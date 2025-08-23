Despre muzică şi nu numai, cu Marius Constantinescu, prezentator al Festivalului Internaţional „George Enescu”

VEDETE

Zeci de concerte, mii de minute de muzică clasică în direct, interviuri în exclusivitate cu mari personalităţi ale muzicii clasice internaţionale, podcasturi inedite, dar şi informaţii în timp real, toate acestea vor fi difuzate pe posturile Televiziunii Române în timpul Festivalului Internaţional „George Enescu”, în perioada 24 august – 21 septembrie. TVR este coproducător de tradiţie al evenimentului.

O prezenţă constantă în sălile de concerte, în librării, galerii sau muzee, Marius Constantinescu este o voce carismatică a lumii culturale. Realizator şi prezentator de emisiuni de radio şi TV, Marius semnează editoriale de art & lifestyle, este MC pentru evenimente culturale de anvergură și susține cursuri și ateliere de perfecționare. Din 2005, este legat de fiecare ediție a Festivalului Internațional George Enescu, unde prezintă concertele și realizează interviuri (exclusivități naționale) cu cei mai importanți artiști invitați. Chiar înainte de debutul ediţiei 2025 a Festivalului Internaţional „George Enescu”, jurnalistul TVR Marius Constantinescu ne spune ce să nu ratăm din ediţia 2025 a Festivalului, iar despre culori, călătorii, lecturi la care revine cu plăcere sau despre ce îi aduce bucurie, aflăm din interviul de mai jos.

1. Care şi când au avut loc primele audiţii la care ai luat parte?

Oh, e atât de mult de atunci... Îmi amintesc, însă, foarte limpede de felul în care tata studia un rol nou sau cum își încălzea și își pregătea vocea în sălile Operei.

2. Ai crescut într-o casă în care muzica clasică era nelipsită. Tu ce le-ai recomada părinţilor? Cu ce să înceapă educaţia muzicală a copiilor lor?

Cu Disney. Cu filmele lui, în care muzica joacă un rol atât de important. Cu Fantasia 1940 și Fantasia 2000, în care câteva dintre cele mai emblematice partituri ale repertoriului clasic au traduceri animate inspirate, memorabile, atât de inventive.

3. Cu siguranţă ştii programul Festivalului Internaţional George Enescu din acest an. Ce să nu ratăm din festival? Ai un top al concertelor pe care de abia le aştepţi?

Firește! Simfonia a II-a (Învierea) lui Mahler, cu cel mai copleșitor final din toată literatura simfonică, concertul violoncelistului-minune Andrei Ioniță, „Salomeea” lui Richard Strauss, concertul Orchestrei Române de Tineret cu Simfonia a IX-a de Beethoven într-o distribuție excepțională, pe Daniele Gatti, pe Martha Argerich, pe Jean-Yves Thibaudet, concertele Ukrainian Freedom Orchestra, conduse de Kerri-Lynn Wilson și având-o ca solistă pe minunata Rachel Willis-Sorensen.

4. Ai o lejeritate, dezinvoltură pe micul ecran, fie că realizezi interviuri sau prezinţi mari evenimente internaţionale. Acest firesc pe care îl transmiţi e un dar înnăscut sau l-ai cultivat?

Mulțumesc, eu nu sunt deloc de aceeași părere și, orice aparentă dezinvoltură aș avea, ea s-a așezat pe o timiditate maladivă, aproape și pe mulți, mulți ani de mestecat emoții îngrozitoare. Emoțiile sunt și azi, poate nu îngrozitoare, dar, cu siguranță, prezente.

5. Având doi părinţi cu cariere excepţionale în lumea muzicii, poate era previzibil să mergi pe urmele lor. Ce te-a făcut să alegi comunicarea/jurnalismul?

