Programe speciale la TVR de 1 Decembrie

Paradele militare de la Bucureşti şi Alba-Iulia, Gala „Omul anului 2023”, spectacole de tradiţie sau poveştile românilor din diaspora care vor să revină în ţară şi ale străinilor pentru care „România e acasă”, reportaje şi documentare despre Marea Unire fac parte din oferta Televiziunii Române de Ziua Naţională.

De Ziua Naţională a Românilor, Televiziunea naţională oferă telespectatorilor programe tematice, transmisiuni în direct, spectacole, gale aniversare ce pun în lumină excelenţa, filme istorice, ediţii speciale.

La TVR 1 de Ziua Naţională: Parada militară de la Bucureşti, Gala „Omul anului 2023”, spectacolul de tradiţie „Noi suntem români” şi filmul istoric „Nemuritorii”.

Ca în fiecare an, pe 1 Decembrie, TVR aduce în direct telespectatorilor Paradele militare organizate în cele mai mari oraşe ale ţării. În calitate de official broadcaster al evenimentelor, TVR va produce şi anul acesta Parada Zilei Naţionale a Românilor la standarde excepţionale şi va asigura semnal pentru celelalte televiziuni. Telespectatorii vor fi însoţiţi în direct, la microfon, de Adelin Petrișor, care îl va avea alături pe generalul Constantin Spînu, partenerul deja de tradiţie al jurnalistului TVR la Parada de 1 Decembrie.

„Să sperăm că avem vreme bună și vom vedea aviația, vom vedea transportoare blindate Piranha, vom vedea sisteme complexe de armament noi, gen Patriot, sistemele de artilerie HIMARS”, declară jurnalistul TVR, convins că Parada va fi un moment special, având în vedere conjunctura politică prin care trece. „Încărcătura clar va fi mai mare. Românii se vor uita altfel la armată”, mai spune Adelin Petrişor. Parada militară de la Arcul de Triumf din Capitală se vede în direct la TVR 1, TVR INFO, TVR Internaţional şi TVR Moldova, în cadrul ediţiei speciale „Aniversarea Zilei Naţionale a României”, moderată Maria Smarandache şi Cristian Petru, de la ora 9.45.

Tot pe 1 Decembrie, reporterul Ştirilor TVR, Vlad Ungar şi Carina Muller, colega sa de la TVR Moldova, fac echipă pentru al treilea an şi ne sunt alături la transmisiunea Paradei de la Alba-Iulia, în direct la TVR INFO, TVRi şi TVR Moldova, de la ora 15.00.

Ca în fiecare an, de 1 Decembrie spunem într-un glas „Noi suntem români!”, printr-un spectacol folcloric extraordinar, difuzat la TVR 1 în direct de la Sibiu. Vineri, de la ora 14.30, Iuliana Tudor ne aşteaptă alături de unii dintre cei mai mari artişti ai folclorului nostru, dar şi de interpreţi aflaţi la început de drum, cu un îndemn la retrezirea conştiinţei naţionale. Românii din diaspora se conectează la atmosfera aniversară de la Sibiu de la ora 16.00, la TVRi.

Printre participanţi – Nicolae Furdui Iancu şi Tudor Furdui Iancu, Mariana şi Adriana Anghel, Adrian Neamțu, Ovidiu Homorodean, Cristian Fodor, Angelica Flutur, Oana Tomoiagă, Paul Ananie. Nu lipsesc Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul - Junii Sibiului” şi Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor”, precum şi celebrii „Lăutari” din Chişinău, conduşi de maestrul Nicolae Botgros.

De la 17.30, urmărim, la TVR 1, filmul istoric „Nemuritorii”, o cronică de istorie a neamului nostru transpusă cinematografic de Sergiu Nicolaescu, o producţie cu o distribuție de excepție: Amza Pellea, Ion Besoiu, Ilarion Ciobanu, Gheorghe Dinică şi mulţi alții. Considerat unul dintre cele mai bine cotate filme româneşti, „Nemuritorii” (1974) ţine vie amintirea eroilor care au devenit adevărate repere în filmografia românească, evocând, totodată, momente ce au scris destinul unei naţiuni.

