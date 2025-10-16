Ruxandra Gheorghe-Negrea, de la scena patinajului pe gheaţă la cea a televiziunii

VEDETE TVR1

Numele ei se confundă cu emisiunile dedicate limbii române, dar Ruxandra Gheorghe-Negrea are şi o lungă experiență de jurnalist de ştiri. Primii pași în televiziune i-a făcut încă din copilărie, ca parte a trupei de patinaj artistic şi pe role „Zbor”, pentru ca apoi, după ani, să ajungă prezentatoarea unor producții de marcă precum „Corect” sau „Care pe care”, reporter şi corespondent TVR la Bruxelles.

Ruxandra Gheorghe Negrea Ruxandra Gheorghe Negrea a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din București. Curioasă şi dedicată studiului, Ruxandra a ales să-şi îmbogăţească cunoştinţele, urmând un master în Comunicare de Afaceri în Limbi Străine, în cadrul Academiei de Studii Economice București.

Care pe care Prima emisiune concurs dedicată exclusiv limbii române este prezentată de Ruxandra Gheorghe Negrea, al cărei nume este legat de emisiunile despre cum vorbim și scriem corect. Se difuzează la TVR 1, sâmbăta și duminica, de la ora 16.00.

Ruxandra se poate mândri cu o carieră ce îmbină știrile, divertisment și sport, televiziunea fiind pentru ea „un teren al provocărilor și al emoțiilor constructive”. În viața personală, cel mai mare „breaking news” rămâne bucuria de a fi mamă a trei fetițe și de a găsi echilibrul între disciplină și relaxare.

Din 18 octombrie, pe Ruxandra o putem vedea şi la pupitrul noului sezon „Care pe care”.

Întrebare: Cum a început drumul tău în jurnalism? A fost o alegere conștientă sau mai degrabă o întâmplare fericită?

Ruxandra Gheorghe-Negrea: De data aceasta nu voi alege „Ori una, ori alta” dintre întrebările adresate - ca să fac o trimitere directă la una dintre cele mai iubite runde ale concursului de limba română „Care pe care” -, ci voi spune și una, și alta! Întâmplarea a făcut ca de la vârsta de 9 ani să încep o frumoasă și, iată, o lungă colaborare cu Televiziunea Română. Au fost mai întâi aparițiile în emisiunile de televiziune pentru copii și pentru tineret ca sportiv al trupei de patinaj artistic pe gheață și pe role, „Zbor” de la Palatul Copiilor, „Universal șotron”, „Omidee”, fiind printre cele mai frumoase producții de televiziune pentru copiii din generația mea, anii ‘90 plus. Pe gheață, cu patinele, sau în studiourile de televiziune, pe scenele teatrelor, cu rolele, trupa noastră era nelipsită din emisiunile TVR.

Am reprezentat Liceul „Ion Neculce” într-un concurs TV și tot în anii aceia am fost solicitată să colaborez în emisiunile pentru tineret în calitate de... ajutor de prezentator. A fost, am putea spune, o ca premoniţie că, peste ani, voi prezenta o altă emisiune cultural-educativă tip concurs - „Care pe care”. Mi-am continuat în același timp studiile și mi-am îndeplinit dorința de a urma limbi străine la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, cu dublă specializare franceză-engleză, modulul pedagogic. În facultate am întrerupt colaborarea cu TVR, dar în anul al treilea am primit propunerea de a da o probă pentru o emisiune de limba română, cea care avea să devină celebra producție „Corect” și a cărei prezentatoare am rămas pentru următoarele două decenii. Nu am renunțat nici la studii postuniversitare și am absolvit masterul „Comunicare de afaceri în limbi străine”, la Facultatea de Relaţii Economice şi Internaţionale din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Ce amintiri păstrezi din primele reportaje, îţi mai aminteşti debutul la TV, cum a fost?

Ruxandra Gheorghe-Negrea: Televiziunea m-a atras întotdeauna ca un magnet. Producția „Corect” a însemnat lansarea mea în televiziune într-o perioadă în care jurnalismul TV era o atracție pentru toți tinerii. Notorietatea, remunerația, raritatea ofertelor de atunci pentru un astfel de loc de muncă, dar, mai ales, posibilitatea de a face ceea ce îți place, de a te regăsi în ceea ce faci au fost argumente hotărâtoare de a merge pe acest drum. Asemenea sportului de performanță, televiziunea mi-a demonstrat că emoțiile sunt constructive.

Faci parte din echipa Ştirilor TVR, dar numele tău e aproape sinonim cu emisiunile de limba română. Ai luat şi pulsul divertismentului şi al sportului, când ai prezentat Festivalul „Cerbul de Aur” şi ai comentat câteva competiţii internaţionale de patinaj artistic. Cum ai trăit aceste experienţe, ce ţi se potriveşte cel mai bine?

