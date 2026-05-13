Alexandra Căpitănescu repetă astăzi pentru show-ul destinat juriilor Eurovision 2026. Cum poate fi votată România în semifinala a doua din 14 mai

• România va participa joi, 14 mai, în semifinala a doua a concursului, cu numărul 03

Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, Alexandra Căpitănescu, repetă astăzi pentru show-ul dedicat juriilor de specialitate, una dintre cele mai importante etape înaintea semifinalei de joi seară.

„Este una dintre cele mai intense și emoționante perioade din viața mea. Am muncit enorm pentru acest moment și sper ca publicul să simtă sinceritatea și energia cu care urcăm pe scenă. Suntem pregătiți să dăm totul în semifinal”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

La ediția din acest an, rezultatele semifinalelor Eurovision sunt stabilite în proporții egale prin combinarea votului publicului cu cel al juriilor naționale, fiecare având o pondere de 50%.

România va concura joi, 14 mai, în semifinala a doua a competiției, iar Alexandra Căpitănescu și trupa sa vor urca pe scena Eurovision cu numărul de concurs 03, în prima parte a show-ului.

În cea de-a doua semifinală participă, în ordinea intrării pe scenă, Bulgaria, Azerbaijan, România, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia. Dintre cele 15 țări, doar 10 se vor califica în Marea Finală din 16 mai.

În cadrul semifinalei a doua vor urca pe scenă și reprezentanții Franței, Marii Britanii și Austriei. Cele trei țări sunt calificate direct în Marea Finală, însă publicul din aceste țări poate vota în semifinala de joi, inclusiv pentru România.

Cum poate vota publicul din România

Publicul din România își poate susține favoriții prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu poate vota pentru reprezentantul propriei țări.

Pentru a vota, telespectatorii români trebuie să trimită un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate. În semifinala II, publicul din România poate vota toate piesele cu numerele 01–15, cu excepția numărului 03, care aparține reprezentantei țării noastre. Costul unui vot este de 5,10 RON + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision:

ESC Vote. Platforma poate fi accesată atât de pe telefon, cât și de pe calculator, iar plata se poate face prin card bancar, Apple Pay sau Google Pay.

Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanți.

Cum poate fi votată România

România poate primi voturi din țările care votează în semifinala a doua, precum și din categoria „Rest of the World”, destinată publicului din statele neparticipante.

Astfel, publicul poate vota pentru Alexandra Căpitănescu dacă se află într-una dintre țările care votează în această semifinală și utilizează o metodă locală de televoting sau de plată online compatibilă cu regulamentul competiției. Informațiile specifice pentru votul din fiecare dintre aceste țări se regăsesc în vizualul atașat comunicatului.

Votul se deschide după prestația ultimei țări participante și rămâne activ pentru o perioadă limitată, anunțată în direct în timpul transmisiunii.

Semifinala II și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 14 şi 16 mai 2026, ora 22.00.

DESPRE ALEXANDRA CĂPITĂNESCU

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

DESPRE EUROVISION

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