Campania „Omul anului” îşi prezintă eroii pe 1 Decembrie, de la ora 21.00, într-o gală desfăşurată la Palatul Regal și moderată de jurnaliştii Alina Stancu şi Mihai Rădulescu. 13 poveşti impresionante ale unor oameni care au făcut gesturi de generozitate ieşite din comun sau fapte cu impact deosebit în societate, acte de curaj sau care au avut iniţiative în beneficiul semenilor şi al planetei vor fi supuse la vot.

O „amazoană” care oferă o nouă șansă la viață animalelor abandonate sau abuzate, un poliţist care încălzeşte suflete, o elevă care luptă împotriva poluării cu o dronă construită împreună cu trei colegi, un pompier care salvează vieţi şi în timpul liber, o femeie instructor care antrenează câini pentru salvare, un meşter care recuperează și relochează construcții bucovinene cu arhitectură tradițională din lemn, un professor timişorean cunoscut pentru performanțele obținute cu elevii olimpici la fizică, o asistentă care a donat până acum aproape 60 litri de sânge, un antrenor care luptă pentru accesul la sport al persoanelor cu dizabilităţi, un inimos care oferă sprijin pentru tratamente și operații în ţară sau străinătate copiilor bolnavi, o femeie care oferă alinare și acces la o viață normală bătrânilor şi bolnavilor în fază terminală, în centrul de îngrijiri paliative pe care îl conduce, coordonatoarea unui centru care luptă pentru prevenirea abandonului școlar si integrarea în societate cât mai armonioasă a unor copii defavorizaţi, dar şi un tânăr care s-a aruncat în marea furioasă pentru a salva o fată în pericol sunt eroii propuşi pentru titlul de „Omul anului”. Aflăm cine sunt ei la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.

De 1 Decembrie, program de sărbătoare la TVR 2

Deschidem „Cartea de Aur a Centenarului Marii Uniri” (România, 2018) de 1 Decembrie, de la ora 13.30. Pornind de la cartea cu acelaşi titlu, scrisă de lectorul universitar doctor Bogdan Bucur, regizorul Titus Scurt a realizat documentarul omonim, în care invitaţi de marcă ne invită la o călătorie în timp, în 1918, pentru a reconstitui evenimentele ce au dus la Marea Unire.

În Bucureştiul de altădată, printre cele mai importante distracţii se număra balul. Se ţinea la casele marilor boieri sau chiar la Teatrul Naţional, iar invitaţi erau boierii, burghezii sau personalităţile vremii. De la ora 15.30, Camelia Moise ne invită la „Dor de ţară”, ca să descoperim „Balul Boierimii Române” din zilele noastre, un eveniment care reuneşte descendenţi ai vechilor familii.

Spunem „Educaţia la putere” de la ora 16.10, într-o ediţie specială moderată de Monica Ghiurco. Vineri, 1 Decembrie, vom vorbi despre şcoală, elevi, viitorul educaţiei şi ce înseamnă dragostea de ţară, alături de preşedintele Academiei Române, istoricul Ioan-Aurel Pop şi alţi invitaţi. Tema ediţiei: „Educaţia patriotică şi valorile naţionale”.

Concertul Regal Caritabil încheie ziua de sărbătoare, la ora 22.55. Organizat de Fundația Regală „Margareta a României”, cea de-a XIV-a ediție a Concertului Regal Caritabil continuă tradiția de a susține și promova tinerele talente. Printre numele de excepție: tenorul Ioan Hotea și mezzosoprana Martiniana Antonie. Alături de ei, Orchestra Română de Tineret, dirijată de Gabriel Bebeșelea. Evenimentul a avut loc în prezența familiei regale a României.

Spectacole aniversare de 1 Decembrie la TVR 3

Laura Lucescu şi Raluca Aftene ne dau, de la ora 9.00, „Ziua bună de la Iaşi”. Români de pretutindeni – Roma, Valencia, Oxford, Chişinău, Timişoara, Cluj-Napoca, Craiova sau Iaşi – îşi transmit gândurile şi urările de Ziua Naţională, tezaure inestimabile de emoţie şi speranţă.