Ruxandra Gheorghe-Negrea: Am vrut să îmi testez capacitățile acolo unde am simțit că am chemare, că pot face față. Televiziunea este un domeniu vast și mi-a oferit posibilitatea să învăț mereu ceva nou, să primesc sarcini noi, diferite, poate chiar diametral opuse, divertisment-știri. Am luat-o de multe ori de la capăt și mereu începutul a fost greu, dar de fiecare dată a meritat. Mi-am completat cunoștințele, am dobândit mai multe abilități, nu am rămas în rutină și acum mă simt mai utilă. Un pas important a fost alăturarea mea redacției știri externe, al cărei corespondent la Bruxelles am fost în perioada 2006-2007, la momentul aderării României la Uniunea Europeană. Apoi am devenit reporter acreditat la Parlamentul României și la Administrația Prezidențială.

Concizia știrilor, creativitatea emisiunilor de divertisment, adrenalina transmisiunilor sportive m-au făcut să trăiesc experiențe profesionale diferite. Interviurile pe stradă printre oameni mi se potrivesc cel mai bine. De acolo iau pulsul celor care ne privesc. Energia și naturalețea lor trece ecranul și dă dinamism transmisiunii.

Ca „gardian” al limbii române, după atâtea sute de ediţii de emisiuni – de la „Corect” la concursul „Care pe care” –, cum vezi nivelul de respect față de limba română astăzi, în spațiul public și în media?

Ruxandra Gheorghe-Negrea: Este greșit să dramatizăm, dar nici să lăsăm garda jos nu putem. În cei 20 de ani de interviuri pe stradă am întâlnit constant cunoscători adevărați ai limbii române, dar și oameni cu multe lipsuri gramaticale, de exprimare și de scriere, oameni dezinteresați de subiectul nostru, vorbirea corectă. Diferența față de începutul anilor 2000 este că rigoarea a scăzut mult, iar norma a devenit tot mai relaxată.

Care sunt greșelile de exprimare care te dor cel mai tare când le auzi la televizor sau pe stradă?

Ruxandra Gheorghe-Negrea: Îi corectez pe cei pe care îi aud că insistă cu „se merită”, „am decât”, „vroiam”. Sunt însă și exprimări mai subtile, mă surprind și eu greșind, dar mă corectez, mai ales când vorbim degajat în familie, între prieteni: „Fiecare avem un țel în viață”, în loc de „Fiecare are un țel în viață” sau „Tu începi primul”, în loc de „Tu începi”, fiind evident că ești primul.

Cum putem face ca regulile limbii să nu pară „rigide” sau chiar o „pedeapsă”?

Ruxandra Gheorghe-Negrea: Noi încercăm să trezim dorința, interesul publicului pentru limba română, să-l îndrumăm spre calea corectă, spre regulile stabilite de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române. Nimic nu poate funcționa corect fără reguli, iar noi perseverăm în a crește valul celor cărora le pasă de limba română. Dacă reușim să le captăm atenția, ne-am îndeplinit misiunea.

Care este relaţia ta cu tehnologia, cât îţi afectează viaţa şi care sunt gadgeturile de care nu te poţi lipsi? Care este relaţia fetelor tale cu gadgeturile, cum le gestionezi?

Ruxandra Gheorghe-Negrea: Am fost selectivă și am ales dintre ofertele noii tehnologii doar pe cele care îmi sunt cu adevărat utile și îmi ușurează munca. Tehnologia a fost un aliat bun în pandemie, când comunicarea fizică a fost limitată. Însă gadgeturile au și partea lor întunecată. Le-am explicat celor trei fetițe că lumea virtuală nu e cea reală și că ecranele, telefoanele și calculatoarele trebuie văzute ca obiecte utile de care ne folosim pentru școală și la serviciu și nu sunt un mod de a-ți petrece timpul liber. Până la această vârstă par că au înțeles și nu petrec mult timp la calculator.

Cum arată o zi liberă perfectă pentru tine și care este cea mai mare bucurie a vieții tale?

Ruxandra Gheorghe-Negrea: Zi liberă? Conceptul s-a schimbat de când sunt mamă. O zi liberă perfectă este una fără peripeții. Cu trei copii, din punct de vedere statistic, mereu poate apărea ceva neprevăzut. Apoi perfect este și când nu sună ceasul la ora 6 dimineața. Să-i știu pe toți ai mei bine sănătoși este cea mai mare bucurie.

Dacă ar fi să alegi trei cuvinte care te definesc și care au pentru tine o rezonanță specială, care ar fi acelea?

Ruxandra Gheorghe-Negrea: Disciplină, dar nu obediență, tenacitate, dar nu înverșunare, feminism, dar nu misandrie. Toate pornind de la nevoia de echilibru.

Care sunt visurile tale?

Ruxandra Gheorghe-Negrea: Sunt mai degrabă obiective: să facem din „Care pe Care” un proiect vizionat de cât mai mulți telespectatori și să organizăm o caravană „Care pe care” în diaspora, acolo unde inima noastră bate și mai tare pentru limba română.

credit foto: TVR