Faptul că nu aveam datele pentru a face muzică. Nu aveam o voce în vreun fel specială, nu aveam disponibilitate pentru buchisirea notelor, nu aveam înclinație pentru studiul temeinic al muzicii și, probabil, nu aveam aluatul interior pentru a urca pe o scenă și a fi în largul meu acolo în calitate de artist.

6. Pe lângă profesie şi familia ta minunată, ce îţi aduce bucurie, ce te moti­vează...? Dar şi ce te face să ţi se rupă inima/te întristează?

Mă bucură atâtea declinări ale frumosului, mă bucură noutatea, zgândărirea intelectuală, sportul - atât cât îl fac, prietenii - atât de puțini, din păcate, dar asta și din vina mea. Mă întristează oribilul politic al lumii contemporane, deriva, lipsa de educație, care stă la baza atâtor tragedii la orice nivel, violența, cruzimea, obtuzitatea.

7. Maria, fiica ta a ajuns la vârsta adolescenţei... Cum vă înţelegeţi? Aveţi şi dispute sau deocamdată totul bine şi frumos?

Sigur că avem dispute, dar sunt dispute, cele mai multe dintre ele, constructive și - foarte important - care au ca punct de pornire sau de finiș dorința amândurora de a îl înțelege mai bine pe celălalt. Iar vârsta adolescenței este și o vârstă a complicităților, a glumelor, a poantelor, când ea nu mai este mică, dar nici eu nu sunt încă bătrân cu acte în regulă. :-)

8. Ştim că îţi plac călătoriile. Care e cea mai frumoasă călătorie pe care ai făcut-o până acum şi ce te face să tresalţi când plănuieşti următoarea escapadă în lumea asta frumoasă?

Cea mai frumoasă călătorie... e una compozită din mai multe și împrumută ceva din uluirea indusă de Asia de Sud Est, din bucuria mereu înnoită a Londrei, din seducția Marocului, confortul Parisului, splendoarea Italiei. Ce mă face să tresalt? Speranța că ne putem bucura memorabil din următoarea călătorie.

9. Ce culori te inspiră şi îţi fac ziua mai bună?

Verdele. Mă încarcă fantastic orașul verde, cu grădini ascunse, cu smochini, cu descoperiri vegetale.

10. Ce gen de muzică asculţi, în afară de muzica clasică? Cine ţi-a inflneţat alegerile muzicale până acum?

Atât de multe... Verile sunt și bordate de concerte. Am fost la Jennifer Lopez, am fost la Summerwell cu bucurie și implicare intensă. Tocmai am cumpărat bilete pentru viitorul concert al Loredanei la Sala Palatului, în noiembrie. ;-)

11. Dacă nu ai fi făcut jurnalism, televiziune, ce domeniu ar fi fost pentru tine următorul pe listă? Unde crezi că ai fi excelat?

În farmacie, probabil. Undeva unde să pot face ordine, liste și rânduială. :-)

12. Tu eşti un fin cunoscător al evenimentelor culturale locale şi internaţionale. Unde se situează românii din punct de vedere al consumului de conţinut cultural?

Cred că, în anumite privințe, le sunt egali confraților europeni, în altele, suntem pe niște rușinoase locuri codașe. Mi se pare că punctul cu adevărat nevralgic este cititul, iar educația generală, educația culturală, dacă vrei - lipsa ei, mai bine zis - este în strânsă legătură cu lipsa de politici culturale care să încurajeze real și evaluabil lectura.

13. Recomandările tale de lectură sunt apreciate şi aşteptate de urmăritorii tăi. Care sunt cărţile pe care le-ai reciti oricând sau la care revii cu plăcere?

„O viață măruntă” (Hanya Yanagihara), „Mereu cu gândul la ea” (Jean-Baptiste Andrea), „Din cer au căzut trei mere” (Narine Abgarian), „Seducătoarea din Florența” (Salman Rushdie), „Douăzeci de mii de leghe sub mări” (Jules Verne), „Christine” (Stephen King), „Nautilus” (Ioana, firește)...

foto: Marius Constantinescu