De la ora 12.00, TVR 3 transmite Spectacolul Credinţă şi Onoare, desfăşurat sub înaltul patronaj al Ministerului Apărării Naţionale, Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale şi corul Tronos al Patriarhiei Române. Concertul înregistrat de echipa TVR Cluj oferă pagini celebre din literatura muzicală națională şi internaţională cu un pregnant caracter patriotic şi religios.

Două ediţii speciale „Istorie necunoscută”, realizate de TVR Tg. Mureş şi având ca temă „Sibiul şi Marea Unire”, pot fi urmărite la TVR 3 de la orele 14.00 şi 17.00. Ca o recunoaştere a rolului însemnat pe care Sibiul l-a îndeplinit în mişcarea românilor pentru libertate şi apoi pentru unitate naţională, la Alba-Iulia s-a hotărât ca Sibiul să fie reşedinţa Marelui Sfat Naţional, adunare legislativă provizorie până la unificarea instituţională cu România, şi a Consiliului Dirigent, forul executiv, provizoriu şi acesta.

La ora 18.00, Florin Mihoc de la TVR Timişoara este gazda spectacolului ce marchează Ziua României în oraşul Capitală Culturală Europeană, transmis în direct la TVR 3 (şi de la 23.10 la TVRi). Ne bucurăm de muzica Ansamblului „Timișul” și a trupei Cobzality, însoțită de „maeștrii focului” de la Crispus. Soliști: Andreea Voica, Andreea Haisan, Ilie Medrea, Victorița Lăcătușu și Petrică Miulescu-Irimică; dirijor: Deian Galetin; coregrafi: Maria Dudău-Topciov și Ciprian David.

De 1 Decembrie, celebrăm Ziua Naţională a României prin generozitate, într-o ediţie specială a emisiunii „Dăruieşte Românie!”. De la ora 20.30, alături de Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii, descoperim un loc încărcat de istorie, Cercul Militar Naţional din capitala României, prin muzica Orchestrei Reprezentative a Ministerului Apărării Naționale, condusă de colonel Aurel Gheorghiță, inspector general al muzicilor militare.

„Eu sunt România!”, de 1 Decembrie, la TVR INFO

Transmisiunile directe vor alterna cu emisiuni şi programe dedicate Zilei Naţionale a Românilor, desfăşurate sub acelaşi generic, „Eu sunt România!”. Reportajele şi dezbaterile din studioul Ştirilor TVR cu românii din ţară şi cu cei din afara ei, cu aceia dintre noi despre care vorbesc lucrurile frumoase şi faptele bune ne vor însoţi pe tot parcursul zilei.

După Parada militară din Capitală, din prima parte a zilei, TVR INFO aduce în direct Parada de la Alba-Iulia. De la 15.00, reporterul Ştirilor TVR, Vlad Ungar, şi Carina Muller, colega sa de la TVR Moldova, fac echipă pentru al treilea an şi ne sunt alături din oraşul Marii Uniri (simultan şi la TVRi şi TVR Moldova).

De la ora 19.00, Albertina Ionescu ne invită într-o „călătorie culinară de neuitat în inima tradiţiilor gastronomice româneşti... dar reinterpretate”. Ne spun „Poftă bună, România!” Daniel Palici, chef bucătar, şi Costi Drăgan, Sous Chef, care vor găti preparate mult iubite de români, iar Cristian Preotu, expert în vinuri, ne aduce povestea din culise a celor mai iubite vinuri româneşti.

Diana Dumitraşcu, Loredana Iordache şi Marius Popa ne invită să cunoaştem români sau străini pentru care „România e acasă”, în ediţia specială cu acelaşi titlu, difuzată de TVR INFO de la ora 21.00.

