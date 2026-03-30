Aprilie, luna Shakespeare la TVR Cultural: spectacole-eveniment și montări de referință ale teatrului românesc

De la „Romeo și Julieta” în regia Cătălinei Buzoianu, un spectacol crezut pierdut, la trei viziuni memorabile asupra „Hamlet” și comedii spectaculoase - teatrul TV dedică întreaga lună aprilie universului lui William Shakespeare.

Luna aprilie aduce la TVR Cultural un program special dedicat operei lui William Shakespeare, reunind spectacole de referință ale teatrului românesc, producții de televiziune și montări semnate de mari regizori. Timp de patru săptămâni, telespectatorii sunt invitați să redescopere forța și actualitatea creației shakespeariene, printr-o selecție care traversează genuri, stiluri și epoci.

De la „Romeo și Julieta”, în regia Cătălinei Buzoianu, cu Adrian Pintea și Mariana Buruiană în distribuție, despre care multă vreme s-a crezut că ar fi pierdut – până la culisele „Furtunii” lui Liviu Ciulei, programul lunii aprilie propune o incursiune amplă în universul shakesperian. Se adaugă trei montări distincte ale piesei „Hamlet”, dar și spectacole de comedie semnate de Victor Ioan Frunză, Dominic Dembinski și Olimpia Arghir, alături de ineditul „Folia, Shakespeare & Co” de Gigi Căciuleanu, o coproducţie a Televiziunii Române, prin Casa de Producţie, cu Fundaţia Art Production şi Teatrul Metropolis.

Structurat tematic, programul propune miercurea dramele, de la ora 21:00, iar sâmbăta comediile, de la ora 15:00, oferind telespectatorilor o experiență coerentă și captivantă. Serile de spectacol vor fi completate cu „Shakespearia, Țara lui Will”, o coproducție alături de British Council - fillere de 10 min despre textele shakesperiene discutate cu cei care l-au pus în scenă și exemplificate cu montări diferite.

Comedia și drama: două fețe ale universului shakesperian

Sâmbetele lunii aprilie sunt dedicate comediilor și lumii de vise a lui Shakespeare, în patru montări diferite ca stil și abordare:

• 4 aprilie – „Furtuna”, regia Victor Ioan Frunză (coproducție TVR și Centrul Cultural UNESCO, 2013)

• 11 aprilie – „Poveste de iarnă”, regia Dominic Dembinski (producție TVR, 2014)

• 18 aprilie – „Cum vă place”, regia Olimpia Arghir (producție TVR, 1995)

• 25 aprilie – „Folia Shakespeare & CO”, o incursiune în lumea lui William Shakespeare, făcută prin mijloacele teatrului coregrafic de Gigi Căciuleanu, regia TV Silviu Jicman (2014)

În paralel, serile de miercuri aduc în prim-plan drama existențială din „Hamlet”, în trei interpretări regizorale distincte, semnate de Tompa Gábor, Bocsárdi László și Liviu Ciulei. Publicul îi va putea urmări pe Adrian Pintea, László Mátray și Marcel Iureș în roluri memorabile, dar și documentarul „Hamlet sau revolta intelectuală”, realizat de Lucia Hossu Longin, dedicat montării lui Alexandru Tocilescu cu Ion Caramitru.

Aprilie este considerată, în mod simbolic, luna lui William Shakespeare, întrucât pe 23 aprilie sunt marcate atât nașterea (1564), cât și moartea (1616) marelui dramaturg. Data coincide și cu Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor, precum și cu Ziua Limbii Engleze, subliniind influența culturală globală a operei sale.

Prin această serie specială, TVR Cultural propune nu doar o celebrare a teatrului, ci și o invitație la reflecție asupra valorilor universale care traversează timpul, reafirmând actualitatea și forța inepuizabilă a creației shakespeariene.

PROGRAM:

1 aprilie

ora 17:30 Shakespearia, Țara lui Will: Romeo și Julieta/A 12-a noapte/Poveste de iarnă

ora 21:00 „Romeo și Julieta”,1978 (regia: Cătălina Buzoianu)

Cu: Adrian Pintea, Mariana Buruiană, Mirela Gorea, Florin Călinescu, Dinu Manolache, Dan Nuțu, Șerban Ionescu

ora 22:00 Documentar: „Regia Liviu Ciulei”

Making of „Furtuna”, cu George Constantin în rolul titular, realizat de Cornel Cristian (Costel Safirman), 1979

4 aprilie

ora 15:00 „Furtuna” de William Shakespeare, 2014 (regia: Victor Ioan Frunză)

Cu: Ioana Barbu, George Costin, Sorin Miron, Alexandru Ion

ora 16:30 Shakespearia, Țara lui Will: Furtuna I și II/Romeo și Julieta II

8 aprilie

ora 17:30 Shakespearia, Țara lui Will: Hamlet

ora 21:00 „Hamlet” de William Shakespeare, 1997 (partea 1)

Regia: Tompa Gabor

Cu: Adrian Pintea, Oana Pellea, Ozana Oancea, Mihai Constantin, Ilie Gheorghe

11 aprilie

ora 14:35 – „Poveste de iarnă” (regia Dominic Dembinski)

15 aprilie

ora 17:30: Shakespearia, Țara lui Will: Cymbeline/Lear/Richard al III-lea

ora 21:00: Ora 21:00 „Hamlet” de William Shakespeare, 1997 (partea 2 și 3)

Regia: Tompa Gabor

Cu: Adrian Pintea, Oana Pellea, Ozana Oancea, Mihai Constantin, Ilie Gheorghe.

18 aprilie

ora 15:00 - „Cum vă place” de William Shakespeare, 1995 (regia: Olimpia Arghir)

Cu: Irina Movilă, Horațiu Mălăele, Ștefan Sileanu, George Alexandru, Claudiu Bleonț, Mihai Dinvale, Virgil Andriescu

22 aprilie

ora 17:30 - Shakespearia, Țara lui Will: Macbeth/Visul unei nopți de vară

ora 21:00 „Hamlet” de William Shakespeare

Regia: Laszlo Bocsardi/regie TV: Silviu Jicman

Cu: László Mátray, Tibor Pálffy, László Szakács, Annamária D. Albu, Ágnes Benedek, József Kolcsár.

25 aprilie





ora 15:00 - „Folia Shakespeare” - un spectacol de Gigi Căciuleanu

29 aprilie

ora 17:30 „Rezistența prin cultură: Hamlet sau revolta intelectuală”

Realizator: Lucia Hossu Longin

ora 21:00 „Hamlet” de William Shakespeare (anul 2000)

Regia: Liviu Ciulei

Cu: Marcel Iureş, Victor Rebengiuc, Ion Cocieru, Valeria Seciu, Ion Pavlescu, Ştefan Bănică jr., Adriana Titieni, Andrei Aradits.