incubator de idei care explică istoria prezentului în limbaj muzical.

Formatul are ca scop stimularea pasiunii telespectatorilor pentru artă, muzică şi cultură. Magazinul se axează pe informaţii exclusiv de actualitate. Fiecare ediţie are ca pilon central un interviu cu o trupă rock metal tânără sau consacrată, urmat de lansarea muzicală a săptămânii (carte, single, EP, LP, album) şi de recomandări de concerte şi de festivaluri din întreaga ţară.

Iubitorii acestui gen muzical – dar nu numai ei – văd o nouă premieră „Rock Maniac” sâmbătă noapte, de la ora 22.20, la TVR 1. Emisiunea poate fi urmărită şi online, pe TVR+, iar integrala ediţiilor este şi pe YouTube.

Realizator: Cristi I. Popescu

Jurnalişti: Ana-Maria Pleşcan, Laurenţiu Mandu