Tânărul arhitect Eugen Vaida, directorul Fundaţiei Regelui Charles al III-lea în România şi coordonatorul proiectului „Ambulanța pentru monumente”, redă sufletul caselor tradiţionale părăsite pentru a păstra România autentică. Alături de el, printre invitaţii jurnaliştilor TVR, îi vom cunoaşte şi pe: americanca Denise Deshaies, venită în ţară ca voluntar al unei asociații umanitare şi care, de 18 ani, respiră, învaţă, trăieşte şi munceşte româneşte; Bogdan Tănasă, iniţiatorul proiectului Casa Share, cu ajutorul căruia mulţi oameni neajutoraţi din ţară au un acoperiş deasupra capului; jurnalista din Barcelona, corespondent EFE în România, Júlia Bacardit, care s-a îndrăgostit de ţara noastră şi portretizează fără perdea atât frumosul, cât şi urâtul din societatea noastră şi viaţa ei aici; Ion David Pirneci, profesor de Istorie şi Educaţie Socială la Şcoala Gimnazială nr. 1, com. Sohatu, jud. Călăraşi, dascăl premiat Merito 2022; Dan Rusu, lector universitar doctor în criminologie la Birmingham City University, Marea Britanie şi mulţi alţii.

De la debutul său în 1985, violonistul Alexandru Tomescu a susținut peste 2.000 de concerte și recitaluri în toată lumea. De peste 15 ani cântă la vioara Stradivarius care fusese anterior în posesia muzicianului Ion Voicu şi tocmai a câştigat prin concurs dreptul de a o folosi încă 5 ani. Alexandru Tomescu a studiat în Elveția și America, dar a ales România, pentru că, pentru el, „România e acasă”.

„Multă lume gândește că se întoarce în România, eu am ales să vin în România după ce am studiat în Statele Unite și Elveția, pentru că sunt atât de multe lucruri de făcut. Este adevărat că aici sunt multe provocări care nu există în alte părți, dar am simțit că aici este locul meu”, a mărturisit Alexandru Tomescu, în interviul realizat de Loredana Iordache.

La rândul său, britanicul Charlie Ottley, îndrăgostit de țara noastră, a pus România pe harta turistică a lumii. Realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania” a cumpărat o casă tradițională pe care a restaurat-o, într-una dintre cele mai frumoase zone din țară, satul Șirnea, în județul Brașov, și s-a mutat aici.

„România este pentru mine acasă. […] Aș vrea ca toată lumea să vadă ce frumoasă este această țară și ce istorie bogată are!”, declară jurnalistul şi producătorul britanic. „România, la mulți ani și te iubesc! Sper să am mai multe oportunități pentru a promova acestă țară pe viitor!”, declară Charlie Ottley pentru TVR INFO.

1 Decembrie - Dublă aniversare la TVR Cultural: sărbătorim Ziua Naţională şi un an de la relansarea postului

Concertul extraordinar „Despre Cultură” este susţinut de Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, de la ora 16.00. De 1 Decembrie, Corul Madrigal ne propune un repertoriu de muzică românească (arhaică și contemporană). Concertul extraordinar „Despre Cultură” este structurat ca o călătorie prin muzica secolelor XVII – XX, cu o colecție de lucrări emblematice din patrimoniul nostru cultural.

Invitații speciali ai Corului Madrigal la eveniment sunt actorii Victoria Cociaș, Claudiu Istodor și Adrian Titieni. Repertoriul cuprinde atât lucrări de factură arhaică, cum sunt cele din „Codex Caioni” - seria culeasă de călugărul franciscan transilvan Ion Căianu și prelucrată de Constantin Rîpă - sau fragmente din celebrul „Florilegiu Bizantin” structurat de maestrul Marin Constantin, cât și piese moderne și de inspirație folclorică, semnate de Mihail Jora, Alexandru Pașcanu, Paul Constantinescu, Cornelia Tăutu sau Corneliu Cezar.

În ziua în care sărbătorim Ziua Națională a României şi la aniversarea de un an alături de TVR Cultural, de la ora 19.00, telespectatorii sunt invitaţi în faţa micilor ecrane pentru a-i întâlni pe câţiva dintre tinerii talentaţi ai României. Gala TVR Cultural dedică o ediţie specială de 100 de minute tinerilor talentaţi care provin din zona creativă şi artistică (muzică, artă plastică, fotografie, actorie, regie de film etc.). Emisiunea are ca scop promovarea generaţiei tinere şi foarte tinere de artişti. Pentru TVR Cultural, promovarea tinerelor talente a devenit o misiune.